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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АЕЛ Лимаcсол
0:1
Конец матча
Аполлон
0'
40' Красная карточка
Креванос Антреас
45' Желтая карточка
Хаммас Амин
0:1
53' Гол
Илиев Илиан
63' Желтая карточка
Ристевски Кирче
65' Желтая карточка
Панайоту Антреас
75' Желтая карточка
Кателарис Фанос
90' Желтая карточка
Andre Ferreira Teixeira
90' Желтая карточка
Бруно Араужо
90'+7
АЕЛ Лимаcсол
Аполлон

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Аполлон

13 матчей

76.9%
23.1%
-7.105427357601E-15%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
-15.4%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
-7.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

0%
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

0%
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

0%
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

36 матчей

27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
36.1%
41.7%
8 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТМС
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:2
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
К
0:1
К
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
КК
1:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Стефан 2 0.67
Бруно Араужо 1 0.33
Масурек Франко 1 0.33
Euller II 1 0.33
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 3 (1) 0.75
Жради Бассель 2 0.5
Янга Рангело 1 0.25
Илиев Илиан 1 0.25

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ристевски Кирче 2 0
Креванос Антреас 0 1
Риера Лоренцо 1 0
Бруно Араужо 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Euller II 1 0
Здравковски Давор 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жради Бассель 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Алеесами Хайтам 1 0
Кателарис Фанос 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Хаммас Амин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕЛ Лимаcсол 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0
 Аполлон 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Пафос Карабах 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Карабах
Влазния Шкодер 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Влазния Шкодер Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Олимпиакос Никосия 4:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Олимпиакос Никосия Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Аполлон 3:1 Олимпиас Лимпион Аполлон 2:1 АПОЭЛ Арис Лимассол 0:1 Аполлон Аполлон 4:2 Этникос Ахна
Жилина 2:2 Аполлон Аполлон 1:3 Жилина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Аполлон 1:1 Анортосис Аполлон 1:0 Омония Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Арис Лимассол 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Докса Катокопия 4 1 2 1 4 - 3 5
4. АЕК Ларнака 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Пафос 4 1 2 1 6 - 6 5
6. ПАЕЕК 2 1 1 0 3 - 1 4
7. АЕЛ Лимаcсол 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Омония 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Анортосис 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Этникос Ахна 4 0 1 3 4 - 9 1
12. АПОЭЛ 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Омония 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 0 4
5. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
6. АЕЛ Лимаcсол 2 1 0 1 4 - 1 3
7. Арис Лимассол 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
9. ПАЕЕК 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
11. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Этникос Ахна 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Арис Лимассол 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Олимпиакос Никосия 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АЕЛ Лимаcсол 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Докса Катокопия 2 0 1 1 2 - 3 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Пафос 2 0 1 1 1 - 5 1
9. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 6 1
10. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Анортосис 2 0 0 2 2 - 5 0
12. АПОЭЛ 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 3 0 0
2. Пафос Семедо Вилли 3 0 0
3. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
4. АЕК Ларнака Тричковски Иван 3 1 0
5. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Омония Гомес Хорди 1 1
2. Анортосис Делетич Милош 1 1
3. Докса Катокопия Меска 1 1
4. Докса Катокопия Шишковски Дамьян 1 1
5. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Хаммас Амин получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Щепович Стефан уходит с поля. Возинья Жозимар выходит вместо него
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Креванос Антреас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон онлайн




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