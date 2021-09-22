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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
2:2
Итог после пенальти

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
14' Гол
Н'Домбеле Тангай
16' Желтая карточка
Силва Фабио
0:2
23' Гол
Кейн Гарри
1:2
38' Гол
Дендонкер Леандер
47' Желтая карточка
Невеш Рубен
2:2
58' Гол
Поденсе Даниэл
83' Желтая карточка
Н'Домбеле Тангай
3:2
91' Пенальти
Хи-Чан Хван
3:3
91' Пенальти
Кейн Гарри
4:3
91' Пенальти
Моутинью Жоау
4:4
91' Пенальти
Регилон Серхио
4:4
91' Не забитый пенальти
Невеш Рубен
4:5
91' Пенальти
Хиль Бриан
4:5
91' Не забитый пенальти
Дендонкер Леандер
4:5
91' Не забитый пенальти
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
4:5
91' Не забитый пенальти
Коди Конор
2:3
Пен' Пенальти
21
Радди
Джон
14
Москера
Йерсон
15
Боли
Вийи
23
Килман
Макс
2
Хувер
Ки-Джана
8
Невеш
Рубен
32
Дендонкер
Леандер
3
Аит-Нури
Раян
10
Поденсе
Даниэл
17
Силва
Фабио
26
Хи-Чан
Хван
22
Голлини
Пьерлуиджи
25
Танганга
Джафет
4
Ромеро
Кристиан
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
29
Скипп
Оливер
28
Н'Домбеле
Тангай
18
Ло
Чельсо
Джовани
10
Кейн
Гарри
11
Хиль
Бриан
Вулверхэмптон
3-4-3
Тоттенхэм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поденсе Даниэл 2 1
2. Дендонкер Леандер 1 0.5
3. Саисс Ромен 1 0.5
4. Гиббс-Уайт Морган 1 0.5
5. Тринкан Франсишку 1 0.5
6. Аит-Нури Раян 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 1 1
2. Н'Домбеле Тангай 1 1
3. Алли Деле 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Силва Фабио 1 0
2. Невеш Рубен 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 16.67% (1) 50% (3) 0 33.33% (2)
 Тоттенхэм 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Тоттенхэм 0:3 Челси Ренн 2:2 Тоттенхэм Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд
Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Астон Вилла Арчер Камерон 4 0 0
5. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
Новости матча
  • После матча
  • Спасибо за внимание! Для Вас работал Крипак Михаил. Болейте за футбол с LiveResult.Ru! До новых встреч!
  • Пенальти
  • Не забитый пенальти
    Всё! Коди пробил в перекладину, и этот промах стал роковым для "Вулверхэмптона"! "Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги.
  • Не забитый пенальти
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг мог ставить точку в матче, но с его ударом по центру справился Радди.
  • Не забитый пенальти
    Снова нет гола! Дендонкер слабо пробил с точки левее центра, и Голлини намертво мяч поймал.
  • Пенальти
    ГО-О-О-ОЛ! 2:3! Бриан Хиль!
    А вот Хиль попал точно в правый верхний угол.
  • Не забитый пенальти
    Первый промах у хозяев! Невеш метил в правую "девятку", но мяч пролетел над целью.
  • Пенальти
    ГО-О-О-ОЛ! 2:2! Серхио Регилон!
    В правый угол точно пробил Серхио.
  • Пенальти
    ГО-О-О-ОЛ! 2:1! Жоау Моутинью!
    Идеальный удар практически в самую "девятку".
  • Пенальти
    ГО-О-О-ОЛ! 1:1! Гарри Кейн!
    Форвард пробил с короткого разбега мощно и точно под левую штангу.
  • Пенальти
    ГО-О-О-ОЛ! 1:0! Хван Хи-Чан!
    Не лучшим образом пробил кореец, но Голлини пропустил мяч под собой.
  • Серия пенальти
    Итак, поехали! Первыми бить будут "волки".
  • Второй тайм
  • Свисток
    Второй тайм окончен! Обладатель путёвки в 1/8 финала будет определён в серии пенальти.
  • 90'
    Безуспешно подали угловой хозяева поля, но главное, что на контратаку не напоролись.
  • Угловой
    90'
    Штрафной удар в 27-ми метрах от ворот соперника заработали "волки". Невеш опять решил пробить, уже со стандарта, но мяч задел верхушку "стенки", улетев только на угловой.
