Англия: Кубок лиги 2021-2022
1:0
33' ГолКоннолли Аарон
2:0
38' ГолКоннолли Аарон
45' Желтая карточкаУильямс Рис
73' Желтая карточкаДаунс Флинн
90' Желтая карточкаBrandon Cooper
23
Стил
Джейсон
55
Ed
Turns
33
Бёрн
Дэн
15
Модер
Якуб
42
Леонард
Марк
20
Каллен
Лиэм
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
55 Ed TurnsЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
42 Леонард МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Уильямс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каллен ЛиэмНападающий
- Запасные игроки
-
25 Уэбб ЛьюисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Данда ЯнПолузащитник
-
27 Лейрд ИтанПолузащитник
-
17 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Russell Martin
Ход матча
33'
38'
45'
73'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коннолли Аарон
|2
|1
|2.
|Зачири Анди
|1
|0.5
|3.
|Модер Якуб
|1
|0.5
|4.
|Макаллистер Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уиттакер Морган
|3
|1
|2.
|Уильямс Даниэль
|1
|0.33
|3.
|Пиру Йоэл
|1
|0.33
|4.
|Латибодьер Жоэль
|1
|0.33
|5.
|Бен Кабанго
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Даунс Флинн
|1
|0
|2.
|Уильямс Рис III
|1
|0
|3.
|Brandon Cooper
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|Суонси
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон
Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон
Суонси Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лутон Таун 3:3 Суонси Суонси 0:0 Миллуолл Суонси 0:0 Халл Сити Престон Норт Энд 3:1 Суонси
Суонси 4:1 Плимут Бристоль Сити 0:1 Суонси Суонси 1:3 Сток Сити Суонси 0:0 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:3 Суонси Блэкберн 2:1 Суонси Суонси 1:3 Саутгемптон Форест Грин 1:2 Суонси Плимут 1:2 Суонси Брентфорд 2:0 Суонси Суонси 1:1 Барнсли Барнсли 0:1 Суонси Уотфорд 2:0 Суонси Суонси 2:1 Дерби Рединг 2:2 Суонси Суонси 0:1 КПР
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Суонси: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|4
|0
|0
|5.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1