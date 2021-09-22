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ГО-О-О-ОЛ! 2:3! Бриан Хиль! А вот Хиль попал точно в правый верхний угол.

Снова нет гола! Дендонкер слабо пробил с точки левее центра, и Голлини намертво мяч поймал.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг мог ставить точку в матче, но с его ударом по центру справился Радди.

Всё! Коди пробил в перекладину, и этот промах стал роковым для "Вулверхэмптона"! "Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги.

ГО-О-О-ОЛ! 1:0! Хван Хи-Чан! Не лучшим образом пробил кореец, но Голлини пропустил мяч под собой.

ГО-О-О-ОЛ! 1:1! Гарри Кейн! Форвард пробил с короткого разбега мощно и точно под левую штангу.

Первый промах у хозяев! Невеш метил в правую "девятку", но мяч пролетел над целью.

ОПАСНО! На правом фланге симпатичную комбинацию разыграли "волки", и после прострельной передаче с линии вратарской площади Хи-Чан в касание пробил над перекладиной.

Невеш получил жёлтую карточку. То ли это какое-то отложенное наказание, то ли сказал португалец что-то нехорошее.

С хорошим настроем вышли на второй тайм "волки", которые стремятся сравнять счёт на табло как можно скорее.

"Шпоры" только сейчас попытались организовать контратаку. Быстрой она у них не получилась, и позже мяч был вовсе потерян.

Траоре на правом фланге атаки пытался за счёт дриблинга проникнуть в чужую штрафную площадку, но мяч у него из-под ног в подкате удалось выбить Хилю.

Ещё одну атаку правым флангом провели хозяева поля, откуда следовала навесная подача в центр, но Санчеса головой удалось отбить мяч за боковую линию.

Снова у рвущегося в штрафную площадку Траоре сумели в чистом подкате выбить мяч из-под ног лондонцы. Смело идёт в дриблинг испанец, но мастерства ему всё же не хватает.

В контратаке Алли отдал передачу на правый край штрафной площади на Кейна, который с острого угла пробивал по воротам с разворота, но сложно было забить в такой ситуации.

Н'Домбеле с дальней дистанции на силу пробил по воротам соперника, и Радди с большим трудом сумел перевести мяч на угловой.

После розыгрыша углового последовала планирующая подача в штрафную площадку с левого фланга, которая стала достаточно простой добычей для вратаря "волков".

Алли на чужой половине поля достаточно жёстко опрокинул на газон соперника. Местная публика требовала жёлтой карточки для нарушителя, но судья ограничился устным внушением.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Даниэл Поденсе!!! В центре поля обрезались "шпоры", из-за чего нарвались на разящую контратаку три в два, и Поденсе в итоге реализовал выход 1 на 1.

С левого фланга острая прострельная передача от лондонцев следовала в штрафную площадь соперника, но Хилю пробить не позволили, после чего Кейн не успел на отскок.

Ответили хозяева подобной атакой правым флангом, которая также до удара по воротам не дошла.

Нуну Эшпириту Санту явно выглядит неудовлетворённым игрой своей команды во втором тайме. Практически ничего не получается у "шпор".

Но всё же надо отметить, что в движении прибавили хозяева поля, благодаря чему перевели игру на чужую половину поля.

Танганга из полукружия штрафной площади пробивал в касание с левой ноги - мяч улетел в небеса.

ОПАСНО! После подачи Сона с левого фланга с пяти метров головой под перекладину пробивал Кейн, но Радди инстинктивно поднял руки, переведя мяч на угловой.

Аит-Нури после одного из единоборств оказался в нокдауне. Надо оказать медицинскую помощь футболисту.

Все остальные игроки, пользуясь паузой в игре, отправились на водопой.

Серьёзно досталось Аиту-Нури - покидает он поле лишь с посторонней помощью. Замена будет нужна.

