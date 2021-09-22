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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Брайтон
2:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Суонси
0'
1:0
33' Гол
Коннолли Аарон
2:0
38' Гол
Коннолли Аарон
43'
23
Стил
Джейсон
2
Лемпти
Тарик
55
Ed
Turns
28
Робертс
Хэйдон
33
Бёрн
Дэн
17
Альсате
Стивен
15
Модер
Якуб
42
Леонард
Марк
10
Макаллистер
Алексис
7
Коннолли
Аарон
30
Ричардс
Тейлор
1
Бенда
Стивен
46
Уильямс
Рис
III
16
Brandon
Cooper
5
Бен
Кабанго
22
Латибодьер
Жоэль
28
Уолш
Лиэм
III
6
Фултон
Джей
24
Бидуэлл
Джейк
7
Смит
Кори
11
Уиттакер
Морган
20
Каллен
Лиэм
Брайтон
4-4-2
Суонси
3-4-2-1

Ход матча

33'
Коннолли Аарон
(Макаллистер Алексис)
1:0
38'
Коннолли Аарон
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зачири Анди 1 0.5
2. Модер Якуб 1 0.5
Суонси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уиттакер Морган 3 1
2. Уильямс Даниэль 1 0.33
3. Пиру Йоэл 1 0.33
4. Латибодьер Жоэль 1 0.33
5. Бен Кабанго 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Суонси 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 57.14% (4)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон
Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон
Суонси Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лутон Таун 3:3 Суонси Суонси 0:0 Миллуолл Суонси 0:0 Халл Сити Престон Норт Энд 3:1 Суонси
Суонси 4:1 Плимут Бристоль Сити 0:1 Суонси Суонси 1:3 Сток Сити Суонси 0:0 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:3 Суонси Блэкберн 2:1 Суонси Суонси 1:3 Саутгемптон Форест Грин 1:2 Суонси Плимут 1:2 Суонси Брентфорд 2:0 Суонси Суонси 1:1 Барнсли Барнсли 0:1 Суонси Уотфорд 2:0 Суонси Суонси 2:1 Дерби Рединг 2:2 Суонси Суонси 0:1 КПР

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Суонси: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Брайтон 4:1 Суонси Премьер-лига Суонси 0:1 Брайтон Премьер-лига Суонси 3:0 Брайтон Кубок Carling Брайтон 0:1 Суонси Первая лига
Суонси 1:0 Брайтон Трофей Футбольной лиги

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Суонси
1.76
5.75
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брайтон 2:0 Суонси онлайн




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