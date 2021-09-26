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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
1:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
11' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
0:1
13' Гол
Lorenzo Lucca
27' Желтая карточка
Васкес Франко
38' Желтая карточка
Надь Адам
1:1
54' Гол
Дель Прато Энрико
55' Желтая карточка
Караччоло Антонио
59' Желтая карточка
Марин Мариус
90'+4
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
25
Коббо
Элиас
30
Валенти
Лаутаро
26
Кулибали
Войо
11
Юрич
Станко
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
8
Брунетта
Хуан
9
Тутино
Дженнаро
28
Михэйлэ
Валентин
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
3
Леверб
Максим
19
Биринделли
Самуэле
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
17
Сибилли
Джузеппе
9
Lorenzo
Lucca
Парма
4-3-3
Пиза
4-3-2-1

Ход матча

11'
Дель Прато Энрико
 
13'
0:1
Lorenzo Lucca
(Биринделли Самуэле)
20'
Коррея Фелиш
Юрич Станко
 
27'
Васкес Франко
 
38'
 
Надь Адам
54'
Дель Прато Энрико
1:1
55'
 
Караччоло Антонио
59'
 
Марин Мариус
63'
Инглезе Роберто
Тутино Дженнаро
 
68'
 
Марсура Давиде
Гухер Роберт
77'
 
Де Витис Алессандро
Туре Идрисса
77'
 
Мазуччи Гаэтано
Lorenzo Lucca
82'
 
Gabriele Piccinini
Сибилли Джузеппе
82'
 
Мастину Джузеппе
Биринделли Самуэле
82'
Зом Симон
Скьяттарелла Паскуале
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Парма
Пиза

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
0:1
СB
2:0
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 2 0.33
Михэйлэ Валентин 2 0.33
Васкес Франко 1 0.17
Инглезе Роберто 1 0.17
Юрич Станко 1 0.17
Тутино Дженнаро 1 0.17
Дель Прато Энрико 1 0.17
Бенедычак Адриан 1 0.17
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lorenzo Lucca 5 0.83
Сибилли Джузеппе 2 0.33
Коэн Йонатан 1 0.17
Биринделли Самуэле 1 0.17
Де Витис Алессандро 1 0.17
Туре Идрисса 1 0.17
Мастину Джузеппе 1 0.17
Мазуччи Гаэтано 0 0
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 2 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Гальоло Риккардо 1 0
Брунетта Хуан 1 0
Ман Деннис 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Юрич Станко 1 0
Болог Ботонд 1 0
Daniele Iacoponi 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 3 0
Марин Мариус 3 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Де Витис Алессандро 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Леверб Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 0 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3)
 Пиза 33.33% (4) 0 8.33% (1) 16.67% (2) 0 41.67% (5)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Тернана 3:1 Парма Парма 1:2 Кремонезе Порденоне 0:4 Парма Парма 1:0 Беневенто
Фрозиноне 2:2 Парма Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло Бохум 1:0 Парма Сампдория 3:0 Парма Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа
Пиза Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пиза 2:1 Монца Виченца Виртус 1:3 Пиза Тернана 1:4 Пиза Пиза 2:0 Алессандрия
Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Пиза Пиза 3:2 Виртус Энтелла Брешия 4:3 Пиза Пиза 2:2 Венеция Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:2 Пиза Пиза 3:0 Козенца Кьево 2:0 Пиза Пиза 0:1 Лечче Пескара 3:1 Пиза Пиза 3:0 СПАЛ 2013 Читтаделла 2:0 Пиза Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 6 5 1 0 13 - 4 16
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Козенца 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
8. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Перуджа 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
13. Парма 6 2 2 2 10 - 8 8
14. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
17. Кротоне 6 0 3 3 7 - 13 3
18. Алессандрия 6 0 1 5 8 - 16 1
19. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Козенца 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
7. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Перуджа 3 0 2 1 4 - 5 2
16. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Пиза 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кротоне 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия 4 0 1 3 6 - 10 1
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Lorenzo Lucca 5 0 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
3. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Парма Васкес Франко 2 1
4. Перуджа Куан Кристиан 2 1
5. Асколи Дионизи Федерико 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Надь Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Васкес Франко получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Юрич Станко уходит с поля. Коррея Фелиш выходит вместо него
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Lorenzo Lucca бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Дель Прато Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Парма 1:1 Пиза онлайн




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