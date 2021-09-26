Украина: Премьер-лига 2021-2022
Минай
1:2
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Львов
0:1
21' ГолЯкимец Владимир
1:1
43' ГолБайдал Антон
45' Желтая карточкаПетрусенко Aлександр
45' Желтая карточкаДовгий Алексей
45' Желтая карточкаХахлев Алексей
1:2
56' ГолШина Алвес
60' Желтая карточкаЗозуля Алексей
72' Желтая карточкаКулиев Эльдар
33
Гончар
Игорь
89
Синегуб
Олег
17
Кныш
Данило
90
Байдал
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Байдал АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матич МиславЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Нападающий
-
20 Roman Bodnya
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Ход матча
21'
0:1
43'
1:1
45'
45'
56'
60'
72'
История личных встреч
Минай
Львов
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
300%
-200%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0%
-100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
0%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.25
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.25
|Ахмедзаде Рустам
|1
|0.13
|Горин Олег
|1
|0.13
|Гончар Игорь
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
|Хахлев Алексей
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|1
|0.11
|Грисьо Максим
|1
|0.11
|Довгий Алексей
|1
|0.11
|Якимец Владимир
|1
|0.11
|Шина Алвес
|1
|0.11
|Ременяк Артур
|1
|0.11
|Ньярко Эрнест
|0
|0
|Романчук Александр II
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|Селезнёв Евгений
|3
|0
|Кныш Данило
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Петрусенко Aлександр
|2
|0
|Гончар Игорь
|1
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Месхи Михаил
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Коваленко Богдан
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Довгий Алексей
|4
|0
|Ньярко Эрнест
|4
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Романчук Александр II
|3
|0
|Грисьо Максим
|2
|0
|Якимец Владимир
|2
|0
|Бусько Андрей
|2
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Львов
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ворскла 2:0 Минай Минай 2:2 Черноморец Од Минай 1:1 Шахтёр Донецк Верес 1:0 Минай
Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай
Львов Последние 20 матчей: +5 =5 -10Львов 0:0 Металлист-1925 Верес 1:0 Львов Рух Львов 1:0 Львов Львов 1:2 Ингулец
Львов 1:1 Александрия Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|7.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 23
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|15.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|5.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
Прогнозы на матч Минай 1:2 Львов
Исход игры
Минай
50.7% (69)
Ничья
41.2% (56)
Львов
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
18.38% (25)
Меньше
81.62% (111)
Обе команды забьют
Да
51.47% (70)
Нет
48.53% (66)
Популярный счёт
1:0 Минай
36% (49)
1:1 Ничья
33.1% (45)
2:1 Минай
12.5% (17)
0:0 Ничья
5.1% (7)
0:1 Львов
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 Львов
2.9% (4)
2:0 Минай
2.2% (3)
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