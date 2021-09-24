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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
0:1
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
0:0
29' Не забитый пенальти
Чурко Вячеслав
35' Желтая карточка
Ренан Соарес
0:1
36' Гол
Тилль Оливье
41' Желтая карточка
Степанюк Руслан
64' Желтая карточка
Петров Кирилл
90' Желтая карточка
Ризнык Дмитрий
90' Желтая карточка
Яворский Сергей
90'+3
72
Фесюн
Кирилл
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
21
Новак
Евгений
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
15
Черноморец
Александр
20
Чурко
Вячеслав
7
Лысенко
Владимир
19
Ренан
Соарес
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
16
Тамм
Йоонас
13
Яворский
Сергей
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
8
Тилль
Оливье
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
11
Степанюк
Руслан
Колос Ковалёвка
Ворскла

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Ворскла

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
0%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 1 0.13
Чурко Вячеслав 1 0.13
Новак Евгений 1 0.13
Черноморец Александр 1 0.13
Костишин Денис 1 0.13
Богданов Андрей 0 0
Сичинава Ника 0 0
Ильин Олег 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 5 0.56
Тилль Оливье 3 (1) 0.33
Кане Ибрахим 2 0.22
Скляр Александр 1 0.11
Чеснаков Владимир 1 0.11
Пуцлин Давид 1 0.11
Пердута Игорь 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ром Матия 3 1
Кариока Силва 3 0
Сичинава Ника 3 0
Лысенко Владимир 2 0
Богданов Андрей 2 0
Петров Кирилл 2 0
Золотов Николай 2 0
Костишин Денис 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Павловец Александр 1 0
Черноморец Александр 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Яворский Сергей 2 0
Пердута Игорь 2 0
Степанюк Руслан 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Челядин Артём 2 0
Пешич Иван 1 0
Тилль Оливье 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Кане Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 0 20% (1) 0 0 60% (3) 20% (1)
 Ворскла 30.77% (4) 7.69% (1) 38.46% (5) 7.69% (1) 15.38% (2) 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ингулец 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Александрия
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка
Ворскла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ворскла 2:0 Минай Ворскла 2:2 Десна Заря 1:0 Ворскла Ворскла 2:0 Металлист-1925
Верес 1:1 Ворскла Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 23 - 2 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
6. Александрия Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Мариуполь Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
15. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Десна Безбородько Денис 5 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Степанюк Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Тилль Оливье бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Renan получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Чурко Вячеслав пробил пенальти, но не смог забить!
  • 27'
    Чеснаков Владимир уходит с поля. Челядин Артём выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 143
Колос Ковалёвка 18.2% (26)
X 37.1% (53)
Ворскла 44.8% (64)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла

Исход игры
Колос Ковалёвка
18.2% (26)
Ничья
37.1% (53)
Ворскла
44.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (47)
1:2 Ворскла
22.4% (32)
0:1 Ворскла
15.4% (22)
1:0 Колос Ковалёвка
9.8% (14)
2:1 Колос Ковалёвка
7% (10)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Ворскла
2.8% (4)
1:3 Ворскла
1.4% (2)
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