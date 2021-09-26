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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
0:1
Перерыв

Стадион:
Пиза
0'
11' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
0:1
13' Гол
Lorenzo Lucca
27' Желтая карточка
Васкес Франко
38' Желтая карточка
Надь Адам
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
25
Коббо
Элиас
30
Валенти
Лаутаро
26
Кулибали
Войо
11
Юрич
Станко
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
8
Брунетта
Хуан
9
Тутино
Дженнаро
28
Михэйлэ
Валентин
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
3
Леверб
Максим
19
Биринделли
Самуэле
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
17
Сибилли
Джузеппе
9
Lorenzo
Lucca
Парма
4-3-3
Пиза
4-3-2-1

Ход матча

11'
Дель Прато Энрико
 
13'
0:1
Lorenzo Lucca
(Биринделли Самуэле)
20'
Коррея Фелиш
Юрич Станко
 
27'
Васкес Франко
 
38'
 
Надь Адам

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Парма
Пиза

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
0:1
СB
2:0
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 2 0.33
Михэйлэ Валентин 2 0.33
Васкес Франко 1 0.17
Инглезе Роберто 1 0.17
Юрич Станко 1 0.17
Тутино Дженнаро 1 0.17
Бенедычак Адриан 1 0.17
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lorenzo Lucca 5 0.83
Сибилли Джузеппе 2 0.33
Коэн Йонатан 1 0.17
Биринделли Самуэле 1 0.17
Де Витис Алессандро 1 0.17
Туре Идрисса 1 0.17
Мастину Джузеппе 1 0.17
Мазуччи Гаэтано 0 0
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 2 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Гальоло Риккардо 1 0
Брунетта Хуан 1 0
Ман Деннис 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Юрич Станко 1 0
Болог Ботонд 1 0
Daniele Iacoponi 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 2 0
Марин Мариус 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Де Витис Алессандро 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Леверб Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3)
 Пиза 27.27% (3) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 0 45.45% (5)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Тернана 3:1 Парма Парма 1:2 Кремонезе Порденоне 0:4 Парма Парма 1:0 Беневенто
Фрозиноне 2:2 Парма Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло Бохум 1:0 Парма Сампдория 3:0 Парма Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа
Пиза Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пиза 2:1 Монца Виченца Виртус 1:3 Пиза Тернана 1:4 Пиза Пиза 2:0 Алессандрия
Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Пиза Пиза 3:2 Виртус Энтелла Брешия 4:3 Пиза Пиза 2:2 Венеция Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:2 Пиза Пиза 3:0 Козенца Кьево 2:0 Пиза Пиза 0:1 Лечче Пескара 3:1 Пиза Пиза 3:0 СПАЛ 2013 Читтаделла 2:0 Пиза Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 6 6 0 0 13 - 3 18
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Козенца 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
8. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Перуджа 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 0:1 6 2 1 3 9 - 8 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
17. Кротоне 6 0 3 3 7 - 13 3
18. Алессандрия 6 0 1 5 8 - 16 1
19. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Козенца 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
7. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Перуджа 3 0 2 1 4 - 5 2
16. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Пиза 1:0 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Парма 0:1 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кротоне 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия 4 0 1 3 6 - 10 1
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Lorenzo Lucca 5 0 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
3. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Парма Васкес Франко 2 1
4. Перуджа Куан Кристиан 2 1
5. Асколи Дионизи Федерико 3 0
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Надь Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Васкес Франко получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Юрич Станко уходит с поля. Коррея Фелиш выходит вместо него
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Lorenzo Lucca бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Дель Прато Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Пиза
6.00
3.40
3.79
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