Угловой на правом фланге заработали "волки", но подан стандарт был без каких-либо дивидендов для хозяев поля.

А теперь и "шпоры" выполнили корнер справа, с тем же нулевым результатом.

Напомню, что будет сразу серия пенальти по регламенту, если основное время закончится вничью.

Ещё один футболист "Вулверхэмптона" присел на газон, имея какое-то повреждение.

Ещё одна замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Даниэла Поденсе на поле вышел Жоау Моутинью.

Доигрывают команды уже откровенно в концовке второго тайма, согласившись, по всей видимости, на серию пенальти.

Штрафной удар в 27-ми метрах от ворот соперника заработали "волки". Невеш опять решил пробить, уже со стандарта, но мяч задел верхушку "стенки", улетев только на угловой.

Безуспешно подали угловой хозяева поля, но главное, что на контратаку не напоролись.

Второй тайм окончен! Обладатель путёвки в 1/8 финала будет определён в серии пенальти.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Со счётом 2:1 пока что выигрывают футболисты "Тоттенхэма".

45' 5:3 - такова статистика первого тайма по нарушениям правил. Только что в центральной зоне сфолили вулверхэмптонцы.

45' Хи-Чан пробивал головой метров с шести после резкой подачи с левого фланга, но мяч пролетел примерно на полтора метра выше ворот гостей.

45' Угловой в ответной атаке на правом фланге заработали хозяева поля. Подача следовала от флажка, но получилась она слишком сильной.

45' 4 минуты компенсировано.

44' Кейн в контратаке отдал тонкий пас на правый край штрафной площади на Танганга, который на силу пробивал в ближний верхний угол - мяч пролетел над целью.

43' С левого фланга в центр сместился Аит-Нури, который пробивал по воротам от угла вратарской, но слишком слабо получилось - Голлини в любом бы состоянии такой мяч поймал.

42' Стараются лондонцы успокоить игру в концовке первого тайма, пасуясь по всей ширине поля на своей половине, опять привлекая к перепасовкам Голлини.

40' На кураже "Вулверхэмптон" ринулся забивать ещё. Несколько прострельных передач разрезали штрафную площадку гостей. "Шпорам" приходится в панике просто отбиваться.

39' Пропущенный гол "Тоттенхэма" на совести Н'Домбеле. именно он отвечал за Дендонкера в предыдущем эпизоде.

38' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Леандер Дендонкер!!!

Угловой на левом фланге заработали "волки", который и принёс им локальный успех. Подача последовала на этот раз в самый центр штрафной площади, откуда Дендонкер без прыжку головой пробил точно в правую "девятку".

37' Дэвис в центре поля аккуратно сфолил против Поденсе, прежде чем соперник успел набрать скорость.

36' Интересно, что статистика по ударам по воротам показывает - 2:3. По ударам в створ ворот - 1:2. Радди винить в этом сложно, ведь его буквально расстреливали выходившие 1 на 1 соперники.

35' "Тоттенхэм" явно переключился уже в эконом-режим. Команда Нуну Эшпириту Санту будет играть по счёту, выжидая очередных ошибок соперника в обороне.

33' Правым флангом контратаку провели "шпоры", откуда Алли выполнял прострельную передача на дальнюю штангу, но на замыкание никто даже в эту зону не набегал.

32' Больше стали в последнее время мячом владеть футболисты "Вулверхэмптона", но возможными голами в ворота гостей пока что даже не пахнет.

31' Штрафной удар в глубине поля заработали "волки", после чего в своей атаке несколько раз забрасывали мяч в чужие владения, но без интересных последствий.

30' В ответной атаке "шпор" падал в чужой штрафной площади Хиль, ног против него правила нарушены не были, да и сам футболист не пытается выпрашивать пенальти.

29' Наконец, контратакой огрызнулись хозяева поля, заработав угловой на левом фланге. Подача последовала в район линии штрафной площади, откуда головой с 15-ти метров пробивал Дендонкер, но Голлини спокойно успел переместиться в воротах и поймал мяч.