  • Штанга
    89'
    ОПАСНО! Невеш внезапно пальнул с дальней дистанции, застав врасплох Голлини, но перекладина спасла ворота гостей.
  • 88'
    Доигрывают команды уже откровенно в концовке второго тайма, согласившись, по всей видимости, на серию пенальти.
  • Замена
    86'
    Ещё одна замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Даниэла Поденсе на поле вышел Жоау Моутинью.
  • Желтая карточка
    84'
    Н'Домбеле за грубую игру схлопотал жёлтую карточку.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Тоттенхэма": вместо Деле Алли на поле вышел Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
  • Травма, повреждение
    82'
    Ещё один футболист "Вулверхэмптона" присел на газон, имея какое-то повреждение.
  • 81'
    Напомню, что будет сразу серия пенальти по регламенту, если основное время закончится вничью.
  • Угловой
    79'
    А теперь и "шпоры" выполнили корнер справа, с тем же нулевым результатом.
  • Угловой
    77'
    Угловой на правом фланге заработали "волки", но подан стандарт был без каких-либо дивидендов для хозяев поля.
  • Замена
    76'
    Последняя замена в составе "Вулверхэмптона": вместо Раяна Аита-Нури на поле вышел Нелсон Семеду.
  • Травма, повреждение
    74'
    Серьёзно досталось Аиту-Нури - покидает он поле лишь с посторонней помощью. Замена будет нужна.
  • 73'
    Все остальные игроки, пользуясь паузой в игре, отправились на водопой.
  • Травма, повреждение
    72'
    Аит-Нури после одного из единоборств оказался в нокдауне. Надо оказать медицинскую помощь футболисту.
  • Угловой
    70'
    Отбились хозяева поля. Болельщикам "волков" можно перевести дыхание.
  • Опасный момент
    69'
    ОПАСНО! После подачи Сона с левого фланга с пяти метров головой под перекладину пробивал Кейн, но Радди инстинктивно поднял руки, переведя мяч на угловой.
  • 67'
    Танганга из полукружия штрафной площади пробивал в касание с левой ноги - мяч улетел в небеса.
  • 66'
    Но всё же надо отметить, что в движении прибавили хозяева поля, благодаря чему перевели игру на чужую половину поля.
  • 65'
    Нуну Эшпириту Санту явно выглядит неудовлетворённым игрой своей команды во втором тайме. Практически ничего не получается у "шпор".
  • Замена
    63'
    Первая замена в составе "Тоттенхэма": вместо Джовани Ло Чельсо на поле вышел Сон Хын-Мин.
  • 62'
    Ответили хозяева подобной атакой правым флангом, которая также до удара по воротам не дошла.
  • 61'
    С левого фланга острая прострельная передача от лондонцев следовала в штрафную площадь соперника, но Хилю пробить не позволили, после чего Кейн не успел на отскок.
  • Описание гола
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Даниэл Поденсе!!!
    В центре поля обрезались "шпоры", из-за чего нарвались на разящую контратаку три в два, и Поденсе в итоге реализовал выход 1 на 1.
  • Фол, нарушение
    58'
    Алли на чужой половине поля достаточно жёстко опрокинул на газон соперника. Местная публика требовала жёлтой карточки для нарушителя, но судья ограничился устным внушением.
  • Угловой
    57'
    После розыгрыша углового последовала планирующая подача в штрафную площадку с левого фланга, которая стала достаточно простой добычей для вратаря "волков".
  • Опасный момент
    56'
    Н'Домбеле с дальней дистанции на силу пробил по воротам соперника, и Радди с большим трудом сумел перевести мяч на угловой.
  • 55'
    В контратаке Алли отдал передачу на правый край штрафной площади на Кейна, который с острого угла пробивал по воротам с разворота, но сложно было забить в такой ситуации.
  • 54'
    Снова у рвущегося в штрафную площадку Траоре сумели в чистом подкате выбить мяч из-под ног лондонцы. Смело идёт в дриблинг испанец, но мастерства ему всё же не хватает.
  • 53'
    Ещё одну атаку правым флангом провели хозяева поля, откуда следовала навесная подача в центр, но Санчеса головой удалось отбить мяч за боковую линию.
  • 52'
    Траоре на правом фланге атаки пытался за счёт дриблинга проникнуть в чужую штрафную площадку, но мяч у него из-под ног в подкате удалось выбить Хилю.
