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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Бенфика
3:1
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
14' Гол
Нуньес Дарвин
1:1
32' Гол
Зауэр Густаво
2:1
34' Гол
Вайгль Юлиан
36' Желтая карточка
Сантос Натан
59' Желтая карточка
Лукас VI
3:1
61' Гол
Нуньес Дарвин
69' Желтая карточка
Поросо Джаксон
74' Желтая карточка
Муса Петар
90'+6
99
Влаходимос
Одиссей
4
Лукас
VI
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
17
Гонсалвеш
Диогу
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
15
Яремчук
Роман
9
Нуньес
Дарвин
1
Бракалли
Рафаэл
22
Сантос
Натан
21
Поросо
Джаксон
26
Rodrigo
Abascal
79
Мальейру
Педро
42
Gaius
Makouta
24
Перес
Себастьян
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
7
Горре
Кенджи
Бенфика
3-4-3
Боавишта
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуньес Дарвин 4 0.67
2. Силва Рафа 2 0.33
3. Яремчук Роман 2 0.33
4. Лукас VI 2 0.33
5. Вальдшмидт Лука 2 0.33
6. Гримальдо Алехандро 1 0.17
7. Вайгль Юлиан 1 0.17
8. Жилберто Жуниор 1 0.17
9. Пиньо Родриго 1 0.17
10. Пицци Луиш 0 0
11. Отаменди Николас 0 0
12. Рамуш Гонсалу 0 0
13. Гонсалвеш Диогу 0 0
14. Эвертон Соарес 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зауэр Густаво 3 0.5
2. Хамаче Янис 1 0.17
3. Гарсия Хави 1 0.17
4. Нжие Юсуфа 1 0.17
5. Муса Петар 1 0.17
6. Jeriel De Santis 1 0.17
7. Горре Кенджи 0 0
8. Перес Себастьян 0 0
9. Нтеп Пауль-Жорж 0 0
10. Авазьем Чидозье 0 0
11. Сантос Натан 0 0

Карточки

Бенфика
# Игрок      
1. Гонсалвеш Диогу 0 1
2. Адель Таарабт 1 0
3. Родригес Фелипе II 1 0
4. Пицци Луиш 1 0
5. Мейте Суалихо 1 0
6. Влаходимос Одиссей 1 0
7. Жилберто Жуниор 1 0
8. Силва Рафа 1 0
9. Вайгль Юлиан 1 0
10. Лукас VI 1 0
11. Нуньес Дарвин 1 0
12. Эвертон Соарес 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Зауэр Густаво 3 0
2. Поросо Джаксон 3 0
3. Перес Себастьян 2 0
4. Rodrigo Abascal 2 0
5. Муса Петар 2 0
6. Сантос Натан 2 0
7. Бракалли Рафаэл 1 0
8. Авазьем Чидозье 1 0
9. Рейзиньо Мигель 1 0
10. Jeriel De Santis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бенфика 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)
 Боавишта 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Динамо Киев 0:0 Бенфика Санта-Клара 0:5 Бенфика Бенфика 2:1 Тондела ПСВ 0:0 Бенфика
Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту
Боавишта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Боавишта 1:1 Портимоненсе Визела 1:1 Боавишта Боавишта 2:0 Санта-Клара Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра
Жил Висенте 3:0 Боавишта Боавишта 2:0 Портимоненсе Маритиму 0:1 Боавишта Жил Висенте 1:2 Боавишта Боавишта 1:0 Портимоненсе Спортинг Л 1:0 Боавишта Боавишта 1:1 Тондела Санта-Клара 3:3 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Брага 2:1 Боавишта Боавишта 2:0 Пасуш де Феррейра Боавишта 3:3 Риу Аве Белененсеш 0:2 Боавишта Боавишта 0:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Боавишта Боавишта 3:0 Фамаликан

Последние игры между собой

Бенфика: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Бенфика 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:4 Бенфика Примейра-лига
Бенфика 5:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:1 Бенфика Примейра-лига Боавишта 2:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 2:0 Боавишта Примейра-лига Бенфика 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Бенфика Примейра-лига Боавишта 1:0 Бенфика Товарищеские матчи Боавишта 0:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 6:1 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Порту 6 4 2 0 14 - 3 14
3. Спортинг Л 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Эшторил 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Портимоненсе 6 3 1 2 7 - 4 10
6. Брага 0:0 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Жил Висенте 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Боавишта 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Пасуш де Феррейра 6 2 2 2 5 - 7 8
10. Витория Гимарайнш 6 1 4 1 6 - 3 7
11. Маритиму 6 1 3 2 6 - 8 6
12. Визела 6 1 3 2 6 - 12 6
13. Арока 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Тондела 0:0 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Санта-Клара 6 1 1 4 4 - 14 4
16. Фамаликан 6 0 3 3 5 - 9 3
17. Морейренсе 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Белененсеш 6 0 3 3 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Бенфика 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Спортинг Л 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Боавишта 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Визела 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Витория Гимарайнш 3 1 1 1 4 - 1 4
7. Санта-Клара 3 1 1 1 3 - 7 4
8. Жил Висенте 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Эшторил 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Пасуш де Феррейра 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Арока 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Портимоненсе 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тондела 0:0 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Фамаликан 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Брага 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Маритиму 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Белененсеш 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Морейренсе 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Эшторил 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Портимоненсе 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Спортинг Л 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Брага 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Порту 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Жил Висенте 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Маритиму 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Пасуш де Феррейра 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Витория Гимарайнш 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Морейренсе 3 0 2 1 3 - 8 2
12. Тондела 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Боавишта 3 0 1 2 2 - 7 1
14. Арока 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Фамаликан 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Белененсеш 3 0 1 2 0 - 4 1
17. Визела 3 0 1 2 2 - 9 1
18. Санта-Клара 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Диас Луис 4 0 1
2. Порту Тареми Мехди 4 1 1
3. Жил Висенте Франсиско Мартинес 4 0 0
4. Бенфика Нуньес Дарвин 4 0 0
5. Боавишта Зауэр Густаво 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 3 1
2. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
3. Морейренсе Жорж Артур 4 0
4. Эшторил Фигейра Даниэль 4 0
5. Визела Куао Коффи 4 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Сантос Натан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Вайгль Юлиан бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Зауэр Густаво бьет в цель!
  • 25'
    Янис Амаш уходит с поля. Феррейра Филипе выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Нуньес Дарвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 144
Бенфика 99.3% (143)
X 0% (0)
Боавишта 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бенфика 3:1 Боавишта онлайн


Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Боавишта

Исход игры
Бенфика
99.3% (143)
Ничья
0% (0)
Боавишта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (51)
Меньше
63.83% (90)
Обе команды забьют
Да
27.66% (39)
Нет
72.34% (102)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
59% (85)
2:1 Бенфика
16.7% (24)
3:1 Бенфика
9.7% (14)
3:0 Бенфика
7.6% (11)
1:0 Бенфика
3.5% (5)
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