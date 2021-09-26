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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:0
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
14' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
1:0
26' Гол
Мартелла Бруно
30' Желтая карточка
Raffaele Celia
57' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
79' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
83' Желтая карточка
Яннарилли Антони
90'+6
1
Яннарилли
Антони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
20
Пагера
Фабрицио
6
Ivan
Kontek
34
Агацци
Давиде
21
Anthony
Partipilo
99
Доннарумма
Альфредо
7
Фурлан
Федерико
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
91
Raffaele
Celia
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
21
Сек
Демба
8
Манкозу
Марко
7
Крочата
Джованни
9
Коломбо
Лоренцо
Тернана
4-3-3
СПАЛ 2013
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
СПАЛ 2013

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сезар 2 0.33
Доннарумма Альфредо 1 (1) 0.17
Дефенди Марино 1 0.17
Соренсен Фредерик 1 0.17
Мартелла Бруно 1 0.17
Маццокки Симоне 1 0.17
Капоне Кристиан 1 0.17
Anthony Partipilo 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 3 0.5
Вивиани Федерико 2 0.33
Манкозу Марко 1 0.17
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.17
Капрадосси Элио 1 0.17
Латте Лат Эммануэль 1 0.17
Сек Демба 1 0.17
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агацци Давиде 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Mattia Proietti I 0 1
Яннарилли Антони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Фалетти Сезар 1 0
Бобен Матия 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 3 0
Крочата Джованни 2 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Трипальделли Алессандро 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Raffaele Celia 1 0
Да Рива Якопо 1 0
Сек Демба 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тернана 0 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 37.5% (3)
 СПАЛ 2013 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0

Предыдущие игры

Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Тернана 3:1 Парма Монца 1:1 Тернана Тернана 1:4 Пиза Сампдория 3:1 Тернана
Реджина 3:2 Тернана Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Реджина 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца СПАЛ 2013 5:0 Порденоне
Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 6 5 1 0 13 - 4 16
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Кремонезе 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
5. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
6. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Козенца 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
9. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
10. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Перуджа 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
13. Парма 6 2 2 2 10 - 8 8
14. Тернана 6 2 1 3 8 - 11 7
15. СПАЛ 2013 6 2 1 3 10 - 7 7
16. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
17. Кротоне 6 0 3 3 7 - 13 3
18. Алессандрия 6 0 1 5 8 - 16 1
19. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус 6 0 0 6 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Козенца 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Тернана 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
11. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
12. Парма 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Перуджа 3 0 2 1 4 - 5 2
16. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Пиза 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кротоне 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. СПАЛ 2013 3 0 0 3 1 - 4 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Lorenzo Lucca 5 0 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
3. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
2. Перуджа Лизи Франческо 4 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
4. Парма Васкес Франко 2 1
5. Перуджа Куан Кристиан 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Раффаэле Челиа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Мартелла Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Пагера Фабрицио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тернана 1:0 СПАЛ 2013 онлайн




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