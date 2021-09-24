Украина: Премьер-лига 2021-2022
Колос Ковалёвка
0:1
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Ворскла
0:0
29' Не забитый пенальтиЧурко Вячеслав
35' Желтая карточкаРенан Соарес
0:1
36' ГолТилль Оливье
41' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
64' Желтая карточкаПетров Кирилл
90' Желтая карточкаРизнык Дмитрий
90' Желтая карточкаЯворский Сергей
72
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
19
Ренан
Соарес
16
Тамм
Йоонас
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
- Основной состав
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
-
73 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
29'
0:0
35'
36'
0:1
41'
64'
90'
90'
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Ворскла
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
0%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|1
|0.13
|Чурко Вячеслав
|1
|0.13
|Новак Евгений
|1
|0.13
|Черноморец Александр
|1
|0.13
|Костишин Денис
|1
|0.13
|Богданов Андрей
|0
|0
|Сичинава Ника
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|5
|0.56
|Тилль Оливье
|3 (1)
|0.33
|Кане Ибрахим
|2
|0.22
|Скляр Александр
|1
|0.11
|Чеснаков Владимир
|1
|0.11
|Пуцлин Давид
|1
|0.11
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ром Матия
|3
|1
|Кариока Силва
|3
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Лысенко Владимир
|2
|0
|Богданов Андрей
|2
|0
|Петров Кирилл
|2
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Костишин Денис
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Павловец Александр
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пешич Иван
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|0
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|Ворскла
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ингулец 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Александрия
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка
Ворскла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ворскла 2:0 Минай Ворскла 2:2 Десна Заря 1:0 Ворскла Ворскла 2:0 Металлист-1925
Верес 1:1 Ворскла Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|23 - 2
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|11 - 21
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6
|3
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Исход игры
Колос Ковалёвка
18.2% (26)
Ничья
37.1% (53)
Ворскла
44.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (47)
1:2 Ворскла
22.4% (32)
0:1 Ворскла
15.4% (22)
1:0 Колос Ковалёвка
9.8% (14)
2:1 Колос Ковалёвка
7% (10)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Ворскла
2.8% (4)
1:3 Ворскла
1.4% (2)
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