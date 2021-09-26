Италия: Серия B 2021-2022
Парма
1:1
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Пиза
11' Желтая карточкаДель Прато Энрико
0:1
13' ГолLorenzo Lucca
27' Желтая карточкаВаскес Франко
38' Желтая карточкаНадь Адам
1:1
54' ГолДель Прато Энрико
55' Желтая карточкаКараччоло Антонио
59' Желтая карточкаМарин Мариус
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Enzo Maresca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
13'
27'
38'
54'
59'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
12 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Парма
Пиза
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|2
|0.33
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.33
|Васкес Франко
|1
|0.17
|Инглезе Роберто
|1
|0.17
|Юрич Станко
|1
|0.17
|Тутино Дженнаро
|1
|0.17
|Дель Прато Энрико
|1
|0.17
|Бенедычак Адриан
|1
|0.17
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lorenzo Lucca
|5
|0.83
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.33
|Коэн Йонатан
|1
|0.17
|Биринделли Самуэле
|1
|0.17
|Де Витис Алессандро
|1
|0.17
|Туре Идрисса
|1
|0.17
|Мастину Джузеппе
|1
|0.17
|Мазуччи Гаэтано
|0
|0
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|2
|1
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Брунетта Хуан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Юрич Станко
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Daniele Iacoponi
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|3
|0
|Марин Мариус
|3
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
|Леверб Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|Пиза
|33.33% (4)
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +2 =2 -16Тернана 3:1 Парма Парма 1:2 Кремонезе Порденоне 0:4 Парма Парма 1:0 Беневенто
Пиза Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пиза 2:1 Монца Виченца Виртус 1:3 Пиза Тернана 1:4 Пиза Пиза 2:0 Алессандрия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Козенца
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|8.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Перуджа
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|13.
|Парма
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Кротоне
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|18.
|Алессандрия
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|19.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Козенца
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Перуджа
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кротоне
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|5
|0
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|3.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|1
|4.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|2
|1
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0