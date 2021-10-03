Италия: Серия B 2021-2022
Беневенто
0:0
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Перуджа
35' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
48' Желтая карточкаКурадо Маркос
55' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
58' Желтая карточкаЛападула Джанлука
76' Желтая карточкаВивиани Маттиа
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
48'
55'
76'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 28
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Беневенто
Перуджа
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|4
|0.57
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.29
|Фулон Дам
|1
|0.14
|Сау Марко
|1
|0.14
|Импрота Риккардо
|1
|0.14
|Акампора Дженнаро
|1
|0.14
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Тельо Андрес
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рози Алеандро
|2
|0.29
|Де Лука Мануэль
|1
|0.14
|Лизи Франческо
|1
|0.14
|Карретта Мирко
|1
|0.14
|Мурано Джакопо
|1
|0.14
|Куан Кристиан
|1
|0.14
|Занандреа Джанмария
|1
|0.14
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Глик Камил
|1
|1
|Летиция Гаэтано
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Кало Джакомо
|1
|0
|Вивиани Маттиа
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|4
|0
|Куан Кристиан
|2
|1
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Рози Алеандро
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|1
|0
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0
Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1 Беневенто - Парма 2:2 Ювентус - Беневенто 0:1 Беневенто - Фиорентина 1:4
Перуджа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0
Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1 Имолезе - Перуджа 0:1 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Губбио - Перуджа 3:2 Перуджа - Карпи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Брешия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|11.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|15.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Комо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 14
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|8.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|12.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|4.
|Пиза
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Реджина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Тернана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|3.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|4.
|Пиза
|Караччоло Антонио
|4
|0
|5.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0