Хиль заработал штрафной удар в глубине поля на левом фланге. Со стандарта последовала слишком сильная подача на дальний край штрафной площади - никому не удалось добраться до игрового снаряда.

Снова принялись на своей половине поля пасоваться гости. "Волки" стараются работать в отборе, но их прессинг сложно назвать организованным.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Гарри Кейн!!! Да ещё и проходной двор в защите у хозяев. Алли банальным вертикальным пасом вывел Кейна на рандеву с Радди, и нападающий точно пробил с 15-ти метров в левый нижний угол ворот.

Была надежда на упорную борьбу в этом матче, но пока что попахивает тем, что никакой интриги здесь не будет. Очень слабо выглядит команда Бруну Лаге на старте нынешнего сезона.

Чтобы Голлини сильно не скучал, партнёры по команде решили привлечь вратаря к своим поперечным перепасовкам.

21' Против Алли нарушили правила в районе центрального круга. Никак не удаётся у хозяев поля наладить контроль над мячом после травмы Москеры.

20' Ещё одну атаку левом флангом развили гости, откуда прострельная передача на средней высоте следовала вдоль ворот, но Коди удалось выбить мяч в аут.

19' Кейн забрался в положение "вне игры". Пока что лучшему нападающему "шпор" не удаётся себя проявить в нынешнем сезоне.

18' Левым флангом лондонцы провели атаку, откуда следовала подача в центр штрафной площади, и Алли в борьбе пробивал головой, но мяч прошёл значительно правее створа ворот.

17' Конечно, в таких условиях запросто мощно занервничать. Силва на чужой половине поля очень грубо скосил одного из соперников, за что получил жёлтую карточку.

16' Очень неприятное начало для "Вулвз". Потеряли они одного своего футболиста, да ещё и пропустили гол в первую треть первого тайма.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Тангай Н'Домбеле!!!

Ну и ну! Как в футбольном симуляторе, играя на самой лёгкой сложности, Н'Домбеле через центр прорвался в штрафную площадку через центральную ось, остановился, пропустив вперёд непонятно куда ринувшегося Боли, после чего спокойно катнул мяч в цель мимо вратаря.

13' Правым флангом гости провели атаку, но Танганга плохую подачу выполнил - мяч улетел за пределы поля.

12' Подбадривают игроков болельщики на трибунах "Молинью". Классная здесь атмосфера сегодняшним вечером.

11' Расстроенными выглядят обе команды после травмы футболиста. В пешем темпе сейчас "шпоры" катают мяч на своей половине поля, не встречая никакого прессинга со стороны "волков".

9' Первая замена в составе "Вулверхэмптона": вместо травмированного Йерсона Москеры на поле вышел Конор Коди.

8' Аккуратно погрузили травмированного футболиста на носилки, и под аплодисменты трибун выносят с поля.

7' Что-то серьёзное случилось с Москерой - едва он сдерживает слёзы. Уже понятно, что потребуется вынужденная замена.

6' Повреждение получил один из футболистов "Вулверхэмптона", и парню требуется оказать медицинскую помощь.

5' Силва пробивал в касание с 20-ти метров после прострельной передачи с правого фланга, но мяч бесстрашно головой отбил Санчес.

4' Первый штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали хозяева, но после розыгрыша накоротке подача в штрафную площадку была выполнена слишком низкой.

3' Волки" явно не намерены без боя уступать инициативу соперникам. У хозяев поля есть планы играть больше с мячом в этой встрече.

2' Левым флангом свою первую атаку провели "шпоры", откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но мяч стал несложной добычей для вратаря.