  • 51'
    "Шпоры" только сейчас попытались организовать контратаку. Быстрой она у них не получилась, и позже мяч был вовсе потерян.
  • 50'
    С хорошим настроем вышли на второй тайм "волки", которые стремятся сравнять счёт на табло как можно скорее.
  • Желтая карточка
    49'
    Невеш получил жёлтую карточку. То ли это какое-то отложенное наказание, то ли сказал португалец что-то нехорошее.
  • Опасный момент
    48'
    ОПАСНО! На правом фланге симпатичную комбинацию разыграли "волки", и после прострельной передаче с линии вратарской площади Хи-Чан в касание пробил над перекладиной.
  • Замена
    47'
    Одна замена в составе хозяев произошла в перерыве матча: вместо Фабио Силвы встречу продолжает Адама Траоре.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Со счётом 2:1 пока что выигрывают футболисты "Тоттенхэма".
  • Фол, нарушение
    45'
    5:3 - такова статистика первого тайма по нарушениям правил. Только что в центральной зоне сфолили вулверхэмптонцы.
  • 45'
    Хи-Чан пробивал головой метров с шести после резкой подачи с левого фланга, но мяч пролетел примерно на полтора метра выше ворот гостей.
  • Угловой
    45'
    Угловой в ответной атаке на правом фланге заработали хозяева поля. Подача следовала от флажка, но получилась она слишком сильной.
  • 45'
    4 минуты компенсировано.
  • Опасный момент
    44'
    Кейн в контратаке отдал тонкий пас на правый край штрафной площади на Танганга, который на силу пробивал в ближний верхний угол - мяч пролетел над целью.
  • 43'
    С левого фланга в центр сместился Аит-Нури, который пробивал по воротам от угла вратарской, но слишком слабо получилось - Голлини в любом бы состоянии такой мяч поймал.
  • 42'
    Стараются лондонцы успокоить игру в концовке первого тайма, пасуясь по всей ширине поля на своей половине, опять привлекая к перепасовкам Голлини.
  • 40'
    На кураже "Вулверхэмптон" ринулся забивать ещё. Несколько прострельных передач разрезали штрафную площадку гостей. "Шпорам" приходится в панике просто отбиваться.
  • 39'
    Пропущенный гол "Тоттенхэма" на совести Н'Домбеле. именно он отвечал за Дендонкера в предыдущем эпизоде.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Леандер Дендонкер!!!
    Угловой на левом фланге заработали "волки", который и принёс им локальный успех. Подача последовала на этот раз в самый центр штрафной площади, откуда Дендонкер без прыжку головой пробил точно в правую "девятку".
  • Фол, нарушение
    37'
    Дэвис в центре поля аккуратно сфолил против Поденсе, прежде чем соперник успел набрать скорость.
  • 36'
    Интересно, что статистика по ударам по воротам показывает - 2:3. По ударам в створ ворот - 1:2. Радди винить в этом сложно, ведь его буквально расстреливали выходившие 1 на 1 соперники.
  • 35'
    "Тоттенхэм" явно переключился уже в эконом-режим. Команда Нуну Эшпириту Санту будет играть по счёту, выжидая очередных ошибок соперника в обороне.
  • 33'
    Правым флангом контратаку провели "шпоры", откуда Алли выполнял прострельную передача на дальнюю штангу, но на замыкание никто даже в эту зону не набегал.
  • 32'
    Больше стали в последнее время мячом владеть футболисты "Вулверхэмптона", но возможными голами в ворота гостей пока что даже не пахнет.
  • Фол, нарушение
    31'
    Штрафной удар в глубине поля заработали "волки", после чего в своей атаке несколько раз забрасывали мяч в чужие владения, но без интересных последствий.
  • Судья
    30'
    В ответной атаке "шпор" падал в чужой штрафной площади Хиль, ног против него правила нарушены не были, да и сам футболист не пытается выпрашивать пенальти.
  • Угловой
    29'
    Наконец, контратакой огрызнулись хозяева поля, заработав угловой на левом фланге. Подача последовала в район линии штрафной площади, откуда головой с 15-ти метров пробивал Дендонкер, но Голлини спокойно успел переместиться в воротах и поймал мяч.
  • 28'
    Хиль с левого фланга выполнил пас на ближний угол вратарской площади на Алли, но под прессингом опекуна последний не сумел качественно обработать мяч, выпустив его за лицевую линию.
