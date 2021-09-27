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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Ингулец
0' 27'
31
Кучерук
Владислав
47
Вантух
Роман
37
Дубко
Валерий
6
Кадири
Мохаммед
9
Путря
Илья
10
Авагимян
Артур
5
Смирный
Евгений
14
Кравченко
Сергей
91
Михайленко
Николай
7
Цитаишвили
Георгий
74
Ванат
Владислав
21
Гальчук
Евгений
39
Опанасенко
Евгений
55
Ковалёв
Максим
60
Поспелов
Дмитрий
34
Асмелаш
Хеннос
7
Шарай
Владислав
13
Коваленко
Илья
5
Запорожец
Евгений
10
Козак
Александр
8
Полегенько
Павел
17
Ситало
Артём
Черноморец Од
Ингулец

История личных встреч

Черноморец Од
Ингулец

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 3 0.33
Бугай Владислав 2 0.22
Ванат Владислав 2 0.22
Михайленко Николай 1 0.11
Путря Илья 1 (1) 0.11
Исаенко Евгений 0 0
Кузык Денис 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.22
Шарай Владислав 2 0.22
Гопей Стефен Майкл 2 0.22
Коваленко Илья 1 0.11
Козак Александр 1 0.11
Опанасенко Евгений 0 0
Асмелаш Хеннос 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белошевский Богдан 1 2
Ванат Владислав 3 0
Авагимян Артур 2 0
Михайленко Николай 2 0
Кравченко Сергей 1 0
Путря Илья 1 0
Вантух Роман 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Дубко Валерий 1 0
Брагару Максим 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опанасенко Евгений 3 0
Салем Мохамед 2 0
Ситало Артём 2 0
Бартулович Младен 1 0
Павлов Виталий 1 0
Шишка Михаил 1 0
Козак Александр 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Головкин Иван 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Шарай Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черноморец Од 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Ингулец 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Заря 3:0 Черноморец Од Минай 2:2 Черноморец Од Черноморец Од 2:2 Александрия Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк
Мариуполь 2:3 Черноморец Од Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од
Ингулец Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ингулец 0:2 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Ингулец Ингулец 3:0 Мариуполь Львов 1:2 Ингулец
Ингулец 1:1 Динамо Киев Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
6. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
7. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
9. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Ингулец 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
11. Рух Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
14. Черноморец Од 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
8. Ингулец 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
10. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
11. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Черноморец Од 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
13. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 1
5. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Минай Кулиев Эльдар 3 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
5. Заря Вернидуб Виталий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Опанасенко Евгений уходит с поля. Maksym Melnychuk выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Черноморец Од 53.7% (72)
X 35.1% (47)
Ингулец 11.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Ингулец
2.90
3.28
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Ингулец онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Ингулец

Исход игры
Черноморец Од
54.5% (73)
Ничья
34.3% (46)
Ингулец
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (44)
Меньше
66.67% (88)
Обе команды забьют
Да
62.12% (82)
Нет
37.88% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (38)
2:1 Черноморец Од
25.4% (34)
1:0 Черноморец Од
23.1% (31)
0:1 Ингулец
6% (8)
2:0 Черноморец Од
5.2% (7)
1:2 Ингулец
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
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