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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
0:1
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
10' Желтая карточка
Кальдерони Марко
27' Желтая карточка
Дьяв Давиде
42' Вторая желтая карточка
Кальдерони Марко
0:1
44' Пенальти
Чофани Даниэль
48' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
49' Желтая карточка
Околи Меме
53' Желтая карточка
Проя Федерико
55' Желтая карточка
Пазини Никола
71' Желтая карточка
Джакомелли Стефано
78' Желтая карточка
Вальцания Лука
80' Желтая карточка
Дальмонте Никола
90' Желтая карточка
Броско Риккардо
90'+6
22
Гранди
Маттео
18
Ди
Пардо
Алессандро
13
Пазини
Никола
23
Каппеллетти
Даниэль
24
Кальдерони
Марко
6
Дзонта
Лорис
30
Ригони
Лука
11
Раноккья
Филиппо
8
Проя
Федерико
69
Меджорини
Риккардо
9
Дьяв
Давиде
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
13
Мерони
Андреа
55
Околи
Меме
23
Крешенци
Алессандро
19
Кастаньетти
Микеле
21
Фаджоли
Николо
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
Виченца Виртус
4-3-1-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Виченца Виртус
Кремонезе

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
3:1
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 2 0.33
Меджорини Риккардо 1 (1) 0.17
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 2 0.33
Видо Лука 2 0.33
Вальцания Лука 1 0.17
Фаджоли Николо 1 0.17
Валери Эмануэле 1 0.17
Чофани Даниэль 1 (1) 0.17
Ди Кармине Самуэль 0 0
Баэс Хайме 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдерони Марко 3 1
Дьяв Давиде 3 0
Джакомелли Стефано 2 0
Паделла Эмануэле 2 0
Брускаджин Маттео 2 0
Проя Федерико 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Меджорини Риккардо 1 0
Броско Риккардо 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Пазини Никола 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 3 0
Баэс Хайме 1 1
Вальцания Лука 2 0
Околи Меме 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Раванелли Лука 1 0
Валери Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Кремонезе 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =2 -13
СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:3 Пиза Козенца 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне
Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кремонезе 0:3 Перуджа Парма 1:2 Кремонезе Кремонезе 2:0 Читтаделла Сассуоло 0:2 Кремонезе
Монца 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 6 5 1 0 13 - 4 16
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Кремонезе 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
5. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
6. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Козенца 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
9. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
10. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Перуджа 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
13. Парма 6 2 2 2 10 - 8 8
14. Тернана 6 2 1 3 8 - 11 7
15. СПАЛ 2013 6 2 1 3 10 - 7 7
16. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
17. Кротоне 6 0 3 3 7 - 13 3
18. Алессандрия 6 0 1 5 8 - 16 1
19. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус 6 0 0 6 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Козенца 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Тернана 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
11. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
12. Парма 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Перуджа 3 0 2 1 4 - 5 2
16. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Пиза 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кротоне 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. СПАЛ 2013 3 0 0 3 1 - 4 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Lorenzo Lucca 5 0 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
3. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
2. Перуджа Лизи Франческо 4 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
4. Парма Васкес Франко 2 1
5. Перуджа Куан Кристиан 2 1
Весь список
Где смотреть матч Виченца Виртус 0:1 Кремонезе онлайн




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