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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
2' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
0:1
30' Гол
Лонго Самуэле
0:2
43' Гол
Ди Пардо Алессандро
1:2
45' Гол
Кампорезе Микеле
48' Желтая карточка
Крекко Лука
50'
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
16
Маньино
Лука
8
Петриччоне
Якопо
33
Цаммарини
Роберто
90
Фолоруншо
Майкл
9
Цаджу
Франк
28
Камбьяги
Николо
22
Гранди
Маттео
14
Паделла
Эмануэле
13
Пазини
Никола
23
Каппеллетти
Даниэль
18
Ди
Пардо
Алессандро
6
Дзонта
Лорис
11
Раноккья
Филиппо
26
Крекко
Лука
8
Проя
Федерико
9
Дьяв
Давиде
21
Лонго
Самуэле
Порденоне
4-3-1-2
Виченца Виртус
3-4-1-2

История личных встреч

Порденоне
Виченца Виртус

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
1:1
СC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампорезе Микеле 1 0.14
Маньино Лука 1 0.14
Цаджу Франк 1 (1) 0.14
Купиш Томаш 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 2 0.29
Лонго Самуэле 1 0.14
Ди Пардо Алессандро 1 0.14
Меджорини Риккардо 1 (1) 0.14
Брускаджин Маттео 0 0
Дьяв Давиде 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампорезе Микеле 1 1
Фаласко Никола 2 0
Цаммарини Роберто 2 0
Маньино Лука 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Мисурака Джанвито 1 0
Саббионе Алессио 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдерони Марко 3 1
Дьяв Давиде 3 0
Джакомелли Стефано 2 0
Паделла Эмануэле 2 0
Брускаджин Маттео 2 0
Проя Федерико 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Меджорини Риккардо 1 0
Броско Риккардо 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Пазини Никола 1 0
Крекко Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4
СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0 Брешия - Порденоне 4:1 Эмполи - Порденоне 1:0 Порденоне - Пескара 0:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1
Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 1:0 Виченца Виртус - Пескара 1:0 Козенца - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Эмполи 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Брешия Заявка 7 4 2 1 19 - 12 14
4. Лечче Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Асколи Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10. Реджина Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
11. Перуджа Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
15. Тернана Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Комо Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
18. Кротоне Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
19. Виченца Виртус 2:1 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
20. Порденоне 1:2 Заявка 7 0 1 6 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
7. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Беневенто Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
12. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Кротоне Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне 1:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Виченца Виртус 2:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Пиза Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Виченца Виртус 2:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Реджина Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Тернана Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
17. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
18. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне 1:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
3. Пиза Караччоло Антонио 4 0
4. Реджина Кризетиг Лоренцо 4 0
5. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 4 0
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