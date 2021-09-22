  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2021-2022

Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Арсенал
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Уимблдон
0'
1:0
11' Пенальти
Ляказетт Александр
26'
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
20
Тавареш
Нуну
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
5
Парти
Томас
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
35
Мартинелли
Габриэл
30
Нкетиа
Эдди
9
Ляказетт
Александр
1
Цанев
Никола
2
Лоуренс
Генри
22
Хенеган
Бен
5
Найтингэйл
Уилл
18
Nesta
Guinness-Walker
21
Luke
McCormick2
4
Вудъярд
Алекс
8
Хартиган
Энтони
12
Jack
Rudoni
9
Oliver
Palmer
10
Ayoub
Assal
Арсенал
4-3-2-1
Уимблдон
4-4-1-1

Ход матча

11'
Ляказетт Александр
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1.5
2. Ляказетт Александр 2 (1) 1
3. Пепе Николя 1 0.5
4. Сака Букайо 1 0.5
Уимблдон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хартиган Энтони 1 0.33
2. Paul Osew 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Уимблдон 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бёрнли 0:1 Арсенал Арсенал 1:0 Норвич Манчестер Сити 5:0 Арсенал Вест Бромвич 0:6 Арсенал
Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал
Уимблдон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Уимблдон 0:1 Плимут Моркам 3:4 Уимблдон Уимблдон 5:3 Портсмут Уимблдон 3:1 Оксфорд Юнайтед
Ипсвич 2:2 Уимблдон Нортгемптон 0:1 Уимблдон Сандерленд 1:0 Уимблдон Уимблдон 1:1 Джиллингем Уимблдон 3:3 Болтон Чарльтон 0:1 Уимблдон Донкастер 1:2 Уимблдон Уимблдон 0:1 Брентфорд Линкольн Сити 0:0 Уимблдон Уимблдон 1:3 Портсмут Уимблдон 3:3 Рочдейл Ипсвич 0:0 Уимблдон Уимблдон 2:1 Оксфорд Юнайтед Уимблдон 4:1 Суиндон Таун Уимблдон 3:0 Ипсвич Аккрингтон 1:5 Уимблдон

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    И ещё один дальний удар от футболистов "Арсенала", теперь уже Самби Локонга стрелял, но проблема та же, что и у партнёра - мимо створа. 
  • 28'
    Эдди Нкетиа получает пространство перед штрафной площадкой и пробивает по воротам - не попадает в створ. 
  • Офсайд
    27'
    Через заброс гости попытались дойти до ворот Лено, но их усилия были прерваны свистком арбитра - офсайд. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Мэйтленд-Найлс переусердствовал в отборе мяча на чужой половине поля и нарушил правила. 
  • 25'
    Нкетиа выполнил передачу на правый край штрафной площади на Мартинелли, который принял мяч и попытался пробить, но в последний момент его накрыли соперники. 
  • 24'
    Алекс Вудъярд завершает атаку дальним ударом из центральной зоны и отправляет мяч чуть выше перекладины. 
  • 23'
    Несколько атак смогли провести гости, что явно не устраивает местных болельщиков, которые желают увидеть убедительную игру от своих любимцев. 
  • 21'
    Корнер в исполнении гостей опасным не получился, так как воздух снял Пабло Мари и выбил мяч из штрафной площади. 
  • Угловой
    20'
    А вот это интересно - "Уимблдону" удаётся дойти до штрафной площадки на левом фланге, а потом ещё и угловой заработать. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Энтони Хартиган отбирает мяч у Мэйтленда-Найлса на своей половине поля, ставит корпус и зарабатывает штрафной удар. 
  • 18'
    Гостям удаётся завладеть мячом и они пробуют установить над ним контроль, но пока лишь около своей штрафной площади. 
  • 17'
    Нуну Тавареш предлагает себя на левом фланге, получает мяч и выполняет подачу - попадает в Найтингэйла и зарабатывает аут. 
  • Офсайд
    16'
    Атаку левым флангом провели гости, но обошлась она без остроты, так как судья зафиксировал офсайд. 
  • 14'
    Бен Хенеган отобрал мяч у Габриэла Мартинелли в своей штрафной площадке, а потом выполнил передачу в центр поля и ошибся. 
  • 13'
    Тут же "Уимблдон" организовал своё наступление, но пробить по воротам Бернда Лено не сумел, дело завершилось неточным навесом. 
  • Пенальти
    12'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛЯКАЗЕТТ!!! Александр без проблем реализовывает одиннадцатиметровый удар, забивая первый гол в матче. 
  • Пенальти!
    11'
    Ой-ой, гости останавливают очередную атаку "Арсенала" в своей штрафной, но при помощи нарушения правил - пенальти ставит арбитр. 
  • 9'
    Хозяева провели атаку левым флангом, после чего мяч был переведён в центр и последовал удар, но цели он не достиг. 
  • 8'
    Самби Локонга добрался до штрафной площади на левом фланге и выполнил прострел, но найти партнёров не сумел. 
  • 6'
    Нуну Тавареш успешно сыграл в отборе на левом фланге, отобрав мяч у Алекса Вудъярда. 
  • 5'
    Седрик Соареш попытался начать атаку при помощи длинной передачи, которая оказалась безадресной. 
  • 3'
    Несколько фланговых атак провели хозяева, но пока добраться до штрафной площади не получается, лишь ауты зарабатываются. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Не успел поединок начаться, как гости уже нарушают правила в центре поля, Томас Парти оказался на газоне. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арсенал 1:0 Уимблдон онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Уимблдон

Исход игры
Арсенал
98.7% (153)
Ничья
0.6% (1)
Уимблдон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
23.24% (33)
Нет
76.76% (109)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
39.4% (61)
3:0 Арсенал
18.7% (29)
2:1 Арсенал
13.5% (21)
1:0 Арсенал
7.1% (11)
3:1 Арсенал
5.8% (9)
4:0 Арсенал
3.2% (5)
4:1 Арсенал
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 