Италия: Серия B 2021-2022
Брешия
2:4
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Комо
0:1
14' ГолЧерри Альберто
34' Желтая карточкаВарньер Марко
37' Желтая карточкаПаласио Родриго
1:1
45' ГолПаласио Родриго
1:2
47' ГолЛа Гумина Антонино
47' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
2:2
84' ГолБаич Риад
86' Желтая карточкаКарачич Фран
2:3
89' ГолБеллемо Алессандро
90' Вторая желтая карточкаКарачич Фран
2:4
90' ПенальтиГлиоцци Этторе
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Ход матча
14'
34'
37'
45'
1:1
47'
84'
2:2
86'
89'
90'
90'
2:4
История личных встреч
Брешия
Комо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|3 (1)
|0.43
|Морео Стефано
|3
|0.43
|Паласио Родриго
|2
|0.29
|Ягелло Филип
|2
|0.29
|Лерис Мехди
|2
|0.29
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.29
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.14
|Чансельор Джон
|1
|0.14
|Трамони Маттео
|1
|0.14
|Кистана Андреа
|1
|0.14
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.14
|Кавион Микеле
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|3 (1)
|0.43
|Глиоцци Этторе
|2 (2)
|0.29
|Иовин Алессио
|1
|0.14
|Беллемо Алессандро
|1
|0.14
|Ла Гумина Антонино
|1
|0.14
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Чансельор Джон
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
10
1
4 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
8
8 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
16%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
38%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3
Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1 Салернитана - Брешия 1:0 Брешия - Реджина 1:0 Фрозиноне - Брешия 0:1
Комо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1
Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0 Комо - Альбинолеффе 1:2 Про Верчелли - Комо 1:1 Комо - Про Сесто 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Брешия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|7.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|15.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Комо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|19.
|Виченца Виртус
|2:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|7.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|12.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Виченца Виртус
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Пиза
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Виченца Виртус
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Реджина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Тернана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|3.
|Пиза
|Караччоло Антонио
|4
|0
|4.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|5.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|4
|0