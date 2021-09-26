Италия: Серия B 2021-2022
Виченца Виртус
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
Кремонезе
10' Желтая карточкаКальдерони Марко
27' Желтая карточкаДьяв Давиде
42' Вторая желтая карточкаКальдерони Марко
0:1
44' ПенальтиЧофани Даниэль
48' Желтая карточкаДзанимачча Лука
49' Желтая карточкаОколи Меме
53' Желтая карточкаПроя Федерико
55' Желтая карточкаПазини Никола
71' Желтая карточкаДжакомелли Стефано
78' Желтая карточкаВальцания Лука
80' Желтая карточкаДальмонте Никола
90' Желтая карточкаБроско Риккардо
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
10'
27'
42'
44'
0:1
48'
49'
53'
55'
78'
80'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 13
-
7 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Виченца Виртус
Кремонезе
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|2
|0.33
|Меджорини Риккардо
|1 (1)
|0.17
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.33
|Видо Лука
|2
|0.33
|Вальцания Лука
|1
|0.17
|Фаджоли Николо
|1
|0.17
|Валери Эмануэле
|1
|0.17
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.17
|Ди Кармине Самуэль
|0
|0
|Баэс Хайме
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдерони Марко
|3
|1
|Дьяв Давиде
|3
|0
|Джакомелли Стефано
|2
|0
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|Проя Федерико
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|Броско Риккардо
|1
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Пазини Никола
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Вальцания Лука
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Кремонезе
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|0
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =2 -13СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:3 Пиза Козенца 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне
Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кремонезе 0:3 Перуджа Парма 1:2 Кремонезе Кремонезе 2:0 Читтаделла Сассуоло 0:2 Кремонезе
Монца 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Кремонезе
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|6.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Козенца
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|9.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|10.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Перуджа
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Парма
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|Тернана
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|1
|3
|10 - 7
|7
|16.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Кротоне
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|18.
|Алессандрия
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|19.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Козенца
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|11.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Перуджа
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кротоне
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|5
|0
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|3.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|4.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|1
|5.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|2
|1