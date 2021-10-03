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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Перуджа
0' 32'
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
7
Элия
Сальваторе
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
5
Анджелла
Габриэле
32
Занандреа
Джанмария
30
Феррарини
Габриэле
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
28
Куан
Кристиан
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
Беневенто
4-3-3
Перуджа
3-4-1-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Беневенто
Перуджа

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
К
0:4
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
0:0
ППД
0:0
ППД
1:1
СCA
3:1
СCB
1:0
СCB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 4 0.57
Инсинье Роберто 2 (1) 0.29
Фулон Дам 1 0.14
Сау Марко 1 0.14
Импрота Риккардо 1 0.14
Акампора Дженнаро 1 0.14
Летиция Гаэтано 0 0
Мончини Габриэле 0 0
Тельо Андрес 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рози Алеандро 2 0.29
Де Лука Мануэль 1 0.14
Лизи Франческо 1 0.14
Карретта Мирко 1 0.14
Мурано Джакопо 1 0.14
Куан Кристиан 1 0.14
Занандреа Джанмария 1 0.14
Фальцерано Марчелло 0 0
Буррай Сальваторе 0 0
Санторо Симоне 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 4 0
Глик Камил 1 1
Тельо Андрес 2 0
Ионице Артур 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Барба Федерико 1 0
Вокич Деян 1 0
Кало Джакомо 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 4 0
Куан Кристиан 2 1
Занандреа Джанмария 1 1
Буррай Сальваторе 2 0
Рози Алеандро 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Санторо Симоне 2 0
Анджелла Габриэле 1 0
Дель Орко Кристиан 1 0
Курадо Маркос 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0
Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1 Беневенто - Парма 2:2 Ювентус - Беневенто 0:1 Беневенто - Фиорентина 1:4
Перуджа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0
Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1 Имолезе - Перуджа 0:1 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Губбио - Перуджа 3:2 Перуджа - Карпи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Брешия Заявка 7 4 2 1 19 - 12 14
4. Лечче Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Асколи Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
6. Беневенто 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
7. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
8. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10. Перуджа 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11. Реджина Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
12. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
15. Тернана Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Комо Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
18. Кротоне Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
19. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 14 3
20. Порденоне Заявка 7 0 1 6 4 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Беневенто 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
8. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
12. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Кротоне Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3
17. Перуджа 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
20. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Перуджа 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
4. Пиза Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Беневенто 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Виченца Виртус Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Реджина Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Тернана Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
3. Пиза Караччоло Антонио 4 0
4. Реджина Кризетиг Лоренцо 4 0
5. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Перуджа
2.08
3.40
4.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беневенто 0:0 Перуджа онлайн




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