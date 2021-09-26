Италия: Серия B 2021-2022
Виченца Виртус
0:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
Кремонезе
10' Желтая карточкаКальдерони Марко
27' Желтая карточкаДьяв Давиде
42' Вторая желтая карточкаКальдерони Марко
0:1
44' ПенальтиЧофани Даниэль
48' Желтая карточкаДзанимачча Лука
49' Желтая карточкаОколи Меме
53' Желтая карточкаПроя Федерико
55' Желтая карточкаПазини Никола
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
10'
27'
42'
44'
0:1
48'
49'
53'
55'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Виченца Виртус
Кремонезе
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|2
|0.33
|Меджорини Риккардо
|1 (1)
|0.17
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.33
|Видо Лука
|2
|0.33
|Вальцания Лука
|1
|0.17
|Фаджоли Николо
|1
|0.17
|Валери Эмануэле
|1
|0.17
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.17
|Ди Кармине Самуэль
|0
|0
|Баэс Хайме
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдерони Марко
|3
|1
|Дьяв Давиде
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Околи Меме
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Вальцания Лука
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Кремонезе
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =2 -13СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:3 Пиза Козенца 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне
Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кремонезе 0:3 Перуджа Парма 1:2 Кремонезе Кремонезе 2:0 Читтаделла Сассуоло 0:2 Кремонезе
Монца 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Кремонезе
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|6.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Козенца
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|9.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|10.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Перуджа
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Парма
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|Тернана
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|СПАЛ 2013
|0:1
|6
|2
|1
|3
|10 - 7
|7
|16.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Кротоне
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|18.
|Алессандрия
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|19.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|0:1
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Козенца
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|8.
|Кремонезе
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Тернана
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|11.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Перуджа
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Виченца Виртус
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|1:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кротоне
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|5
|0
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|3.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|4.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|1
|5.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|2
|1