Англия: Кубок лиги 2021-2022
0:1
50' ГолЛукмен Адемола
0:2
88' ГолИхеаначо Келечи
15
Пирс
Алекс
28
Эванс
Джордж
33
Томас
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пирс АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эванс ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Смит МэттПолузащитник
-
11 Мэлоун СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Афобе БеникПолузащитник
-
Главный тренер: Роуэтт Гэри
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дака ПэтсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
Ход матча
50'
0:1
72'
88'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
29 Владение мячом, % 71
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоллес Мюррей
|2
|0.67
|2.
|Мэлоун Скотт
|1
|0.33
|3.
|Сэвилл Джордж
|1
|0.33
|4.
|Смит Мэтт II
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукмен Адемола
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миллуолл
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Миллуолл Последние 20 матчей: +7 =7 -6Миллуолл 1:1 Ковентри Суонси 0:0 Миллуолл Вест Бромвич 1:1 Миллуолл Миллуолл 2:1 Блэкпул
Миллуолл 3:1 Кембридж Юнайтед Кардифф Сити 3:1 Миллуолл Миллуолл 1:2 Фулхэм Миллуолл 1:1 Блэкберн Миллуолл 2:1 Портсмут КПР 1:1 Миллуолл Ипсвич 0:3 Миллуолл Джиллингем 1:1 Миллуолл Ковентри 6:1 Миллуолл Миллуолл 4:1 Бристоль Сити Уотфорд 1:0 Миллуолл Миллуолл 1:4 Борнмут Брентфорд 0:0 Миллуолл Миллуолл 0:3 Суонси Сток Сити 1:2 Миллуолл Миллуолл 1:0 Ротерхэм
Лестер Последние 20 матчей: +9 =3 -8Брайтон 2:1 Лестер Лестер 2:2 Наполи Лестер 0:1 Манчестер Сити Норвич 1:2 Лестер
Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Миллуолл: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|4
|0
|0
|5.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1