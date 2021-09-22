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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Миллуолл
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Лестер
0' 27'
1
Лонг
Джордж
4
Хатчинсон
Шон
15
Пирс
Алекс
5
Купер
Джейк
18
Леонард
Райан
24
Митчелл
Билли
28
Эванс
Джордж
3
Уоллес
Мюррей
21
Махоуни
Коннор
8
Томпсон
Бен
9
Брэдшоу
Том
12
Уорд
Дэнни
II
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
6
Эванс
Джонни
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
33
Томас
Люк
14
Ихеаначо
Келечи
37
Лукмен
Адемола
Миллуолл
3-4-2-1
Лестер
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Бомбардиры внутри турнира

Миллуолл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоллес Мюррей 2 0.67
2. Мэлоун Скотт 1 0.33
3. Сэвилл Джордж 1 0.33
4. Смит Мэтт II 1 0.33
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Миллуолл
# Игрок      
Лестер
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миллуолл 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0 0
 Лестер 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Миллуолл Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Миллуолл 1:1 Ковентри Суонси 0:0 Миллуолл Вест Бромвич 1:1 Миллуолл Миллуолл 2:1 Блэкпул
Миллуолл 3:1 Кембридж Юнайтед Кардифф Сити 3:1 Миллуолл Миллуолл 1:2 Фулхэм Миллуолл 1:1 Блэкберн Миллуолл 2:1 Портсмут КПР 1:1 Миллуолл Ипсвич 0:3 Миллуолл Джиллингем 1:1 Миллуолл Ковентри 6:1 Миллуолл Миллуолл 4:1 Бристоль Сити Уотфорд 1:0 Миллуолл Миллуолл 1:4 Борнмут Брентфорд 0:0 Миллуолл Миллуолл 0:3 Суонси Сток Сити 1:2 Миллуолл Миллуолл 1:0 Ротерхэм
Лестер Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Брайтон 2:1 Лестер Лестер 2:2 Наполи Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер
Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Миллуолл: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Миллуолл 1:0 Лестер Кубок Миллуолл 1:3 Лестер Лестер 3:0 Миллуолл Лестер 0:1 Миллуолл
Миллуолл 1:0 Лестер Миллуолл 2:1 Лестер Лестер 0:3 Миллуолл Лестер 4:2 Миллуолл Миллуолл 2:0 Лестер Миллуолл 0:1 Лестер Первая лига Лестер 0:1 Миллуолл Первая лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Den. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миллуолл
Ничья
Лестер
7.50
4.30
1.68
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