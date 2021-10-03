Италия: Серия B 2021-2022
Порденоне
1:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Виченца Виртус
2' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
0:1
30' ГолЛонго Самуэле
0:2
43' ГолДи Пардо Алессандро
1:2
45' ГолКампорезе Микеле
48' Желтая карточкаКрекко Лука
16
Маньино
Лука
26
Крекко
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Силла Юссуф
-
Главный тренер: Растелли Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
73 Сандон ТомасЗащитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
30'
0:1
43'
45'
1:2
48'
История личных встреч
Порденоне
Виченца Виртус
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|1
|0.14
|Маньино Лука
|1
|0.14
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.14
|Купиш Томаш
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|2
|0.29
|Лонго Самуэле
|1
|0.14
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.14
|Меджорини Риккардо
|1 (1)
|0.14
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дьяв Давиде
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Фаласко Никола
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|Саббионе Алессио
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдерони Марко
|3
|1
|Дьяв Давиде
|3
|0
|Джакомелли Стефано
|2
|0
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|Проя Федерико
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|Броско Риккардо
|1
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Пазини Никола
|1
|0
|Крекко Лука
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4
СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0 Брешия - Порденоне 4:1 Эмполи - Порденоне 1:0 Порденоне - Пескара 0:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1
Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 1:0 Виченца Виртус - Пескара 1:0 Козенца - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Эмполи 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Брешия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|7.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|15.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Комо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|19.
|Виченца Виртус
|2:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|7.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|12.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Виченца Виртус
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Пиза
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Виченца Виртус
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Реджина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Тернана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|3.
|Пиза
|Караччоло Антонио
|4
|0
|4.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|5.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|4
|0