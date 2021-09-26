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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
1:2
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
0:1
21' Гол
Якимец Владимир
1:1
43' Гол
Байдал Антон
45' Желтая карточка
Петрусенко Aлександр
45' Желтая карточка
Довгий Алексей
45' Желтая карточка
Хахлев Алексей
1:2
56' Гол
Шина Алвес
60' Желтая карточка
Зозуля Алексей
72' Желтая карточка
Кулиев Эльдар
90'+4
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
19
Семенко
Андрей
89
Синегуб
Олег
17
Кныш
Данило
6
Петрусенко
Aлександр
8
Хахлев
Алексей
13
Лиховидько
Виктор
7
Кулиев
Эльдар
90
Байдал
Антон
9
Билоног
Дмитрий
31
Ильющенков
Александр
47
Грисьо
Максим
21
Романчук
Александр
II
4
Махмутович
Энес
8
Брикнер
Иван
24
Якимец
Владимир
89
Политыло
Сергей
25
Чирьяк
Фране
5
Довгий
Алексей
13
Нич
Назарий
30
Ньярко
Эрнест
Минай
Львов

История личных встреч

Минай
Львов

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
300%
-200%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0%
-100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
0%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМК
2:3
ТМС
2:3
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.25
Байдал Антон 2 (1) 0.25
Ахмедзаде Рустам 1 0.13
Горин Олег 1 0.13
Гончар Игорь 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Хахлев Алексей 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.11
Грисьо Максим 1 0.11
Довгий Алексей 1 0.11
Якимец Владимир 1 0.11
Шина Алвес 1 0.11
Ременяк Артур 1 0.11
Ньярко Эрнест 0 0
Романчук Александр II 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 3 1
Селезнёв Евгений 3 0
Кныш Данило 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Петрусенко Aлександр 2 0
Гончар Игорь 1 0
Синегуб Олег 1 0
Месхи Михаил 1 0
Кучер Даниил 1 0
Коваленко Богдан 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Довгий Алексей 4 0
Ньярко Эрнест 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Романчук Александр II 3 0
Грисьо Максим 2 0
Якимец Владимир 2 0
Бусько Андрей 2 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Зозуля Алексей 1 0
Нич Назарий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Львов 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ворскла 2:0 Минай Минай 2:2 Черноморец Од Минай 1:1 Шахтёр Донецк Верес 1:0 Минай
Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай
Львов Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Львов 0:0 Металлист-1925 Верес 1:0 Львов Рух Львов 1:0 Львов Львов 1:2 Ингулец
Львов 1:1 Александрия Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
6. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
9. Рух Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
12. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
14. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
15. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
15. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
16. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
5. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Минай Кулиев Эльдар 3 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
5. Заря Вернидуб Виталий 4 0
Весь список
Прогнозы 136
Минай 50.7% (69)
X 41.2% (56)
Львов 8.1% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Минай 1:2 Львов онлайн


Прогнозы на матч Минай 1:2 Львов

Исход игры
Минай
50.7% (69)
Ничья
41.2% (56)
Львов
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
18.38% (25)
Меньше
81.62% (111)
Обе команды забьют
Да
51.47% (70)
Нет
48.53% (66)
Популярный счёт
1:0 Минай
36% (49)
1:1 Ничья
33.1% (45)
2:1 Минай
12.5% (17)
0:0 Ничья
5.1% (7)
0:1 Львов
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 Львов
2.9% (4)
2:0 Минай
2.2% (3)
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