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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Заря
0'
16' Желтая карточка
Назарина Егор
0:1
21' Гол
Булеца Сергей
29' Желтая карточка
Фаворов Денис
41' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
54'
12
Кожокару
Валентин
24
Лучкевич
Валерий
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Монте
Нелсон
4
Дубинчак
Владислав
76
Пихалёнок
Александр
20
Ди
Франко
Франсиско
30
Джурасек
Невен
8
Когут
Игорь
7
Довбик
Артём
55
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
29
Назарина
Егор
4
Цвек
Ловро
10
Хомченовский
Дмитрий
28
Громов
Артём
7
Кочергин
Владислав
23
Булеца
Сергей
22
Кабаев
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
Днепр-1
Заря

История личных встреч

Днепр-1
Заря

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
0%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМС
2:3
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 0.44
Назаренко Александр 2 0.22
Чуже Марио 2 (1) 0.22
Адамюк Владимир 1 0.11
Гуцуляк Алексей 1 0.11
Игнатенко Даниил 1 0.11
Пихалёнок Александр 1 0.11
Лучкевич Валерий 0 0
Кравченко Никита 0 0
Джурасек Невен 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочергин Владислав 3 0.33
Сайяд Аллахьяр 3 0.33
Овусу Раймонд 3 0.33
Захеди Шахаб 2 0.22
Гладкий Александр 2 (1) 0.22
Булеца Сергей 1 0.11
Фагундес Кристиан 1 0.11
Назарина Егор 1 0.11
Кабаев Владислав 1 0.11
Громов Артём 0 0
Вернидуб Виталий 0 0
Имереков Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Логинов Сергей 2 1
Пихалёнок Александр 1 1
Сваток Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Дубинчак Владислав 2 0
Назаренко Александр 2 0
Джурасек Невен 2 0
Игнатенко Даниил 1 0
Кравченко Никита 1 0
Когут Игорь 1 0
Батагов Арсений 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернидуб Виталий 4 0
Имереков Максим 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Назарина Егор 3 0
Фаворов Денис 2 0
Хомченовский Дмитрий 2 0
Цвек Ловро 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Гладкий Александр 1 0
Лунёв Максим 1 0
Сайяд Аллахьяр 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)
 Заря 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Днепр-1 1:0 Верес Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Рух Львов
Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1
Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Заря 3:0 Черноморец Од Будё-Глимт 3:1 Заря Рух Львов 1:1 Заря Заря 1:0 Ворскла
Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Заря 1:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 9 17
6. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
7. Днепр-1 0:1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
8. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
9. Рух Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
12. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
14. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
15. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
5. Днепр-1 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря 1:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Днепр-1 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
15. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
16. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
5. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Минай Кулиев Эльдар 3 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
5. Заря Вернидуб Виталий 4 0
Весь список
Прогнозы 137
Днепр-1 29.2% (40)
X 41.6% (57)
Заря 29.2% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Заря
5.69
3.80
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 0:1 Заря онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 0:1 Заря

Исход игры
Днепр-1
29.2% (40)
Ничья
41.6% (57)
Заря
29.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:2 Заря
17.5% (24)
2:1 Днепр-1
15.3% (21)
1:0 Днепр-1
12.4% (17)
0:1 Заря
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:2 Заря
2.9% (4)
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