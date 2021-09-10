Россия: Молодёжное первенство 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аванесян Тигран
|2
|0.29
|2.
|Багринцев Эдуард
|2
|0.29
|3.
|Каптилович Дмитрий
|1
|0.14
|4.
|Дауров Руслан
|1
|0.14
|5.
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0.14
|6.
|_Sukharev A.
|1
|0.14
|7.
|_Slivin A.
|1
|0.14
|8.
|_Lukin M.
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Byakovsky Alexandrovich A.
|3
|0.43
|2.
|Лайкин Максим
|1
|0.14
|3.
|Пилипенко Михаил
|1
|0.14
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА М (мол.)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|0
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|Спартак М (мол.)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
ЦСКА М (мол.) Последние 20 матчей: +17 =1 -2ЦСКА М (мол.) 2:0 Академия им. Коноплева (мол.) Нижний Новгород (мол.) 0:3 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 3:0 Урал (мол.) ЦСКА М (мол.) 3:0 Уфа (мол.)
Рубин (мол.) 3:2 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 2:1 Строгино (мол.) Динамо М (мол.) 1:4 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 3:0 УОР №5 (мол.) Локомотив М (мол.) 0:1 ЦСКА М (мол.) Зенит (мол.) 2:4 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 4:1 Химки (мол.) Рубин (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 4:1 Строгино (мол.) ЦСКА М (мол.) 4:1 Урал (мол.) Академия им. Коноплева (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) Уфа (мол.) 1:5 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 0:1 Зенит (мол.) Строгино (мол.) 1:5 ЦСКА М (мол.) Урал (мол.) 0:5 ЦСКА М (мол.) ЦСКА М (мол.) 1:1 Локомотив М (мол.)
Спартак М (мол.) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Спартак М (мол.) 3:0 Нижний Новгород (мол.) Динамо М (мол.) 1:2 Спартак М (мол.) Академия им. Коноплева (мол.) 1:1 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 1:0 Строгино (мол.)
Спартак М (мол.) 3:1 Крылья Советов (мол.) Уфа (мол.) 1:0 Спартак М (мол.) Урал (мол.) 2:1 Спартак М (мол.) Сочи (мол.) 0:1 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 3:0 Ахмат (мол.) Спартак М (мол.) 1:1 Ротор (мол.) Динамо М (мол.) 0:1 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 1:0 Арсенал Тула (мол.) Ростов (мол.) 4:1 Спартак М (мол.) Чертаново (мол.) 1:4 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 0:1 Краснодар (мол.) Тамбов (мол.) 0:3 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 4:2 Динамо М (мол.) Спартак М (мол.) 3:1 Сочи (мол.) Ахмат (мол.) 0:0 Спартак М (мол.) Спартак М (мол.) 2:0 Чертаново (мол.)
Последние игры между собой
ЦСКА М (мол.): победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спартак М (мол.): победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
ЦСКА М (мол.) 2:1 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 2:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 3:0 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 2:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 0:1 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 4:0 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 3:2 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 3:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 4:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство Спартак М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 0:3 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство ЦСКА М (мол.) 2:2 Спартак М (мол.) Молодёжное первенство
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов (мол.)
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 3
|21
|2.
|Чертаново (мол.)
|8
|6
|1
|1
|15 - 9
|19
|3.
|ЦСКА М (мол.)
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|4.
|Зенит (мол.)
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|5.
|Крылья Советов (мол.)
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|6.
|Спартак М (мол.)
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Сочи (мол.)
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 12
|12
|8.
|Нижний Новгород (мол.)
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|9.
|Локомотив М (мол.)
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|10.
|Академия им. Коноплева (мол.)
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|11.
|Краснодар (мол.)
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Урал (мол.)
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|13.
|Рубин (мол.)
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|14.
|Строгино (мол.)
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|15.
|Динамо М (мол.)
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Уфа (мол.)
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|17.
|Ахмат (мол.)
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|18.
|Химки (мол.)
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 22
|5
|19.
|УОР №5 (мол.)
|7
|0
|3
|4
|5 - 17
|3
|20.
|Арсенал Тула (мол.)
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|12 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА М (мол.)
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Чертаново (мол.)
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Ростов (мол.)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|4.
|Спартак М (мол.)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|5.
|Зенит (мол.)
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 1
|9
|6.
|Крылья Советов (мол.)
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Рубин (мол.)
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|8.
|Уфа (мол.)
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Строгино (мол.)
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Академия им. Коноплева (мол.)
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|11.
|Химки (мол.)
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|12.
|Локомотив М (мол.)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|13.
|Краснодар (мол.)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Урал (мол.)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|15.
|Динамо М (мол.)
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Сочи (мол.)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Нижний Новгород (мол.)
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|УОР №5 (мол.)
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
|19.
|Ахмат (мол.)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Арсенал Тула (мол.)
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|8 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов (мол.)
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 1
|12
|2.
|Нижний Новгород (мол.)
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Сочи (мол.)
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|4.
|Чертаново (мол.)
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Локомотив М (мол.)
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|ЦСКА М (мол.)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|7.
|Академия им. Коноплева (мол.)
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Краснодар (мол.)
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Зенит (мол.)
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Урал (мол.)
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Крылья Советов (мол.)
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Ахмат (мол.)
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|13.
|Спартак М (мол.)
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Динамо М (мол.)
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Строгино (мол.)
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Арсенал Тула (мол.)
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|17.
|УОР №5 (мол.)
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Рубин (мол.)
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|19.
|Химки (мол.)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|20.
|Уфа (мол.)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Чертаново (мол.)
|Попов Павел
|6
|0
|0
|2.
|Ростов (мол.)
|Щетинин Кирилл
|4
|0
|0
|3.
|Ростов (мол.)
|Турищев Максим
|3
|0
|0
|4.
|Спартак М (мол.)
|_Byakovsky Alexandrovich A.
|3
|0
|0
|5.
|Рубин (мол.)
|_Fattakhov L.
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула (мол.)
|Хабибов Ансор
|0
|1
|2.
|Крылья Советов (мол.)
|_Salmin K.
|0
|1
|3.
|Арсенал Тула (мол.)
|_Maisiev I.
|0
|1
|4.
|Крылья Советов (мол.)
|_Maksimov N.
|0
|1
|5.
|Динамо М (мол.)
|_Bessmertniy S.
|0
|1