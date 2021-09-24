Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Спортинг Л
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Жозе Алваладе
Маритиму
28' Желтая карточкаЧина Фабиу
56' Желтая карточкаPaulo Victor III
56' Желтая карточкаФеддал Зу
60' Желтая карточкаНету Луиш
13
Нету
Луиш
24
Порро
Педро
21
Саэнс
Хорхе
17
Шадаш
Бруну
15
Ivan
Rossi
45
Чина
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Томаш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Саэнс ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шадаш БрунуПолузащитник
-
15 Ivan RossiПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Чина ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
23 Маседу РубенПолузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бук КлесиоНападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
Ход матча
28'
56'
56'
60'
История личных встреч
Спортинг Л
Маритиму
25 матчей
92%
8%
0%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
36 матчей
63.9%
19.4%
16.7%
23 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.8%
30.6%
16.6%
19 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|3
|0.43
|Пальинья Жоау
|2
|0.29
|Сантуш Нуну II
|1
|0.14
|Паулинью Жуан
|1
|0.14
|Кабрал Жоване
|1
|0.14
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.14
|Порро Педро
|1 (1)
|0.14
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Alipourghara
|2 (1)
|0.29
|Шадаш Бруну
|1
|0.14
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.14
|Винк Клаудио
|1
|0.14
|Видигал Андре
|1
|0.14
|Коста Витор
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус Рейс
|1
|1
|Адан Антонио
|2
|0
|Пальинья Жоау
|2
|0
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|3
|1
|Зайнадин Джуниор
|3
|0
|Чина Фабиу
|3
|0
|Коста Витор
|3
|0
|Кошта Эдгар
|2
|0
|Силва Леонардо
|2
|0
|Винк Клаудио
|2
|0
|Ivan Rossi
|2
|0
|Коста Матеуш
|2
|0
|Ali Alipourghara
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Paulo Victor III
|1
|0
|Шадаш Бруну
|1
|0
|Пеладжио Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Л
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|Маритиму
|33.33% (2)
|0
|66.67% (4)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Спортинг Л Последние 20 матчей: +14 =4 -2Эшторил 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:5 Аякс Спортинг Л 1:1 Порту Фамаликан 1:1 Спортинг Л
Спортинг Л 2:0 Белененсеш Брага 1:2 Спортинг Л Спортинг Л 3:0 Визела Спортинг Л 2:1 Брага Лион 2:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Анже Спортинг Л 2:1 Белененсеш Спортинг Л 5:1 Маритиму Бенфика 4:3 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Насьонал Мадейра Брага 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Белененсеш Фаренсе 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:1 Фамаликан
Маритиму Последние 20 матчей: +7 =5 -8Фамаликан 0:0 Маритиму Маритиму 2:2 Арока Эшторил 2:1 Маритиму Маритиму 1:1 Порту
Белененсеш 1:2 Маритиму Маритиму 0:2 Брага Маритиму 0:1 Боавишта Визела 0:1 Маритиму Спортинг Л 5:1 Маритиму Маритиму 0:0 Витория Гимарайнш Пасуш де Феррейра 1:1 Маритиму Маритиму 0:1 Жил Висенте Маритиму 1:0 Брага Боавишта 0:1 Маритиму Маритиму 1:0 Риу Аве Белененсеш 2:0 Маритиму Маритиму 1:0 Фаренсе Бенфика 1:0 Маритиму Маритиму 0:4 Фамаликан Насьонал Мадейра 1:2 Маритиму
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Спортинг Л
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Порту
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|Эшторил
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Брага
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|Жил Висенте
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Боавишта
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Пасуш де Феррейра
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|Витория Гимарайнш
|6
|1
|4
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Маритиму
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|12.
|Визела
|6
|1
|3
|2
|6 - 12
|6
|13.
|Арока
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|15.
|Тондела
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|16.
|Фамаликан
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Морейренсе
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Белененсеш
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Спортинг Л
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Боавишта
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Визела
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|7.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Портимоненсе
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Тондела
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Фамаликан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Маритиму
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Белененсеш
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Морейренсе
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Эшторил
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Портимоненсе
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Спортинг Л
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Порту
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Маритиму
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Витория Гимарайнш
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Морейренсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|12.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Белененсеш
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Арока
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Визела
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Тондела
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|18.
|Санта-Клара
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Диас Луис
|4
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|4
|1
|1
|3.
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|0
|4.
|Бенфика
|Нуньес Дарвин
|4
|0
|0
|5.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|3
|1
|2.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|3.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
|4.
|Эшторил
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|5.
|Визела
|Куао Коффи
|4
|0
Прогнозы на матч Спортинг Л 0:0 Маритиму
Исход игры
Спортинг Л
97.9% (142)
Ничья
1.4% (2)
Маритиму
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (56)
Меньше
60% (84)
Обе команды забьют
Да
31.43% (44)
Нет
68.57% (96)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
51% (74)
2:1 Спортинг Л
24.8% (36)
3:0 Спортинг Л
8.3% (12)
1:0 Спортинг Л
6.2% (9)
3:1 Спортинг Л
2.1% (3)
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