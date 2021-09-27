Украина: Премьер-лига 2021-2022
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Черноморец
Ингулец
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Ход матча
История личных встреч
Черноморец Од
Ингулец
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|3
|0.33
|Бугай Владислав
|2
|0.22
|Ванат Владислав
|2
|0.22
|Михайленко Николай
|1
|0.11
|Путря Илья
|1 (1)
|0.11
|Исаенко Евгений
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.22
|Шарай Владислав
|2
|0.22
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.22
|Коваленко Илья
|1
|0.11
|Козак Александр
|1
|0.11
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Ванат Владислав
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Кравченко Сергей
|1
|0
|Путря Илья
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|Дубко Валерий
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Шишка Михаил
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
|Запорожец Евгений
|1
|0
|Шарай Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черноморец Од
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Ингулец
|0
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +8 =4 -8Заря 3:0 Черноморец Од Минай 2:2 Черноморец Од Черноморец Од 2:2 Александрия Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк
Мариуполь 2:3 Черноморец Од Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од
Ингулец Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ингулец 0:2 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Ингулец Ингулец 3:0 Мариуполь Львов 1:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Динамо Киев Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|6.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|14.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 23
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|8.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|11.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|1
|5.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|5.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Ингулец
Исход игры
Черноморец Од
54.5% (73)
Ничья
34.3% (46)
Ингулец
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (44)
Меньше
66.67% (88)
Обе команды забьют
Да
62.12% (82)
Нет
37.88% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (38)
2:1 Черноморец Од
25.4% (34)
1:0 Черноморец Од
23.1% (31)
0:1 Ингулец
6% (8)
2:0 Черноморец Од
5.2% (7)
1:2 Ингулец
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
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