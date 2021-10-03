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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
2:4
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
0:1
14' Гол
Черри Альберто
34' Желтая карточка
Варньер Марко
37' Желтая карточка
Паласио Родриго
1:1
45' Гол
Паласио Родриго
1:2
47' Гол
Ла Гумина Антонино
47' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
2:2
84' Гол
Баич Риад
86' Желтая карточка
Карачич Фран
2:3
89' Гол
Беллемо Алессандро
90' Вторая желтая карточка
Карачич Фран
2:4
90' Пенальти
Глиоцци Этторе
90'+7
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
27
Трамони
Маттео
8
Паласио
Родриго
9
Морео
Стефано
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
24
Варньер
Марко
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
11
Париджини
Витторио
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
Брешия
4-3-3
Комо
4-4-2

История личных встреч

Брешия
Комо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 (1) 0.43
Морео Стефано 3 0.43
Паласио Родриго 2 0.29
Ягелло Филип 2 0.29
Лерис Мехди 2 0.29
Ван Де Лои Томми 2 0.29
Паяч Марко 1 (1) 0.14
Чансельор Джон 1 0.14
Трамони Маттео 1 0.14
Кистана Андреа 1 0.14
Бертаньоли Массимо 1 0.14
Кавион Микеле 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 3 (1) 0.43
Глиоцци Этторе 2 (2) 0.29
Иовин Алессио 1 0.14
Беллемо Алессандро 1 0.14
Ла Гумина Антонино 1 0.14
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Кистана Андреа 2 0
Матею Алеш 2 0
Чансельор Джон 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Лерис Мехди 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Черри Альберто 2 0
Иоанну Николас 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Париджини Витторио 1 0
Солини Маттео 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Глиоцци Этторе 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

10
1
4 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
8
8 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
16%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
38%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3
Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1 Салернитана - Брешия 1:0 Брешия - Реджина 1:0 Фрозиноне - Брешия 0:1
Комо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1
Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0 Комо - Альбинолеффе 1:2 Про Верчелли - Комо 1:1 Комо - Про Сесто 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Брешия Заявка 7 4 2 1 19 - 12 14
4. Лечче Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Асколи Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10. Реджина Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
11. Перуджа Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
15. Тернана Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Комо Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
18. Кротоне Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
19. Виченца Виртус 2:1 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
20. Порденоне 1:2 Заявка 7 0 1 6 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
7. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Беневенто Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
12. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Кротоне Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне 1:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Виченца Виртус 2:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Пиза Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Виченца Виртус 2:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Реджина Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Тернана Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
17. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
18. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне 1:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
3. Пиза Караччоло Антонио 4 0
4. Реджина Кризетиг Лоренцо 4 0
5. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Паласио Родриго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Паласио Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Варньер Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 2:4 Комо онлайн




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