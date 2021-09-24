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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Спортинг Л
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Маритиму
0'
28' Желтая карточка
Чина Фабиу
56' Желтая карточка
Paulo Victor III
56' Желтая карточка
Феддал Зу
60' Желтая карточка
Нету Луиш
72'
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
3
Феддал
Зу
24
Порро
Педро
8
Луис
Матеус
II
6
Пальинья
Жоау
16
Винагре
Рубен
17
Сарабия
Пабло
21
Паулинью
Жуан
11
Сантуш
Нуну
II
48
Paulo
Victor
III
5
Зайнадин
Джуниор
66
Силва
Леонардо
21
Саэнс
Хорхе
2
Винк
Клаудио
17
Шадаш
Бруну
15
Ivan
Rossi
60
Пеладжио
Педро
45
Чина
Фабиу
25
Рикардиньо
Феррейра
7
Видигал
Андре
Спортинг Л
3-4-3
Маритиму
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Л
Маритиму

25 матчей

92%
8%
0%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

36 матчей

63.9%
19.4%
16.7%
23 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.8%
30.6%
16.6%
19 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
КЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
КЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
3:0
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 0.43
Пальинья Жоау 2 0.29
Сантуш Нуну II 1 0.14
Паулинью Жуан 1 0.14
Кабрал Жоване 1 0.14
Инасиу Гонсалу 1 0.14
Порро Педро 1 (1) 0.14
Эсгаю Рикарду 0 0
Винагре Рубен 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Alipourghara 2 (1) 0.29
Шадаш Бруну 1 0.14
Рикардиньо Феррейра 1 0.14
Винк Клаудио 1 0.14
Видигал Андре 1 0.14
Коста Витор 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Рейс 1 1
Адан Антонио 2 0
Пальинья Жоау 2 0
Паулинью Жуан 2 0
Порро Педро 2 0
Бруно Табата 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Коатес Себастьян 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Феддал Зу 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Винагре Рубен 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Поте 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 3 1
Зайнадин Джуниор 3 0
Чина Фабиу 3 0
Коста Витор 3 0
Кошта Эдгар 2 0
Силва Леонардо 2 0
Винк Клаудио 2 0
Ivan Rossi 2 0
Коста Матеуш 2 0
Ali Alipourghara 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Paulo Victor III 1 0
Шадаш Бруну 1 0
Пеладжио Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Л 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 30% (3) 10% (1)
 Маритиму 33.33% (2) 0 66.67% (4) 0 0 0

Предыдущие игры

Спортинг Л Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Эшторил 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:5 Аякс Спортинг Л 1:1 Порту Фамаликан 1:1 Спортинг Л
Спортинг Л 2:0 Белененсеш Брага 1:2 Спортинг Л Спортинг Л 3:0 Визела Спортинг Л 2:1 Брага Лион 2:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Анже Спортинг Л 2:1 Белененсеш Спортинг Л 5:1 Маритиму Бенфика 4:3 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Насьонал Мадейра Брага 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Белененсеш Фаренсе 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:1 Фамаликан
Маритиму Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фамаликан 0:0 Маритиму Маритиму 2:2 Арока Эшторил 2:1 Маритиму Маритиму 1:1 Порту
Белененсеш 1:2 Маритиму Маритиму 0:2 Брага Маритиму 0:1 Боавишта Визела 0:1 Маритиму Спортинг Л 5:1 Маритиму Маритиму 0:0 Витория Гимарайнш Пасуш де Феррейра 1:1 Маритиму Маритиму 0:1 Жил Висенте Маритиму 1:0 Брага Боавишта 0:1 Маритиму Маритиму 1:0 Риу Аве Белененсеш 2:0 Маритиму Маритиму 1:0 Фаренсе Бенфика 1:0 Маритиму Маритиму 0:4 Фамаликан Насьонал Мадейра 1:2 Маритиму
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Спортинг Л 0:0 7 4 3 0 10 - 3 15
3. Порту 6 4 2 0 14 - 3 14
4. Эшторил 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Брага 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Портимоненсе 6 3 1 2 7 - 4 10
7. Жил Висенте 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Боавишта 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Пасуш де Феррейра 6 2 2 2 5 - 7 8
10. Витория Гимарайнш 6 1 4 1 6 - 3 7
11. Маритиму 0:0 7 1 4 2 6 - 8 7
12. Визела 6 1 3 2 6 - 12 6
13. Арока 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Санта-Клара 6 1 1 4 4 - 14 4
15. Тондела 6 1 0 5 7 - 12 3
16. Фамаликан 6 0 3 3 5 - 9 3
17. Морейренсе 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Белененсеш 6 0 3 3 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Бенфика 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Спортинг Л 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Боавишта 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Визела 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Витория Гимарайнш 3 1 1 1 4 - 1 4
7. Санта-Клара 3 1 1 1 3 - 7 4
8. Жил Висенте 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Брага 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Эшторил 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Пасуш де Феррейра 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Арока 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Портимоненсе 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Тондела 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Фамаликан 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Маритиму 0:0 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Белененсеш 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Морейренсе 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Эшторил 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Портимоненсе 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Спортинг Л 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Брага 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Порту 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Маритиму 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Жил Висенте 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Пасуш де Феррейра 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Витория Гимарайнш 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Морейренсе 3 0 2 1 3 - 8 2
12. Фамаликан 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Белененсеш 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Боавишта 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Арока 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Визела 3 0 1 2 2 - 9 1
17. Тондела 3 0 0 3 3 - 7 0
18. Санта-Клара 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Диас Луис 4 0 1
2. Порту Тареми Мехди 4 1 1
3. Жил Висенте Франсиско Мартинес 4 0 0
4. Бенфика Нуньес Дарвин 4 0 0
5. Боавишта Зауэр Густаво 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 3 1
2. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
3. Морейренсе Жорж Артур 4 0
4. Эшторил Фигейра Даниэль 4 0
5. Визела Куао Коффи 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Чина Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 145
Спортинг Л 97.9% (142)
X 1.4% (2)
Маритиму 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Маритиму
1.67
5.65
6.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Л 0:0 Маритиму онлайн


Прогнозы на матч Спортинг Л 0:0 Маритиму

Исход игры
Спортинг Л
97.9% (142)
Ничья
1.4% (2)
Маритиму
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (56)
Меньше
60% (84)
Обе команды забьют
Да
31.43% (44)
Нет
68.57% (96)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
51% (74)
2:1 Спортинг Л
24.8% (36)
3:0 Спортинг Л
8.3% (12)
1:0 Спортинг Л
6.2% (9)
3:1 Спортинг Л
2.1% (3)
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