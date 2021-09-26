Италия: Серия B 2021-2022
Тернана
1:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Либеро Либерати
СПАЛ 2013
14' Желтая карточкаПагера Фабрицио
1:0
26' ГолМартелла Бруно
30' Желтая карточкаRaffaele Celia
57' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Patryk Peda
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
14'
26'
30'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
35 Владение мячом, % 65
История личных встреч
Тернана
СПАЛ 2013
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сезар
|2
|0.33
|Доннарумма Альфредо
|1 (1)
|0.17
|Дефенди Марино
|1
|0.17
|Соренсен Фредерик
|1
|0.17
|Мартелла Бруно
|1
|0.17
|Маццокки Симоне
|1
|0.17
|Капоне Кристиан
|1
|0.17
|Anthony Partipilo
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.5
|Вивиани Федерико
|2
|0.33
|Манкозу Марко
|1
|0.17
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.17
|Капрадосси Элио
|1
|0.17
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.17
|Сек Демба
|1
|0.17
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агацци Давиде
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Mattia Proietti I
|0
|1
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Фалетти Сезар
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|3
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Raffaele Celia
|1
|0
|Да Рива Якопо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тернана
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|СПАЛ 2013
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|0
Предыдущие игры
Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6Тернана 3:1 Парма Монца 1:1 Тернана Тернана 1:4 Пиза Сампдория 3:1 Тернана
Реджина 3:2 Тернана Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =5 -8СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Реджина 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца СПАЛ 2013 5:0 Порденоне
Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Кремонезе
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|6.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Козенца
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|9.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|10.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Перуджа
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Парма
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|Тернана
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|СПАЛ 2013
|0:1
|6
|2
|1
|3
|10 - 7
|7
|16.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Кротоне
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|18.
|Алессандрия
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|19.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|0:1
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Козенца
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|8.
|Кремонезе
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Тернана
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|11.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Перуджа
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Виченца Виртус
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|1:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кротоне
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|5
|0
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|3.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|4.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|1
|5.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|2
|1