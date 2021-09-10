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Россия: Молодёжное первенство 2021-2022

2021-2022
ЦСКА М (мол.)
 
Позже
Спартак М (мол.)

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА М (мол.)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аванесян Тигран 2 0.29
2. Багринцев Эдуард 2 0.29
3. Каптилович Дмитрий 1 0.14
4. Дауров Руслан 1 0.14
5. Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.14
6. _Sukharev A. 1 0.14
7. _Slivin A. 1 0.14
8. _Lukin M. 1 0.14
Спартак М (мол.)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Byakovsky Alexandrovich A. 3 0.43
2. Лайкин Максим 1 0.14
3. Пилипенко Михаил 1 0.14

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА М (мол.) 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3) 0 30.77% (4) 7.69% (1)
 Спартак М (мол.) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

ЦСКА М (мол.) Последние 20 матчей: +17 =1 -2
ЦСКА М (мол.) 2:0 Академия им. Коноплева (мол.) Нижний Новгород (мол.) 0:3 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 3:0 Урал (мол.) ЦСКА М (мол.) 3:0 Уфа (мол.)
Рубин (мол.) 3:2 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 2:1 Строгино (мол.) Динамо М (мол.) 1:4 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 3:0 УОР №5 (мол.) Локомотив М (мол.) 0:1 ЦСКА М (мол.) Зенит (мол.) 2:4 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 4:1 Химки (мол.) Рубин (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 4:1 Строгино (мол.) ЦСКА М (мол.) 4:1 Урал (мол.) Академия им. Коноплева (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) Уфа (мол.) 1:5 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 0:1 Зенит (мол.) Строгино (мол.) 1:5 ЦСКА М (мол.) Урал (мол.) 0:5 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 1:1 Локомотив М (мол.)
Спартак М (мол.) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Спартак М (мол.) 3:0 Нижний Новгород (мол.) Динамо М (мол.) 1:2 Спартак М (мол.) Академия им. Коноплева (мол.) 1:1 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 1:0 Строгино (мол.)
Спартак М (мол.) 3:1 Крылья Советов (мол.) Уфа (мол.) 1:0 Спартак М (мол.) Урал (мол.) 2:1 Спартак М (мол.) Сочи (мол.) 0:1 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 3:0 Ахмат (мол.) Спартак М (мол.) 1:1 Ротор (мол.) Динамо М (мол.) 0:1 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 1:0 Арсенал Тула (мол.) Ростов (мол.) 4:1 Спартак М (мол.) Чертаново (мол.) 1:4 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 0:1 Краснодар (мол.) Тамбов (мол.) 0:3 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 4:2 Динамо М (мол.) Спартак М (мол.) 3:1 Сочи (мол.) Ахмат (мол.) 0:0 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 2:0 Чертаново (мол.)

Последние игры между собой

ЦСКА М (мол.): победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спартак М (мол.): победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Спартак М (мол.) 2:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 1:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство
ЦСКА М (мол.) 2:1 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 2:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 3:0 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 2:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 0:1 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 4:0 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 3:2 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 3:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 4:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 0:3 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов (мол.) Заявка 7 7 0 0 24 - 3 21
2. Чертаново (мол.) 8 6 1 1 15 - 9 19
3. ЦСКА М (мол.) Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
4. Зенит (мол.) Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
5. Крылья Советов (мол.) 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
6. Спартак М (мол.) Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
7. Сочи (мол.) Заявка 7 4 0 3 12 - 12 12
8. Нижний Новгород (мол.) Заявка 8 4 0 4 11 - 12 12
9. Локомотив М (мол.) Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
10. Академия им. Коноплева (мол.) 8 3 2 3 12 - 14 11
11. Краснодар (мол.) Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Урал (мол.) Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
13. Рубин (мол.) 0:0 Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
14. Строгино (мол.) 0:1 8 2 2 4 7 - 9 8
15. Динамо М (мол.) 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16. Уфа (мол.) Заявка 8 2 1 5 5 - 14 7
17. Ахмат (мол.) Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
18. Химки (мол.) Заявка 7 1 2 4 10 - 22 5
19. УОР №5 (мол.) 7 0 3 4 5 - 17 3
20. Арсенал Тула (мол.) Заявка 7 0 1 6 12 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА М (мол.) Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Чертаново (мол.) 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Ростов (мол.) Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4. Спартак М (мол.) Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5. Зенит (мол.) Заявка 4 3 0 1 10 - 1 9
6. Крылья Советов (мол.) 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Рубин (мол.) 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
8. Уфа (мол.) Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Строгино (мол.) 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Академия им. Коноплева (мол.) 4 1 2 1 6 - 8 5
11. Химки (мол.) Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
12. Локомотив М (мол.) Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
13. Краснодар (мол.) Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Урал (мол.) Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
15. Динамо М (мол.) 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Сочи (мол.) Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Нижний Новгород (мол.) Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
18. УОР №5 (мол.) 4 0 2 2 3 - 12 2
19. Ахмат (мол.) Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Арсенал Тула (мол.) Заявка 4 0 0 4 8 - 13 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чертаново (мол.) Попов Павел 6 0 0
2. Ростов (мол.) Щетинин Кирилл 4 0 0
3. Ростов (мол.) Турищев Максим 3 0 0
4. Спартак М (мол.) _Byakovsky Alexandrovich A. 3 0 0
5. Рубин (мол.) _Fattakhov L. 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула (мол.) Хабибов Ансор 0 1
2. Крылья Советов (мол.) _Salmin K. 0 1
3. Арсенал Тула (мол.) _Maisiev I. 0 1
4. Крылья Советов (мол.) _Maksimov N. 0 1
5. Динамо М (мол.) _Bessmertniy S. 0 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА М (мол.) - Спартак М (мол.) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2021, осталось 4 часа 33 минуты.



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    • Лучшие коэффициенты
    ЦСКА М (мол.)
    Ничья
    Спартак М (мол.)
    2.31
    3.88
    3.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЦСКА М (мол.) - Спартак М (мол.) онлайн




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