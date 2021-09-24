Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Жил Висенте
1:2
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
Порту
0:1
9' ГолТареми Мехди
22' Желтая карточкаМ'Бемба Шансель
0:1
24' Не забитый пенальтиЛино Сэмуел
1:1
24' ГолЛино Сэмуел
50' Желтая карточкаВиейра Фабиу
66' Желтая карточкаКарвалью Витор
81' Желтая карточкаЛоте Антуан
87' Желтая карточкаMatheus Bueno
87' Желтая карточкаФрансиско Мартинес
87' Желтая карточкаВенделл Боргес
1:2
89' ГолОливейра Сержиу
90' Желтая карточкаКунья Лукас
90' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
77
Мурило
Коста
29
Лино
Сэмуел
99
Кошта
Диогу
17
Корона
Хесус
50
Виейра
Фабиу
20
Витинью
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
17 Корона ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Пепе КеплерЗащитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
9'
0:1
22'
24'
0:1
24'
1:1
50'
66'
81'
84'
87'
87'
89'
1:2
90'
90'
История личных встреч
Жил Висенте
Порту
4 матча
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
0%
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Второй тайм
0%
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
18 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|4
|0.57
|Лино Сэмуел
|3
|0.43
|Абурджания Георгий
|1
|0.14
|Педринью V
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Boubacar Hanne
|0
|0
|Мурило Коста
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|5 (1)
|0.71
|Диас Луис
|4
|0.57
|Мартинес Антонио III
|3
|0.43
|Маркано Иван
|1
|0.14
|Оливейра Сержиу
|1
|0.14
|Урибе Матеус
|1
|0.14
|Pepe3
|1
|0.14
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|4
|0
|Педринью V
|3
|0
|Карвалью Витор
|3
|0
|Ауашерия Билель
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Matheus Bueno
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Хакмен Эммануэль
|1
|0
|Лоте Антуан
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кошта Бруну
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Венделл Боргес
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Порту
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: +9 =4 -7Белененсеш 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:2 Визела Санта-Клара 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика
Портимоненсе 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Боавишта Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте Тондела 0:1 Жил Висенте Визела 2:3 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Боавишта Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Брага Маритиму 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Фаренсе Белененсеш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:3 Фамаликан Бенфика 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Морейренсе Риу Аве 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра
Порту Последние 20 матчей: +14 =6 -0Порту 5:0 Морейренсе Атлетико М 0:0 Порту Спортинг Л 1:1 Порту Порту 3:0 Арока
Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту Тондела 0:2 Порту
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Порту
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|Спортинг Л
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|4.
|Эшторил
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Брага
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|Боавишта
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|Пасуш де Феррейра
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Жил Висенте
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Витория Гимарайнш
|6
|1
|4
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Визела
|6
|1
|3
|2
|6 - 12
|6
|12.
|Маритиму
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Арока
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|15.
|Тондела
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|16.
|Фамаликан
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Морейренсе
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Белененсеш
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Боавишта
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Визела
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|7.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Портимоненсе
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Тондела
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Фамаликан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Маритиму
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Белененсеш
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Морейренсе
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Эшторил
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Порту
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Портимоненсе
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Спортинг Л
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Витория Гимарайнш
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Морейренсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|12.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Белененсеш
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|Арока
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Визела
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Тондела
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|18.
|Санта-Клара
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|2.
|Порту
|Диас Луис
|4
|0
|1
|3.
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|0
|4.
|Бенфика
|Нуньес Дарвин
|4
|0
|0
|5.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|3
|1
|2.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|3.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
|4.
|Эшторил
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|5.
|Визела
|Куао Коффи
|4
|0
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:2 Порту
Исход игры
Жил Висенте
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Порту
97.9% (140)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
47.86% (67)
Нет
52.14% (73)
Популярный счёт
0:2 Порту
39.9% (57)
1:2 Порту
35.7% (51)
0:1 Порту
9.8% (14)
1:3 Порту
9.8% (14)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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