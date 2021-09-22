Англия: Кубок лиги 2021-2022
1:0
33' ГолКоннолли Аарон
2:0
38' ГолКоннолли Аарон
23
Стил
Джейсон
55
Ed
Turns
33
Бёрн
Дэн
15
Модер
Якуб
42
Леонард
Марк
20
Каллен
Лиэм
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
55 Ed TurnsЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
42 Леонард МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Уильямс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каллен ЛиэмНападающий
- Запасные игроки
-
25 Уэбб ЛьюисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Данда ЯнПолузащитник
-
27 Лейрд ИтанПолузащитник
-
17 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Russell Martin
Ход матча
33'
38'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зачири Анди
|1
|0.5
|2.
|Модер Якуб
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уиттакер Морган
|3
|1
|2.
|Уильямс Даниэль
|1
|0.33
|3.
|Пиру Йоэл
|1
|0.33
|4.
|Латибодьер Жоэль
|1
|0.33
|5.
|Бен Кабанго
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Суонси
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон
Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон
Суонси Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лутон Таун 3:3 Суонси Суонси 0:0 Миллуолл Суонси 0:0 Халл Сити Престон Норт Энд 3:1 Суонси
Суонси 4:1 Плимут Бристоль Сити 0:1 Суонси Суонси 1:3 Сток Сити Суонси 0:0 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:3 Суонси Блэкберн 2:1 Суонси Суонси 1:3 Саутгемптон Форест Грин 1:2 Суонси Плимут 1:2 Суонси Брентфорд 2:0 Суонси Суонси 1:1 Барнсли Барнсли 0:1 Суонси Уотфорд 2:0 Суонси Суонси 2:1 Дерби Рединг 2:2 Суонси Суонси 0:1 КПР
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Суонси: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|5.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1