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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
14' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
1:0
26' Гол
Мартелла Бруно
30' Желтая карточка
Raffaele Celia
57' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
73'
1
Яннарилли
Антони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
20
Пагера
Фабрицио
6
Ivan
Kontek
34
Агацци
Давиде
21
Anthony
Partipilo
99
Доннарумма
Альфредо
7
Фурлан
Федерико
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
91
Raffaele
Celia
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
21
Сек
Демба
8
Манкозу
Марко
7
Крочата
Джованни
9
Коломбо
Лоренцо
Тернана
4-3-3
СПАЛ 2013
4-2-3-1

Ход матча

14'
Пагера Фабрицио
 
26'
Мартелла Бруно
(Anthony Partipilo)
1:0
30'
 
Raffaele Celia
46'
Петтинари Стефано
Доннарумма Альфредо
 
46'
Куцупиас Илиас
Пагера Фабрицио
 
57'
Соренсен Фредерик
 
59'
Фалетти Сезар
Anthony Partipilo
 
62'
Бобен Матия
Соренсен Фредерик
 
66'
 
Д'Орацио Людовико
Сек Демба
66'
 
Мелькьорри Федерико
Крочата Джованни

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

История личных встреч

Тернана
СПАЛ 2013

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сезар 2 0.33
Доннарумма Альфредо 1 (1) 0.17
Дефенди Марино 1 0.17
Соренсен Фредерик 1 0.17
Мартелла Бруно 1 0.17
Маццокки Симоне 1 0.17
Капоне Кристиан 1 0.17
Anthony Partipilo 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 3 0.5
Вивиани Федерико 2 0.33
Манкозу Марко 1 0.17
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.17
Капрадосси Элио 1 0.17
Латте Лат Эммануэль 1 0.17
Сек Демба 1 0.17
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агацци Давиде 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Mattia Proietti I 0 1
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Фалетти Сезар 1 0
Бобен Матия 1 0
Капоне Кристиан 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 3 0
Крочата Джованни 2 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Трипальделли Алессандро 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Raffaele Celia 1 0
Да Рива Якопо 1 0
Сек Демба 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тернана 0 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3)
 СПАЛ 2013 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0

Предыдущие игры

Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Тернана 3:1 Парма Монца 1:1 Тернана Тернана 1:4 Пиза Сампдория 3:1 Тернана
Реджина 3:2 Тернана Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Реджина 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца СПАЛ 2013 5:0 Порденоне
Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 6 5 1 0 13 - 4 16
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Кремонезе 1:0 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
5. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
6. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Козенца 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
9. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
10. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Перуджа 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
13. Парма 6 2 2 2 10 - 8 8
14. Тернана 1:0 6 2 1 3 8 - 11 7
15. СПАЛ 2013 0:1 6 2 1 3 10 - 7 7
16. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
17. Кротоне 6 0 3 3 7 - 13 3
18. Алессандрия 6 0 1 5 8 - 16 1
19. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус 0:1 6 0 0 6 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Козенца 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 0:1 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
8. Кремонезе 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Тернана 1:0 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
11. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
12. Парма 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Перуджа 3 0 2 1 4 - 5 2
16. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Виченца Виртус 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Пиза 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 1:0 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кротоне 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. СПАЛ 2013 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
19. Виченца Виртус 0:1 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Lorenzo Lucca 5 0 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
3. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
2. Перуджа Лизи Франческо 4 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
4. Парма Васкес Франко 2 1
5. Перуджа Куан Кристиан 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Раффаэле Челиа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Мартелла Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Пагера Фабрицио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
СПАЛ 2013
2.20
4.00
3.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 1:0 СПАЛ 2013 онлайн




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