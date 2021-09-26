  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Алессандрия
0'
7' Желтая карточка
Чичисола Леандро
1:0
14' Гол
Де Лука Мануэль
1:1
17' Гол
Престиа Джузеппе
28' Желтая карточка
Куан Кристиан
51' Желтая карточка
Престиа Джузеппе
76' Желтая карточка
Курадо Маркос
81'
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
23
Фальцерано
Марчелло
19
Ванбалегем
Валентин
16
Гион
Андреа
44
Лизи
Франческо
28
Куан
Кристиан
7
Карретта
Мирко
9
Де
Лука
Мануэль
12
Matteo
Pisseri
19
Престиа
Джузеппе
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Luca
Parodi
17
Мустаккьо
Маттиа
6
Ба
Абу
21
Казарини
Федерико
8
Лунетта
Габриэль
62
Миланезе
Томмазо
18
Корацца
Симоне
29
Паломби
Симоне
Перуджа
3-4-1-2
Алессандрия
3-4-1-2

Ход матча

7'
Чичисола Леандро
 
14'
Де Лука Мануэль
1:0
17'
1:1
Престиа Джузеппе
(Лунетта Габриэль)
28'
Куан Кристиан
 
46'
Гябуаа Ману
Куан Кристиан
 
51'
 
Престиа Джузеппе
60'
 
Riccardo Chiarello
Миланезе Томмазо
60'
 
Палацци Андреа
Ба Абу
65'
Буррай Сальваторе
Гион Андреа
 
65'
Сегре Джакопо
Ванбалегем Валентин
 
72'
 
Челезия Кристиан
Лунетта Габриэль
72'
Матос Ридер
Карретта Мирко
 
72'
 
Бенедетти Симоне
Престиа Джузеппе
76'
Курадо Маркос
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Перуджа
Алессандрия

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:0
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рози Алеандро 2 0.33
Де Лука Мануэль 1 0.17
Лизи Франческо 1 0.17
Карретта Мирко 1 0.17
Мурано Джакопо 1 0.17
Куан Кристиан 1 0.17
Gianmaria Zanandrea 1 0.17
Фальцерано Марчелло 0 0
Буррай Сальваторе 0 0
Simone Santoro 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 5 (1) 0.83
Престиа Джузеппе 1 0.17
Паломби Симоне 1 0.17
Ба Абу 1 0.17
Лунетта Габриэль 0 0
Мустаккьо Маттиа 0 0
Арригини Андреа 0 0
Riccardo Chiarello 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 4 0
Куан Кристиан 2 1
Gianmaria Zanandrea 1 1
Рози Алеандро 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Simone Santoro 2 0
Буррай Сальваторе 1 0
Анджелла Габриэле 1 0
Дель Орко Кристиан 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 1 1
Бенедетти Симоне 2 0
Престиа Джузеппе 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Казарини Федерико 1 0
Корацца Симоне 1 0
Бегетто Андреа 1 0
Luca Parodi 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Ба Абу 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Алессандрия 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Кремонезе 0:3 Перуджа Перуджа 1:1 Козенца Фрозиноне 0:0 Перуджа Перуджа 2:3 Асколи
Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа
Алессандрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Алессандрия 1:3 Асколи Лечче 3:2 Алессандрия Алессандрия 1:3 Брешия Алессандрия 3:2 Дженоа
Пиза 2:0 Алессандрия Беневенто 4:3 Алессандрия Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Козенца 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
8. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Перуджа 1:1 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
17. Кротоне 6 0 3 3 7 - 13 3
18. Алессандрия 1:1 6 0 1 5 8 - 16 1
19. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Козенца 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
7. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Перуджа 1:1 3 0 2 1 4 - 5 2
16. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Алессандрия 1:1 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Перуджа 1:1 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кротоне 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия 1:1 4 0 1 3 6 - 10 1
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Перуджа Куан Кристиан 2 1
4. Асколи Дионизи Федерико 3 0
5. Асколи Бюхель Марсель 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Алессандрия
3.60
3.55
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 1:1 Алессандрия онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 