Украина: Премьер-лига 2021-2022
Десна
1:2
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Металлист-1925
0:1
1' ГолМарлисон
1:1
12' ГолТотовицкий Андрей
19' Желтая карточкаФабиньо Энрике
20' Желтая карточкаВолошин Викентий
1:2
49' ГолКравченко Дмитрий
52' Желтая карточкаКравченко Дмитрий
55' Желтая карточкаГабелок Артём
21
Мисак
Роман
33
Марлисон
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia Zubkov
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
Ход матча
1'
0:1
12'
19'
20'
49'
55'
73'
Бомбардиры внутри турнира
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|5
|0.56
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.22
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.22
|Завийский Тарас
|2
|0.22
|Волошин Викентий
|1
|0.11
|Будковский Филипп
|1
|0.11
|Картушов Егор
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батюшин Юрий
|2
|0.22
|Марлисон
|2
|0.22
|Голодюк Олег
|1
|0.11
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.11
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.11
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Карточки
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Цымбалюк Евгений
|2
|0
|Домбровский Андрей
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Голодюк Олег
|2
|0
|Западня Артур
|2
|0
|Ченбай Сергей
|2
|0
|Шершень Михаил
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|46.15% (6)
|Металлист-1925
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Десна 1:0 Рух Львов Ворскла 2:2 Десна Десна 0:4 Верес Динамо Киев 4:0 Десна
Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +8 =5 -7Львов 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Ворскла 2:0 Металлист-1925
Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|6.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 23
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|10.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|1
|5.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|5.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
Прогнозы на матч Десна 1:2 Металлист-1925
Исход игры
Десна
81.2% (112)
Ничья
13% (18)
Металлист-1925
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (46)
Меньше
66.67% (92)
Обе команды забьют
Да
43.48% (60)
Нет
56.52% (78)
Популярный счёт
1:0 Десна
35.5% (49)
2:1 Десна
27.5% (38)
2:0 Десна
17.4% (24)
1:1 Ничья
10.1% (14)
1:2 Металлист-1925
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Металлист-1925
1.4% (2)
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