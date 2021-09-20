Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Бенфика
3:1
Конец матча
Стадион: Эштадиу да Луш
Боавишта
1:0
14' ГолНуньес Дарвин
1:1
32' ГолЗауэр Густаво
2:1
34' ГолВайгль Юлиан
36' Желтая карточкаСантос Натан
59' Желтая карточкаЛукас VI
3:1
61' ГолНуньес Дарвин
69' Желтая карточкаПоросо Джаксон
74' Желтая карточкаМуса Петар
4
Лукас
VI
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
22
Сантос
Натан
25
Хамаче
Янис
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
Ход матча
14'
1:0
32'
1:1
34'
2:1
36'
59'
61'
3:1
69'
74'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуньес Дарвин
|4
|0.67
|2.
|Силва Рафа
|2
|0.33
|3.
|Яремчук Роман
|2
|0.33
|4.
|Лукас VI
|2
|0.33
|5.
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.33
|6.
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.17
|7.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.17
|8.
|Жилберто Жуниор
|1
|0.17
|9.
|Пиньо Родриго
|1
|0.17
|10.
|Пицци Луиш
|0
|0
|11.
|Отаменди Николас
|0
|0
|12.
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|13.
|Гонсалвеш Диогу
|0
|0
|14.
|Эвертон Соарес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зауэр Густаво
|3
|0.5
|2.
|Хамаче Янис
|1
|0.17
|3.
|Гарсия Хави
|1
|0.17
|4.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.17
|5.
|Муса Петар
|1
|0.17
|6.
|Jeriel De Santis
|1
|0.17
|7.
|Горре Кенджи
|0
|0
|8.
|Перес Себастьян
|0
|0
|9.
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|10.
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|11.
|Сантос Натан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гонсалвеш Диогу
|0
|1
|2.
|Адель Таарабт
|1
|0
|3.
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|4.
|Пицци Луиш
|1
|0
|5.
|Мейте Суалихо
|1
|0
|6.
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|7.
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|8.
|Силва Рафа
|1
|0
|9.
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|10.
|Лукас VI
|1
|0
|11.
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|12.
|Эвертон Соарес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зауэр Густаво
|3
|0
|2.
|Поросо Джаксон
|3
|0
|3.
|Перес Себастьян
|2
|0
|4.
|Rodrigo Abascal
|2
|0
|5.
|Муса Петар
|2
|0
|6.
|Сантос Натан
|2
|0
|7.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|8.
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|9.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|10.
|Jeriel De Santis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бенфика
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Боавишта
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +14 =5 -1Динамо Киев 0:0 Бенфика Санта-Клара 0:5 Бенфика Бенфика 2:1 Тондела ПСВ 0:0 Бенфика
Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту
Боавишта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Боавишта 1:1 Портимоненсе Визела 1:1 Боавишта Боавишта 2:0 Санта-Клара Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра
Жил Висенте 3:0 Боавишта Боавишта 2:0 Портимоненсе Маритиму 0:1 Боавишта Жил Висенте 1:2 Боавишта Боавишта 1:0 Портимоненсе Спортинг Л 1:0 Боавишта Боавишта 1:1 Тондела Санта-Клара 3:3 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Брага 2:1 Боавишта Боавишта 2:0 Пасуш де Феррейра Боавишта 3:3 Риу Аве Белененсеш 0:2 Боавишта Боавишта 0:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Боавишта Боавишта 3:0 Фамаликан
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Бенфика 5:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:1 Бенфика Примейра-лига Боавишта 2:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 2:0 Боавишта Примейра-лига Бенфика 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Бенфика Примейра-лига Боавишта 1:0 Бенфика Товарищеские матчи Боавишта 0:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 6:1 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Порту
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|Спортинг Л
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Эшторил
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|6.
|Брага
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Жил Висенте
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Боавишта
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Пасуш де Феррейра
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|Витория Гимарайнш
|6
|1
|4
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Маритиму
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|12.
|Визела
|6
|1
|3
|2
|6 - 12
|6
|13.
|Арока
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|Тондела
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|16.
|Фамаликан
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Морейренсе
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Белененсеш
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Спортинг Л
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Боавишта
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Визела
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|7.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Портимоненсе
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тондела
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Фамаликан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Брага
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Маритиму
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Белененсеш
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Морейренсе
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Эшторил
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Портимоненсе
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Спортинг Л
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Брага
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Порту
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Маритиму
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Витория Гимарайнш
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Морейренсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|12.
|Тондела
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|14.
|Арока
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Белененсеш
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Визела
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Санта-Клара
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Диас Луис
|4
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|4
|1
|1
|3.
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|0
|4.
|Бенфика
|Нуньес Дарвин
|4
|0
|0
|5.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|3
|1
|2.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|3.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
|4.
|Эшторил
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|5.
|Визела
|Куао Коффи
|4
|0
Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Боавишта
Исход игры
Бенфика
99.3% (143)
Ничья
0% (0)
Боавишта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (51)
Меньше
63.83% (90)
Обе команды забьют
Да
27.66% (39)
Нет
72.34% (102)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
59% (85)
2:1 Бенфика
16.7% (24)
3:1 Бенфика
9.7% (14)
3:0 Бенфика
7.6% (11)
1:0 Бенфика
3.5% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!