28' Хиль с левого фланга выполнил пас на ближний угол вратарской площади на Алли, но под прессингом опекуна последний не сумел качественно обработать мяч, выпустив его за лицевую линию.

27' Чтобы Голлини сильно не скучал, партнёры по команде решили привлечь вратаря к своим поперечным перепасовкам.

26' Была надежда на упорную борьбу в этом матче, но пока что попахивает тем, что никакой интриги здесь не будет. Очень слабо выглядит команда Бруну Лаге на старте нынешнего сезона.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Гарри Кейн!!!

Да ещё и проходной двор в защите у хозяев. Алли банальным вертикальным пасом вывел Кейна на рандеву с Радди, и нападающий точно пробил с 15-ти метров в левый нижний угол ворот.

23' Снова принялись на своей половине поля пасоваться гости. "Волки" стараются работать в отборе, но их прессинг сложно назвать организованным.

22' Хиль заработал штрафной удар в глубине поля на левом фланге. Со стандарта последовала слишком сильная подача на дальний край штрафной площади - никому не удалось добраться до игрового снаряда.

21' Против Алли нарушили правила в районе центрального круга. Никак не удаётся у хозяев поля наладить контроль над мячом после травмы Москеры.

20' Ещё одну атаку левом флангом развили гости, откуда прострельная передача на средней высоте следовала вдоль ворот, но Коди удалось выбить мяч в аут.

19' Кейн забрался в положение "вне игры". Пока что лучшему нападающему "шпор" не удаётся себя проявить в нынешнем сезоне.

18' Левым флангом лондонцы провели атаку, откуда следовала подача в центр штрафной площади, и Алли в борьбе пробивал головой, но мяч прошёл значительно правее створа ворот.

17' Конечно, в таких условиях запросто мощно занервничать. Силва на чужой половине поля очень грубо скосил одного из соперников, за что получил жёлтую карточку.

16' Очень неприятное начало для "Вулвз". Потеряли они одного своего футболиста, да ещё и пропустили гол в первую треть первого тайма.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Тангай Н'Домбеле!!!

Ну и ну! Как в футбольном симуляторе, играя на самой лёгкой сложности, Н'Домбеле через центр прорвался в штрафную площадку через центральную ось, остановился, пропустив вперёд непонятно куда ринувшегося Боли, после чего спокойно катнул мяч в цель мимо вратаря.

13' Правым флангом гости провели атаку, но Танганга плохую подачу выполнил - мяч улетел за пределы поля.

12' Подбадривают игроков болельщики на трибунах "Молинью". Классная здесь атмосфера сегодняшним вечером.

11' Расстроенными выглядят обе команды после травмы футболиста. В пешем темпе сейчас "шпоры" катают мяч на своей половине поля, не встречая никакого прессинга со стороны "волков".

9' Первая замена в составе "Вулверхэмптона": вместо травмированного Йерсона Москеры на поле вышел Конор Коди.

8' Аккуратно погрузили травмированного футболиста на носилки, и под аплодисменты трибун выносят с поля.

7' Что-то серьёзное случилось с Москерой - едва он сдерживает слёзы. Уже понятно, что потребуется вынужденная замена.

6' Повреждение получил один из футболистов "Вулверхэмптона", и парню требуется оказать медицинскую помощь.

5' Силва пробивал в касание с 20-ти метров после прострельной передачи с правого фланга, но мяч бесстрашно головой отбил Санчес.

4' Первый штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали хозяева, но после розыгрыша накоротке подача в штрафную площадку была выполнена слишком низкой.

3' Волки" явно не намерены без боя уступать инициативу соперникам. У хозяев поля есть планы играть больше с мячом в этой встрече.

2' Левым флангом свою первую атаку провели "шпоры", откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но мяч стал несложной добычей для вратаря.