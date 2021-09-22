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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Брайтон
2:0
Конец матча

Стадион:
Суонси
0'
1:0
33' Гол
Коннолли Аарон
2:0
38' Гол
Коннолли Аарон
45' Желтая карточка
Уильямс Рис
73' Желтая карточка
Даунс Флинн
90' Желтая карточка
Brandon Cooper
90'+4
23
Стил
Джейсон
2
Лемпти
Тарик
55
Ed
Turns
28
Робертс
Хэйдон
33
Бёрн
Дэн
17
Альсате
Стивен
15
Модер
Якуб
42
Леонард
Марк
10
Макаллистер
Алексис
7
Коннолли
Аарон
30
Ричардс
Тейлор
1
Бенда
Стивен
46
Уильямс
Рис
III
16
Brandon
Cooper
5
Бен
Кабанго
22
Латибодьер
Жоэль
28
Уолш
Лиэм
III
6
Фултон
Джей
24
Бидуэлл
Джейк
7
Смит
Кори
11
Уиттакер
Морган
20
Каллен
Лиэм
Брайтон
4-4-2
Суонси
3-4-2-1

Ход матча

33'
Коннолли Аарон
(Макаллистер Алексис)
1:0
38'
Коннолли Аарон
(Макаллистер Алексис)
2:0
45'
 
Уильямс Рис
46'
Гросс Паскаль
Лемпти Тарик
 
46'
 
Мэннинг Райан
Бен Кабанго
63'
 
Даунс Флинн
Уолш Лиэм III
64'
 
Данда Ян
Смит Кори
69'
Сармиенто Джереми
Макаллистер Алексис
 
73'
 
Даунс Флинн
76'
Локадия Юрген
Коннолли Аарон
 
90'
 
Brandon Cooper

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коннолли Аарон 2 1
2. Зачири Анди 1 0.5
3. Модер Якуб 1 0.5
4. Макаллистер Алексис 0 0
Суонси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уиттакер Морган 3 1
2. Уильямс Даниэль 1 0.33
3. Пиру Йоэл 1 0.33
4. Латибодьер Жоэль 1 0.33
5. Бен Кабанго 1 0.33

Карточки

Брайтон
# Игрок      
Суонси
# Игрок      
1. Даунс Флинн 1 0
2. Уильямс Рис III 1 0
3. Brandon Cooper 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0
 Суонси 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 57.14% (4)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон
Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон
Суонси Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лутон Таун 3:3 Суонси Суонси 0:0 Миллуолл Суонси 0:0 Халл Сити Престон Норт Энд 3:1 Суонси
Суонси 4:1 Плимут Бристоль Сити 0:1 Суонси Суонси 1:3 Сток Сити Суонси 0:0 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:3 Суонси Блэкберн 2:1 Суонси Суонси 1:3 Саутгемптон Форест Грин 1:2 Суонси Плимут 1:2 Суонси Брентфорд 2:0 Суонси Суонси 1:1 Барнсли Барнсли 0:1 Суонси Уотфорд 2:0 Суонси Суонси 2:1 Дерби Рединг 2:2 Суонси Суонси 0:1 КПР

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Суонси: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Брайтон 4:1 Суонси Премьер-лига Суонси 0:1 Брайтон Премьер-лига Суонси 3:0 Брайтон Кубок Carling Брайтон 0:1 Суонси Первая лига
Суонси 1:0 Брайтон Трофей Футбольной лиги

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Астон Вилла Арчер Камерон 4 0 0
5. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Уильямс Рис III получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Коннолли Аарон бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Коннолли Аарон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брайтон 2:0 Суонси онлайн




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