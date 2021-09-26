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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
1:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Металлист-1925
0'
0:1
1' Гол
Марлисон
1:1
12' Гол
Тотовицкий Андрей
19' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
19'
21
Мисак
Роман
17
Завийский
Тарас
6
Ковтун
Алексей
33
Селин
Евгений
12
Картушов
Егор
8
Домбровский
Андрей
15
Волошин
Викентий
7
Болбат
Сергей
10
Тотовицкий
Андрей
11
Калитвинцев
Владислав
28
Будковский
Филипп
1
Сидоренко
Денис
70
Фабиньо
Энрике
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
21
Ченбай
Сергей
28
Габелок
Артём
11
Ременюк
Андрей
88
Крыськив
Дмитрий
27
Кравченко
Дмитрий
9
Батюшин
Юрий
33
Марлисон
Десна
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 5 0.56
Калитвинцев Владислав 2 0.22
Завийский Тарас 2 0.22
Тотовицкий Андрей 1 0.11
Будковский Филипп 1 0.11
Волошин Викентий 1 0.11
Картушов Егор 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батюшин Юрий 2 0.22
Марлисон 2 0.22
Голодюк Олег 1 0.11
Крыськив Дмитрий 1 0.11
Фабиньо Энрике 0 0
Протасов Евгений 0 0

Карточки

Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 0
Завийский Тарас 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Цымбалюк Евгений 2 0
Домбровский Андрей 2 0
Сафронов Александр 2 0
Картушов Егор 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0
Волошин Викентий 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 3 0
Голодюк Олег 2 0
Западня Артур 2 0
Ченбай Сергей 2 0
Шершень Михаил 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Марлисон 1 0
Коваленко Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 0 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 50% (6)
 Металлист-1925 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Десна 1:0 Рух Львов Ворскла 2:2 Десна Десна 0:4 Верес Динамо Киев 4:0 Десна
Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Львов 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Ворскла 2:0 Металлист-1925
Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
6. Десна 1:1 Заявка 9 5 2 2 13 - 13 17
7. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
9. Рух Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
11. Металлист-1925 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
12. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
14. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
15. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна 1:1 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 1:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Металлист-1925 1:1 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
15. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 1
5. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Минай Кулиев Эльдар 3 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
5. Заря Вернидуб Виталий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Fabinho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Тотовицкий Андрей бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Марлисон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 138
Десна 81.2% (112)
X 13% (18)
Металлист-1925 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Десна
Ничья
Металлист-1925
1.66
3.88
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Десна 1:1 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Десна 1:1 Металлист-1925

Исход игры
Десна
81.2% (112)
Ничья
13% (18)
Металлист-1925
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (46)
Меньше
66.67% (92)
Обе команды забьют
Да
43.48% (60)
Нет
56.52% (78)
Популярный счёт
1:0 Десна
35.5% (49)
2:1 Десна
27.5% (38)
2:0 Десна
17.4% (24)
1:1 Ничья
10.1% (14)
1:2 Металлист-1925
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Металлист-1925
1.4% (2)
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