Нкетиа выполнил передачу на правый край штрафной площади на Мартинелли, который принял мяч и попытался пробить, но в последний момент его накрыли соперники.

Мэйтленд-Найлс переусердствовал в отборе мяча на чужой половине поля и нарушил правила.

Через заброс гости попытались дойти до ворот Лено, но их усилия были прерваны свистком арбитра - офсайд.

Эдди Нкетиа получает пространство перед штрафной площадкой и пробивает по воротам - не попадает в створ.

И ещё один дальний удар от футболистов "Арсенала", теперь уже Самби Локонга стрелял, но проблема та же, что и у партнёра - мимо створа.

24' Алекс Вудъярд завершает атаку дальним ударом из центральной зоны и отправляет мяч чуть выше перекладины.

23' Несколько атак смогли провести гости, что явно не устраивает местных болельщиков, которые желают увидеть убедительную игру от своих любимцев.

21' Корнер в исполнении гостей опасным не получился, так как воздух снял Пабло Мари и выбил мяч из штрафной площади.

20' А вот это интересно - "Уимблдону" удаётся дойти до штрафной площадки на левом фланге, а потом ещё и угловой заработать.

19' Энтони Хартиган отбирает мяч у Мэйтленда-Найлса на своей половине поля, ставит корпус и зарабатывает штрафной удар.

18' Гостям удаётся завладеть мячом и они пробуют установить над ним контроль, но пока лишь около своей штрафной площади.

17' Нуну Тавареш предлагает себя на левом фланге, получает мяч и выполняет подачу - попадает в Найтингэйла и зарабатывает аут.

16' Атаку левым флангом провели гости, но обошлась она без остроты, так как судья зафиксировал офсайд.

14' Бен Хенеган отобрал мяч у Габриэла Мартинелли в своей штрафной площадке, а потом выполнил передачу в центр поля и ошибся.

13' Тут же "Уимблдон" организовал своё наступление, но пробить по воротам Бернда Лено не сумел, дело завершилось неточным навесом.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛЯКАЗЕТТ!!! Александр без проблем реализовывает одиннадцатиметровый удар, забивая первый гол в матче.

11' Ой-ой, гости останавливают очередную атаку "Арсенала" в своей штрафной, но при помощи нарушения правил - пенальти ставит арбитр.

9' Хозяева провели атаку левым флангом, после чего мяч был переведён в центр и последовал удар, но цели он не достиг.

8' Самби Локонга добрался до штрафной площади на левом фланге и выполнил прострел, но найти партнёров не сумел.

6' Нуну Тавареш успешно сыграл в отборе на левом фланге, отобрав мяч у Алекса Вудъярда.

5' Седрик Соареш попытался начать атаку при помощи длинной передачи, которая оказалась безадресной.

3' Несколько фланговых атак провели хозяева, но пока добраться до штрафной площади не получается, лишь ауты зарабатываются.

2' Не успел поединок начаться, как гости уже нарушают правила в центре поля, Томас Парти оказался на газоне.