Украина: Премьер-лига 2021-2022
Днепр-1
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Днепр-Арена
Заря
16' Желтая карточкаНазарина Егор
0:1
21' ГолБулеца Сергей
29' Желтая карточкаФаворов Денис
41' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
16'
21'
0:1
29'
История личных встреч
Днепр-1
Заря
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
0%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|4
|0.44
|Назаренко Александр
|2
|0.22
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.22
|Адамюк Владимир
|1
|0.11
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.11
|Игнатенко Даниил
|1
|0.11
|Пихалёнок Александр
|1
|0.11
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кочергин Владислав
|3
|0.33
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.33
|Овусу Раймонд
|3
|0.33
|Захеди Шахаб
|2
|0.22
|Гладкий Александр
|2 (1)
|0.22
|Булеца Сергей
|1
|0.11
|Фагундес Кристиан
|1
|0.11
|Назарина Егор
|1
|0.11
|Кабаев Владислав
|1
|0.11
|Громов Артём
|0
|0
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Логинов Сергей
|2
|1
|Пихалёнок Александр
|1
|1
|Сваток Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Джурасек Невен
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Фаворов Денис
|2
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Гладкий Александр
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|Заря
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6Днепр-1 1:0 Верес Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Рух Львов
Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1
Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8Заря 3:0 Черноморец Од Будё-Глимт 3:1 Заря Рух Львов 1:1 Заря Заря 1:0 Ворскла
Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Заря
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|7.
|Днепр-1
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|8.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 23
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Днепр-1
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|15.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|5.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
Прогнозы на матч Днепр-1 0:1 Заря
Исход игры
Днепр-1
29.2% (40)
Ничья
41.6% (57)
Заря
29.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:2 Заря
17.5% (24)
2:1 Днепр-1
15.3% (21)
1:0 Днепр-1
12.4% (17)
0:1 Заря
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:2 Заря
2.9% (4)
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