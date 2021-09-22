Англия: Кубок лиги 2021-2022
1:0
11' ПенальтиЛяказетт Александр
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
20
Тавареш
Нуну
30
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хенеган БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jack RudoniПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ayoub AssalНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Пресли АаронНападающий
-
31 Zaki Oualah
-
-
-
16 Dapo Mebude
-
Главный тренер: Mark Robinson
Ход матча
11'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1.5
|2.
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|1
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.5
|4.
|Сака Букайо
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хартиган Энтони
|1
|0.33
|2.
|Paul Osew
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Уимблдон
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8Бёрнли 0:1 Арсенал Арсенал 1:0 Норвич Манчестер Сити 5:0 Арсенал Вест Бромвич 0:6 Арсенал
Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал
Уимблдон Последние 20 матчей: +10 =6 -4Уимблдон 0:1 Плимут Моркам 3:4 Уимблдон Уимблдон 5:3 Портсмут Уимблдон 3:1 Оксфорд Юнайтед
Ипсвич 2:2 Уимблдон Нортгемптон 0:1 Уимблдон Сандерленд 1:0 Уимблдон Уимблдон 1:1 Джиллингем Уимблдон 3:3 Болтон Чарльтон 0:1 Уимблдон Донкастер 1:2 Уимблдон Уимблдон 0:1 Брентфорд Линкольн Сити 0:0 Уимблдон Уимблдон 1:3 Портсмут Уимблдон 3:3 Рочдейл Ипсвич 0:0 Уимблдон Уимблдон 2:1 Оксфорд Юнайтед Уимблдон 4:1 Суиндон Таун Уимблдон 3:0 Ипсвич Аккрингтон 1:5 Уимблдон
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|5.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Уимблдон
Исход игры
Арсенал
98.7% (153)
Ничья
0.6% (1)
Уимблдон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
23.24% (33)
Нет
76.76% (109)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
39.4% (61)
3:0 Арсенал
18.7% (29)
2:1 Арсенал
13.5% (21)
1:0 Арсенал
7.1% (11)
3:1 Арсенал
5.8% (9)
4:0 Арсенал
3.2% (5)
4:1 Арсенал
1.9% (3)
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