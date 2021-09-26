Италия: Серия B 2021-2022
Перуджа
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Алессандрия
7' Желтая карточкаЧичисола Леандро
1:0
14' ГолДе Лука Мануэль
1:1
17' ГолПрестиа Джузеппе
28' Желтая карточкаКуан Кристиан
51' Желтая карточкаПрестиа Джузеппе
76' Желтая карточкаКурадо Маркос
82' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
83' Желтая карточкаПаломби Симоне
90' Желтая карточкаMatteo Pisseri
16
Гион
Андреа
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
-
49 Leon Baldi
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
Ход матча
14'
1:0
17'
28'
51'
60'
76'
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
Перуджа
Алессандрия
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рози Алеандро
|2
|0.33
|Де Лука Мануэль
|1
|0.17
|Лизи Франческо
|1
|0.17
|Карретта Мирко
|1
|0.17
|Мурано Джакопо
|1
|0.17
|Куан Кристиан
|1
|0.17
|Gianmaria Zanandrea
|1
|0.17
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Simone Santoro
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|5 (1)
|0.83
|Престиа Джузеппе
|1
|0.17
|Паломби Симоне
|1
|0.17
|Ба Абу
|1
|0.17
|Лунетта Габриэль
|0
|0
|Мустаккьо Маттиа
|0
|0
|Арригини Андреа
|0
|0
|Riccardo Chiarello
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|4
|0
|Куан Кристиан
|2
|1
|Gianmaria Zanandrea
|1
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Рози Алеандро
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Simone Santoro
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|1
|0
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|Курадо Маркос
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Казарини Федерико
|1
|0
|Корацца Симоне
|1
|0
|Matteo Pisseri
|1
|0
|Бегетто Андреа
|1
|0
|Luca Parodi
|1
|0
|Паломби Симоне
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перуджа
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|Алессандрия
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +12 =4 -4Кремонезе 0:3 Перуджа Перуджа 1:1 Козенца Фрозиноне 0:0 Перуджа Перуджа 2:3 Асколи
Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа
Алессандрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10Алессандрия 1:3 Асколи Лечче 3:2 Алессандрия Алессандрия 1:3 Брешия Алессандрия 3:2 Дженоа
Пиза 2:0 Алессандрия Беневенто 4:3 Алессандрия Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Козенца
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|8.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Перуджа
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|13.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|14.
|Парма
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Кротоне
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|18.
|Алессандрия
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|19.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Козенца
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Перуджа
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Пиза
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Парма
|0:1
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кротоне
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|5
|0
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|3.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|1
|4.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|2
|1
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0