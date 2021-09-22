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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
0:2
Первый тайм: 28'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
14' Гол
Н'Домбеле Тангай
16' Желтая карточка
Силва Фабио
0:2
23' Гол
Кейн Гарри
28'
21
Радди
Джон
14
Москера
Йерсон
15
Боли
Вийи
23
Килман
Макс
2
Хувер
Ки-Джана
8
Невеш
Рубен
32
Дендонкер
Леандер
3
Аит-Нури
Раян
10
Поденсе
Даниэл
17
Силва
Фабио
26
Хи-Чан
Хван
22
Голлини
Пьерлуиджи
25
Танганга
Джафет
4
Ромеро
Кристиан
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
29
Скипп
Оливер
28
Н'Домбеле
Тангай
18
Ло
Чельсо
Джовани
10
Кейн
Гарри
11
Хиль
Бриан
Вулверхэмптон
3-4-3
Тоттенхэм
4-3-3

Ход матча

9'
Коди Конор
Москера Йерсон
 
14'
0:1
Н'Домбеле Тангай
16'
Силва Фабио
 
23'
0:2
Кейн Гарри

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саисс Ромен 1 0.5
2. Поденсе Даниэл 1 0.5
3. Гиббс-Уайт Морган 1 0.5
4. Тринкан Франсишку 1 0.5
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Тоттенхэм 0:3 Челси Ренн 2:2 Тоттенхэм Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд
Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Чтобы Голлини сильно не скучал, партнёры по команде решили привлечь вратаря к своим поперечным перепасовкам.
  • 26'
    Была надежда на упорную борьбу в этом матче, но пока что попахивает тем, что никакой интриги здесь не будет. Очень слабо выглядит команда Бруну Лаге на старте нынешнего сезона.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Гарри Кейн!!!
    Да ещё и проходной двор в защите у хозяев. Алли банальным вертикальным пасом вывел Кейна на рандеву с Радди, и нападающий точно пробил с 15-ти метров в левый нижний угол ворот.
  • 23'
    Снова принялись на своей половине поля пасоваться гости. "Волки" стараются работать в отборе, но их прессинг сложно назвать организованным.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хиль заработал штрафной удар в глубине поля на левом фланге. Со стандарта последовала слишком сильная подача на дальний край штрафной площади - никому не удалось добраться до игрового снаряда.
  • Фол, нарушение
    21'
    Против Алли нарушили правила в районе центрального круга. Никак не удаётся у хозяев поля наладить контроль над мячом после травмы Москеры.
  • 20'
    Ещё одну атаку левом флангом развили гости, откуда прострельная передача на средней высоте следовала вдоль ворот, но Коди удалось выбить мяч в аут.
  • Офсайд
    19'
    Кейн забрался в положение "вне игры". Пока что лучшему нападающему "шпор" не удаётся себя проявить в нынешнем сезоне.
  • 18'
    Левым флангом лондонцы провели атаку, откуда следовала подача в центр штрафной площади, и Алли в борьбе пробивал головой, но мяч прошёл значительно правее створа ворот.
  • Желтая карточка
    17'
    Конечно, в таких условиях запросто мощно занервничать. Силва на чужой половине поля очень грубо скосил одного из соперников, за что получил жёлтую карточку.
  • 16'
    Очень неприятное начало для "Вулвз". Потеряли они одного своего футболиста, да ещё и пропустили гол в первую треть первого тайма.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Тангай Н'Домбеле!!!
    Ну и ну! Как в футбольном симуляторе, играя на самой лёгкой сложности, Н'Домбеле через центр прорвался в штрафную площадку через центральную ось, остановился, пропустив вперёд непонятно куда ринувшегося Боли, после чего спокойно катнул мяч в цель мимо вратаря.
  • 13'
    Правым флангом гости провели атаку, но Танганга плохую подачу выполнил - мяч улетел за пределы поля.
  • 12'
    Подбадривают игроков болельщики на трибунах "Молинью". Классная здесь атмосфера сегодняшним вечером.
  • 11'
    Расстроенными выглядят обе команды после травмы футболиста. В пешем темпе сейчас "шпоры" катают мяч на своей половине поля, не встречая никакого прессинга со стороны "волков".
  • Замена
    9'
    Первая замена в составе "Вулверхэмптона": вместо травмированного Йерсона Москеры на поле вышел Конор Коди.
  • Травма, повреждение
    8'
    Аккуратно погрузили травмированного футболиста на носилки, и под аплодисменты трибун выносят с поля.
  • Травма, повреждение
    7'
    Что-то серьёзное случилось с Москерой - едва он сдерживает слёзы. Уже понятно, что потребуется вынужденная замена.
  • Травма, повреждение
    6'
    Повреждение получил один из футболистов "Вулверхэмптона", и парню требуется оказать медицинскую помощь.
  • 5'
    Силва пробивал в касание с 20-ти метров после прострельной передачи с правого фланга, но мяч бесстрашно головой отбил Санчес.
  • Фол, нарушение
    4'
    Первый штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали хозяева, но после розыгрыша накоротке подача в штрафную площадку была выполнена слишком низкой.
  • 3'
    Волки" явно не намерены без боя уступать инициативу соперникам. У хозяев поля есть планы играть больше с мячом в этой встрече.
  • 2'
    Левым флангом свою первую атаку провели "шпоры", откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но мяч стал несложной добычей для вратаря.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм

Исход игры
Вулверхэмптон
19.4% (6)
Ничья
25.8% (8)
Тоттенхэм
54.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (12)
Меньше
53.85% (14)
Обе команды забьют
Да
76.92% (20)
Нет
23.08% (6)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
35.5% (11)
1:1 Ничья
25.8% (8)
1:0 Вулверхэмптон
9.7% (3)
0:1 Тоттенхэм
6.5% (2)
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