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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
0:4
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
16' Желтая карточка
Назарина Егор
0:1
21' Гол
Булеца Сергей
29' Желтая карточка
Фаворов Денис
41' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
56' Желтая карточка
Кочергин Владислав
61' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
81' Желтая карточка
Когут Игорь
82' Вторая желтая карточка
Когут Игорь
0:2
87' Гол
Кочергин Владислав
89' Желтая карточка
Кожокару Валентин
89' Желтая карточка
Кравченко Никита
0:3
90' Гол
Захеди Шахаб
0:4
90' Гол
Кочергин Владислав
90'+6
12
Кожокару
Валентин
24
Лучкевич
Валерий
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Монте
Нелсон
4
Дубинчак
Владислав
76
Пихалёнок
Александр
20
Ди
Франко
Франсиско
30
Джурасек
Невен
8
Когут
Игорь
7
Довбик
Артём
55
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
29
Назарина
Егор
4
Цвек
Ловро
10
Хомченовский
Дмитрий
28
Громов
Артём
7
Кочергин
Владислав
23
Булеца
Сергей
22
Кабаев
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
Днепр-1
Заря

История личных встреч

Днепр-1
Заря

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
0%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМС
2:3
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 0.44
Назаренко Александр 2 0.22
Чуже Марио 2 (1) 0.22
Адамюк Владимир 1 0.11
Гуцуляк Алексей 1 0.11
Игнатенко Даниил 1 0.11
Пихалёнок Александр 1 0.11
Лучкевич Валерий 0 0
Кравченко Никита 0 0
Джурасек Невен 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочергин Владислав 5 0.56
Захеди Шахаб 3 0.33
Сайяд Аллахьяр 3 0.33
Овусу Раймонд 3 0.33
Гладкий Александр 2 (1) 0.22
Булеца Сергей 1 0.11
Фагундес Кристиан 1 0.11
Назарина Егор 1 0.11
Кабаев Владислав 1 0.11
Громов Артём 0 0
Вернидуб Виталий 0 0
Имереков Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Логинов Сергей 2 1
Когут Игорь 2 1
Пихалёнок Александр 1 1
Сваток Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Дубинчак Владислав 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Джурасек Невен 2 0
Кожокару Валентин 1 0
Игнатенко Даниил 1 0
Батагов Арсений 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернидуб Виталий 4 0
Имереков Максим 3 0
Хомченовский Дмитрий 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Фаворов Денис 2 0
Цвек Ловро 2 0
Гладкий Александр 1 0
Лунёв Максим 1 0
Сайяд Аллахьяр 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)
 Заря 15% (3) 15% (3) 10% (2) 10% (2) 10% (2) 40% (8)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Днепр-1 1:0 Верес Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Рух Львов
Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1
Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Заря 3:0 Черноморец Од Будё-Глимт 3:1 Заря Рух Львов 1:1 Заря Заря 1:0 Ворскла
Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
6. Десна 1:1 Заявка 9 5 2 2 13 - 13 17
7. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
9. Рух Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
11. Металлист-1925 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
12. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
14. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
15. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна 1:1 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 1:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Металлист-1925 1:1 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
15. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 1
5. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Минай Кулиев Эльдар 3 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
5. Заря Вернидуб Виталий 4 0
Весь список
Прогнозы 137
Днепр-1 29.2% (40)
X 41.6% (57)
Заря 29.2% (40)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Днепр-1 0:4 Заря онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 0:4 Заря

Исход игры
Днепр-1
29.2% (40)
Ничья
41.6% (57)
Заря
29.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:2 Заря
17.5% (24)
2:1 Днепр-1
15.3% (21)
1:0 Днепр-1
12.4% (17)
0:1 Заря
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Заря
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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