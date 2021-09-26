Кипр: Первый дивизион 2021-2022
АЕЛ Лимаcсол
0:1
Конец матча
Аполлон
40' Красная карточкаКреванос Антреас
45' Желтая карточкаХаммас Амин
0:1
53' ГолИлиев Илиан
63' Желтая карточкаРистевски Кирче
65' Желтая карточкаПанайоту Антреас
75' Желтая карточкаКателарис Фанос
90' Желтая карточкаAndre Ferreira Teixeira
90' Желтая карточкаБруно Араужо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 Пеле БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Штор ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
Ход матча
40'
45'
53'
0:1
58'
63'
65'
75'
90'
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Аполлон
13 матчей
76.9%
23.1%
-7.105427357601E-15%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
-15.4%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
-7.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
0%
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
0%
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
0%
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
36 матчей
27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
36.1%
41.7%
8 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепович Стефан
|2
|0.67
|Бруно Араужо
|1
|0.33
|Масурек Франко
|1
|0.33
|Euller II
|1
|0.33
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|3 (1)
|0.75
|Жради Бассель
|2
|0.5
|Янга Рангело
|1
|0.25
|Илиев Илиан
|1
|0.25
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Креванос Антреас
|0
|1
|Риера Лоренцо
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Euller II
|1
|0
|Здравковски Давор
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жради Бассель
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Кателарис Фанос
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕЛ Лимаcсол
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Аполлон
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +7 =3 -10Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Пафос Карабах 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Карабах
Влазния Шкодер 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Влазния Шкодер Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Олимпиакос Никосия 4:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Олимпиакос Никосия Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =7 -2Аполлон 3:1 Олимпиас Лимпион Аполлон 2:1 АПОЭЛ Арис Лимассол 0:1 Аполлон Аполлон 4:2 Этникос Ахна
Жилина 2:2 Аполлон Аполлон 1:3 Жилина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Аполлон 1:1 Анортосис Аполлон 1:0 Омония Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Арис Лимассол
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Докса Катокопия
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Пафос
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|ПАЕЕК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Омония
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Анортосис
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Этникос Ахна
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Омония
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|ПАЕЕК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Арис Лимассол
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос Никосия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|9.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Анортосис
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0
|0
|2.
|Пафос
|Семедо Вилли
|3
|0
|0
|3.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
|4.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|3
|1
|0
|5.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Омония
|Гомес Хорди
|1
|1
|2.
|Анортосис
|Делетич Милош
|1
|1
|3.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|4.
|Докса Катокопия
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|5.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0