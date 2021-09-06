  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2021-2022

Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Уимблдон

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 3
2. Ляказетт Александр 1 1
3. Пепе Николя 1 1
4. Сака Букайо 1 1
Уимблдон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хартиган Энтони 1 0.5
2. Paul Osew 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Уимблдон 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бёрнли 0:1 Арсенал Арсенал 1:0 Норвич Манчестер Сити 5:0 Арсенал Вест Бромвич 0:6 Арсенал
Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал
Уимблдон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Уимблдон 0:1 Плимут Моркам 3:4 Уимблдон Уимблдон 5:3 Портсмут Уимблдон 3:1 Оксфорд Юнайтед
Ипсвич 2:2 Уимблдон Нортгемптон 0:1 Уимблдон Сандерленд 1:0 Уимблдон Уимблдон 1:1 Джиллингем Уимблдон 3:3 Болтон Чарльтон 0:1 Уимблдон Донкастер 1:2 Уимблдон Уимблдон 0:1 Брентфорд Линкольн Сити 0:0 Уимблдон Уимблдон 1:3 Портсмут Уимблдон 3:3 Рочдейл Ипсвич 0:0 Уимблдон Уимблдон 2:1 Оксфорд Юнайтед Уимблдон 4:1 Суиндон Таун Уимблдон 3:0 Ипсвич Аккрингтон 1:5 Уимблдон

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Уимблдон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 25
    Арсенал 100% (25)
    X 0% (0)
    Уимблдон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Уимблдон
    1.14
    9.70
    27.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Уимблдон онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Уимблдон

    Исход игры
    Арсенал
    100% (25)
    Ничья
    0% (0)
    Уимблдон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28% (7)
    Меньше
    72% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    16% (4)
    Нет
    84% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    64% (16)
    3:0 Арсенал
    12% (3)
    1:0 Арсенал
    8% (2)
    3:1 Арсенал
    8% (2)
    2:1 Арсенал
    8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     