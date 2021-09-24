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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
1:2
Конец матча

Стадион:
Порту
0'
0:1
9' Гол
Тареми Мехди
22' Желтая карточка
М'Бемба Шансель
0:1
24' Не забитый пенальти
Лино Сэмуел
1:1
24' Гол
Лино Сэмуел
50' Желтая карточка
Виейра Фабиу
66' Желтая карточка
Карвалью Витор
81' Желтая карточка
Лоте Антуан
87' Желтая карточка
Matheus Bueno
87' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
87' Желтая карточка
Венделл Боргес
1:2
89' Гол
Оливейра Сержиу
90' Желтая карточка
Кунья Лукас
90' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
90'+7
1
Фрелих
Жига
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
99
Кошта
Диогу
17
Корона
Хесус
19
М'Бемба
Шансель
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
50
Виейра
Фабиу
20
Витинью
II
7
Диас
Луис
9
Тареми
Мехди
Жил Висенте
4-3-3
Порту
4-1-4-1

История личных встреч

Жил Висенте
Порту

4 матча

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
-25%
2 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

0%
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

0%
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

18 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
1:3
К
2:0
К
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 4 0.57
Лино Сэмуел 3 0.43
Абурджания Георгий 1 0.14
Педринью V 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Boubacar Hanne 0 0
Мурило Коста 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 5 (1) 0.71
Диас Луис 4 0.57
Мартинес Антонио III 3 0.43
Маркано Иван 1 0.14
Оливейра Сержиу 1 0.14
Урибе Матеус 1 0.14
Pepe3 1 0.14
Виейра Фабиу 0 0
Отавио Эдмилсон 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0
Мариу Жоау III 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 4 0
Педринью V 3 0
Карвалью Витор 3 0
Ауашерия Билель 2 0
Талоша Жоау 2 0
Matheus Bueno 2 0
Рубен Мигель 0 1
Фильо Жозе Карлос 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Хакмен Эммануэль 1 0
Лоте Антуан 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кошта Бруну 3 0
Мартинес Антонио III 1 1
Венделл Боргес 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Диас Луис 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Урибе Матеус 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Тареми Мехди 1 0
Виейра Фабиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)
 Порту 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 31.25% (5) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Белененсеш 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:2 Визела Санта-Клара 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика
Портимоненсе 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Боавишта Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте Тондела 0:1 Жил Висенте Визела 2:3 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Боавишта Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Брага Маритиму 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Фаренсе Белененсеш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:3 Фамаликан Бенфика 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Морейренсе Риу Аве 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра
Порту Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Порту 5:0 Морейренсе Атлетико М 0:0 Порту Спортинг Л 1:1 Порту Порту 3:0 Арока
Маритиму 1:1 Порту Фамаликан 1:2 Порту Порту 2:0 Белененсеш Порту 5:3 Лион Порту 1:1 Рома Порту 2:0 Лилль Порту 4:0 Белененсеш Риу Аве 0:3 Порту Порту 5:1 Фаренсе Бенфика 1:1 Порту Порту 3:2 Фамаликан Морейренсе 1:1 Порту Порту 1:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Порту Челси 0:1 Порту Тондела 0:2 Порту
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Порту 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Спортинг Л 7 5 2 0 11 - 3 17
4. Эшторил 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Брага 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Портимоненсе 6 3 1 2 7 - 4 10
7. Боавишта 6 2 2 2 8 - 8 8
8. Пасуш де Феррейра 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Жил Висенте 7 2 2 3 8 - 8 8
10. Витория Гимарайнш 6 1 4 1 6 - 3 7
11. Визела 6 1 3 2 6 - 12 6
12. Маритиму 7 1 3 3 6 - 9 6
13. Арока 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Санта-Клара 6 1 1 4 4 - 14 4
15. Тондела 6 1 0 5 7 - 12 3
16. Фамаликан 6 0 3 3 5 - 9 3
17. Морейренсе 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Белененсеш 6 0 3 3 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Порту 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Бенфика 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Боавишта 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Визела 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Витория Гимарайнш 3 1 1 1 4 - 1 4
7. Брага 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Эшторил 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Пасуш де Феррейра 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Арока 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Санта-Клара 3 1 1 1 3 - 7 4
12. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Портимоненсе 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Тондела 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Фамаликан 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Маритиму 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Белененсеш 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Морейренсе 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Эшторил 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Порту 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Портимоненсе 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Спортинг Л 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Брага 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Жил Висенте 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Пасуш де Феррейра 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Маритиму 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Витория Гимарайнш 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Морейренсе 3 0 2 1 3 - 8 2
12. Фамаликан 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Белененсеш 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Арока 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Боавишта 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Визела 3 0 1 2 2 - 9 1
17. Тондела 3 0 0 3 3 - 7 0
18. Санта-Клара 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Тареми Мехди 5 1 1
2. Порту Диас Луис 4 0 1
3. Жил Висенте Франсиско Мартинес 4 0 0
4. Бенфика Нуньес Дарвин 4 0 0
5. Боавишта Зауэр Густаво 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 3 1
2. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
3. Морейренсе Жорж Артур 4 0
4. Эшторил Фигейра Даниэль 4 0
5. Визела Куао Коффи 4 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лино Сэмуел бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Лино Сэмуел пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    22'
    М'Бемба Шансель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 143
Жил Висенте 0.7% (1)
X 1.4% (2)
Порту 97.9% (140)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Жил Висенте 1:2 Порту онлайн


Прогнозы на матч Жил Висенте 1:2 Порту

Исход игры
Жил Висенте
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Порту
97.9% (140)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
47.86% (67)
Нет
52.14% (73)
Популярный счёт
0:2 Порту
39.9% (57)
1:2 Порту
35.7% (51)
0:1 Порту
9.8% (14)
1:3 Порту
9.8% (14)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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