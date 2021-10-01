Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Фамаликан
1:2
Конец матча
Стадион: Municipal 22 de Junho
Витория Гимарайнш
1:0
5' ГолБанза Симон
26' Желтая карточкаСако Фалае
1:1
34' ГолЭступиньян Оскар
38' Желтая карточкаБоревкович Тони
42' Желтая карточкаРошинья Кошта
1:2
59' ГолЭдвардс Маркус
62' Желтая карточкаАндре Андре
63' Желтая карточкаПикель Шарль
75' Желтая карточкаФигейраш Диогу
89' Желтая карточкаВарела Бруну
31
Luiz
Junior
10
Хайме
Иван
17
Банза
Симон
14
Варела
Бруну
17
Сако
Фалае
11
Андре
Андре
76
Tomas
Handel
88
Силва
Тьягу
- Основной состав
-
31 Luiz JuniorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Dalberson
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Андре АндреПолузащитник
-
76 Tomas HandelПолузащитник
-
88 Силва ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Семеду АлфаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Andre Amaro
-
Главный тренер: Пепа
Ход матча
5'
1:0
26'
34'
1:1
38'
42'
59'
1:2
62'
63'
75'
89'
История личных встреч
Фамаликан
Витория Гимарайнш
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|3
|0.38
|Хайме Иван
|1
|0.13
|Марин Адриан
|1
|0.13
|Bruno Nascimento III
|1
|0.13
|Риччели
|1
|0.13
|Фигейраш Диогу
|0
|0
|Родригеш Иву
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эступиньян Оскар
|2
|0.25
|Эдвардс Маркус
|2
|0.25
|Силва Тьягу
|1
|0.13
|Куарежма Рикарду
|1
|0.13
|Андре Андре
|1 (1)
|0.13
|Сако Фалае
|1 (1)
|0.13
|Дуарте Бруно
|1 (1)
|0.13
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Педру
|4
|0
|Тавареш Давид
|4
|0
|Фигейраш Диогу
|3
|0
|Родригеш Иву
|3
|0
|Alexandre Penetra
|1
|1
|Пикель Шарль
|2
|0
|Риччели
|2
|0
|Andre Ricardo
|2
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Bruno Nascimento III
|1
|0
|Alex Nascimento
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Dalberson
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Алфа
|1
|2
|Боревкович Тони
|2
|1
|Андре Андре
|3
|0
|Рошинья Кошта
|3
|0
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Мумин Абдул
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Куарежма Рикарду
|1
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Силва Тьягу
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Эступиньян Оскар
|1
|0
|Трмал Матоуш
|1
|0
|Herculano Nabian
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тондела - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пенафьел 5:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Спортинг Л 1:1 Арока - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фейренсе - Фамаликан 0:1 Морейренсе - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Насьонал Мадейра 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Порту - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Спортинг Ковилья - Витория Гимарайнш 0:2 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0
Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Каса Пиа - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Лейшоэш 4:1 Витория Гимарайнш - Мафра 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:0 Насьонал Мадейра - Витория Гимарайнш 1:0 Порту - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Порту
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|Спортинг Л
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|4.
|Эшторил
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Брага
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Портимоненсе
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|Витория Гимарайнш
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Боавишта
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Жил Висенте
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|Визела
|7
|1
|4
|2
|6 - 12
|7
|12.
|Маритиму
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|14.
|Тондела
|7
|2
|0
|5
|10 - 14
|6
|15.
|Арока
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|16.
|Санта-Клара
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|17.
|Белененсеш
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Фамаликан
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Тондела
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Визела
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|9.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Белененсеш
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Порту
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Портимоненсе
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Спортинг Л
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|12.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|14.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Арока
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|17.
|Тондела
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|18.
|Санта-Клара
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|2.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|4
|0
|1
|3.
|Порту
|Диас Луис
|4
|0
|1
|4.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|4
|1
|1
|5.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|3.
|Морейренсе
|Витория Стивен
|4
|0
|4.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
|5.
|Санта-Клара
|Вильянуэва Микель
|4
|0
Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Витория Гимарайнш
Исход игры
Фамаликан
16.2% (22)
Ничья
49.3% (67)
Витория Гимарайнш
34.6% (47)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
79.1% (106)
Нет
20.9% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (60)
1:2 Витория Гимарайнш
19.9% (27)
2:1 Фамаликан
9.6% (13)
0:1 Витория Гимарайнш
8.8% (12)
1:0 Фамаликан
4.4% (6)
0:2 Витория Гимарайнш
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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