  • 27'
    Чтобы Голлини сильно не скучал, партнёры по команде решили привлечь вратаря к своим поперечным перепасовкам.
  • 26'
    Была надежда на упорную борьбу в этом матче, но пока что попахивает тем, что никакой интриги здесь не будет. Очень слабо выглядит команда Бруну Лаге на старте нынешнего сезона.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Гарри Кейн!!!
    Да ещё и проходной двор в защите у хозяев. Алли банальным вертикальным пасом вывел Кейна на рандеву с Радди, и нападающий точно пробил с 15-ти метров в левый нижний угол ворот.
  • 23'
    Снова принялись на своей половине поля пасоваться гости. "Волки" стараются работать в отборе, но их прессинг сложно назвать организованным.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хиль заработал штрафной удар в глубине поля на левом фланге. Со стандарта последовала слишком сильная подача на дальний край штрафной площади - никому не удалось добраться до игрового снаряда.
  • Фол, нарушение
    21'
    Против Алли нарушили правила в районе центрального круга. Никак не удаётся у хозяев поля наладить контроль над мячом после травмы Москеры.
  • 20'
    Ещё одну атаку левом флангом развили гости, откуда прострельная передача на средней высоте следовала вдоль ворот, но Коди удалось выбить мяч в аут.
  • Офсайд
    19'
    Кейн забрался в положение "вне игры". Пока что лучшему нападающему "шпор" не удаётся себя проявить в нынешнем сезоне.
  • 18'
    Левым флангом лондонцы провели атаку, откуда следовала подача в центр штрафной площади, и Алли в борьбе пробивал головой, но мяч прошёл значительно правее створа ворот.
  • Желтая карточка
    17'
    Конечно, в таких условиях запросто мощно занервничать. Силва на чужой половине поля очень грубо скосил одного из соперников, за что получил жёлтую карточку.
  • 16'
    Очень неприятное начало для "Вулвз". Потеряли они одного своего футболиста, да ещё и пропустили гол в первую треть первого тайма.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Тангай Н'Домбеле!!!
    Ну и ну! Как в футбольном симуляторе, играя на самой лёгкой сложности, Н'Домбеле через центр прорвался в штрафную площадку через центральную ось, остановился, пропустив вперёд непонятно куда ринувшегося Боли, после чего спокойно катнул мяч в цель мимо вратаря.
  • 13'
    Правым флангом гости провели атаку, но Танганга плохую подачу выполнил - мяч улетел за пределы поля.
  • 12'
    Подбадривают игроков болельщики на трибунах "Молинью". Классная здесь атмосфера сегодняшним вечером.
  • 11'
    Расстроенными выглядят обе команды после травмы футболиста. В пешем темпе сейчас "шпоры" катают мяч на своей половине поля, не встречая никакого прессинга со стороны "волков".
  • Замена
    9'
    Первая замена в составе "Вулверхэмптона": вместо травмированного Йерсона Москеры на поле вышел Конор Коди.
  • Травма, повреждение
    8'
    Аккуратно погрузили травмированного футболиста на носилки, и под аплодисменты трибун выносят с поля.
  • Травма, повреждение
    7'
    Что-то серьёзное случилось с Москерой - едва он сдерживает слёзы. Уже понятно, что потребуется вынужденная замена.
  • Травма, повреждение
    6'
    Повреждение получил один из футболистов "Вулверхэмптона", и парню требуется оказать медицинскую помощь.
  • 5'
    Силва пробивал в касание с 20-ти метров после прострельной передачи с правого фланга, но мяч бесстрашно головой отбил Санчес.
  • Фол, нарушение
    4'
    Первый штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали хозяева, но после розыгрыша накоротке подача в штрафную площадку была выполнена слишком низкой.
  • 3'
    Волки" явно не намерены без боя уступать инициативу соперникам. У хозяев поля есть планы играть больше с мячом в этой встрече.
  • 2'
    Левым флангом свою первую атаку провели "шпоры", откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но мяч стал несложной добычей для вратаря.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм

Исход игры
Вулверхэмптон
19.4% (6)
Ничья
25.8% (8)
Тоттенхэм
54.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (12)
Меньше
53.85% (14)
Обе команды забьют
Да
76.92% (20)
Нет
23.08% (6)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
35.5% (11)
1:1 Ничья
25.8% (8)
1:0 Вулверхэмптон
9.7% (3)
0:1 Тоттенхэм
6.5% (2)
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