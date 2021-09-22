Англия: Кубок лиги 2021-2022
Вулверхэмптон
2:2
Итог после пенальти
Стадион: Молинью
Тоттенхэм
0:1
14' ГолН'Домбеле Тангай
16' Желтая карточкаСилва Фабио
0:2
23' ГолКейн Гарри
1:2
38' ГолДендонкер Леандер
47' Желтая карточкаНевеш Рубен
2:2
58' ГолПоденсе Даниэл
83' Желтая карточкаН'Домбеле Тангай
3:2
91' ПенальтиХи-Чан Хван
3:3
91' ПенальтиКейн Гарри
4:3
91' ПенальтиМоутинью Жоау
4:4
91' ПенальтиРегилон Серхио
4:4
91' Не забитый пенальтиНевеш Рубен
4:5
91' ПенальтиХиль Бриан
4:5
91' Не забитый пенальтиДендонкер Леандер
4:5
91' Не забитый пенальтиХёйбьерг Пьер-Эмиль
4:5
91' Не забитый пенальтиКоди Конор
21
Радди
Джон
15
Боли
Вийи
23
Килман
Макс
17
Силва
Фабио
26
Хи-Чан
Хван
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
29
Скипп
Оливер
10
Кейн
Гарри
11
Хиль
Бриан
- Основной состав
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Моуленд ЛуиВратарь
-
16 Коди КонорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
11 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
14'
0:1
16'
23'
0:2
38'
47'
58'
83'
91'
3:2
91'
3:3
91'
4:3
91'
4:4
91'
4:4
91'
4:5
91'
91'
91'
4:5
Пен
2:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поденсе Даниэл
|2
|1
|2.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.5
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0.5
|4.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.5
|5.
|Тринкан Франсишку
|1
|0.5
|6.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|1
|1
|2.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|1
|3.
|Алли Деле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Силва Фабио
|1
|0
|2.
|Невеш Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
|Тоттенхэм
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Тоттенхэм 0:3 Челси Ренн 2:2 Тоттенхэм Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд
Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|4
|0
|0
|5.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм
Исход игры
Вулверхэмптон
19.4% (6)
Ничья
25.8% (8)
Тоттенхэм
54.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (12)
Меньше
53.85% (14)
Обе команды забьют
Да
76.92% (20)
Нет
23.08% (6)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
35.5% (11)
1:1 Ничья
25.8% (8)
1:0 Вулверхэмптон
9.7% (3)
0:1 Тоттенхэм
6.5% (2)
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