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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Фамаликан
1:2
Конец матча

Стадион:
Витория Гимарайнш
0'
1:0
5' Гол
Банза Симон
26' Желтая карточка
Сако Фалае
1:1
34' Гол
Эступиньян Оскар
38' Желтая карточка
Боревкович Тони
42' Желтая карточка
Рошинья Кошта
1:2
59' Гол
Эдвардс Маркус
62' Желтая карточка
Андре Андре
63' Желтая карточка
Пикель Шарль
75' Желтая карточка
Фигейраш Диогу
89' Желтая карточка
Варела Бруну
90'+5
31
Luiz
Junior
90
Фигейраш
Диогу
4
Alex
Nascimento
19
Батубинсика
Дилан
5
Марин
Адриан
6
Пикель
Шарль
88
Родригеш
Педру
7
Родригеш
Иву
20
Тавареш
Давид
10
Хайме
Иван
17
Банза
Симон
14
Варела
Бруну
17
Сако
Фалае
4
Боревкович
Тони
6
Мумин
Абдул
5
Луиш
Рафаэл
11
Андре
Андре
76
Tomas
Handel
88
Силва
Тьягу
10
Эдвардс
Маркус
19
Эступиньян
Оскар
16
Рошинья
Кошта
Фамаликан
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

Фамаликан
Витория Гимарайнш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:7
ПЛ
1:1
ТМК
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 3 0.38
Хайме Иван 1 0.13
Марин Адриан 1 0.13
Bruno Nascimento III 1 0.13
Риччели 1 0.13
Фигейраш Диогу 0 0
Родригеш Иву 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эступиньян Оскар 2 0.25
Эдвардс Маркус 2 0.25
Силва Тьягу 1 0.13
Куарежма Рикарду 1 0.13
Андре Андре 1 (1) 0.13
Сако Фалае 1 (1) 0.13
Дуарте Бруно 1 (1) 0.13
Луиш Рафаэл 0 0
Жанвье Николя 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Педру 4 0
Тавареш Давид 4 0
Фигейраш Диогу 3 0
Родригеш Иву 3 0
Alexandre Penetra 1 1
Пикель Шарль 2 0
Риччели 2 0
Andre Ricardo 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Bruno Nascimento III 1 0
Alex Nascimento 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Dalberson 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Алфа 1 2
Боревкович Тони 2 1
Андре Андре 3 0
Рошинья Кошта 3 0
Луиш Рафаэл 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Мумин Абдул 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Куарежма Рикарду 1 0
Варела Бруну 1 0
Жанвье Николя 1 0
Силва Тьягу 1 0
Сако Фалае 1 0
Эступиньян Оскар 1 0
Трмал Матоуш 1 0
Herculano Nabian 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тондела - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пенафьел 5:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Спортинг Л 1:1 Арока - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фейренсе - Фамаликан 0:1 Морейренсе - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Насьонал Мадейра 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Порту - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Спортинг Ковилья - Витория Гимарайнш 0:2 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0
Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Каса Пиа - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Лейшоэш 4:1 Витория Гимарайнш - Мафра 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:0 Насьонал Мадейра - Витория Гимарайнш 1:0 Порту - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Порту 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Спортинг Л 7 5 2 0 11 - 3 17
4. Эшторил 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Брага 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Портимоненсе 7 3 2 2 7 - 4 11
7. Витория Гимарайнш 8 2 4 2 9 - 7 10
8. Боавишта 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Пасуш де Феррейра 7 2 3 2 7 - 9 9
10. Жил Висенте 7 2 2 3 8 - 8 8
11. Визела 7 1 4 2 6 - 12 7
12. Маритиму 8 1 4 3 6 - 9 7
13. Морейренсе 8 1 4 3 10 - 16 7
14. Тондела 7 2 0 5 10 - 14 6
15. Арока 7 1 2 4 7 - 14 5
16. Санта-Клара 7 1 2 4 5 - 15 5
17. Белененсеш 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Фамаликан 8 0 3 5 8 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Порту 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Бенфика 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Боавишта 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Тондела 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Пасуш де Феррейра 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Визела 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 8 5
9. Брага 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Эшторил 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 5 - 4 4
12. Арока 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Портимоненсе 4 1 1 2 2 - 3 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Белененсеш 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Эшторил 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Брага 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Порту 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Портимоненсе 3 2 1 0 5 - 1 7
6. Спортинг Л 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Жил Висенте 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Пасуш де Феррейра 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Маритиму 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Морейренсе 4 0 3 1 3 - 8 3
12. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
13. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
14. Боавишта 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Арока 4 0 1 3 3 - 9 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 5 - 9 1
17. Тондела 3 0 0 3 3 - 7 0
18. Санта-Клара 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Тареми Мехди 5 1 1
2. Бенфика Яремчук Роман 4 0 1
3. Порту Диас Луис 4 0 1
4. Боавишта Зауэр Густаво 4 1 1
5. Морейренсе Луис Андре V 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 4 1
2. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
3. Морейренсе Витория Стивен 4 0
4. Морейренсе Жорж Артур 4 0
5. Санта-Клара Вильянуэва Микель 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Рошинья Кошта получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Боревкович Тони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Эступиньян Оскар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Сако Фалае получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Банза Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Фамаликан 16.2% (22)
X 49.3% (67)
Витория Гимарайнш 34.6% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Фамаликан 1:2 Витория Гимарайнш онлайн


Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Витория Гимарайнш

Исход игры
Фамаликан
16.2% (22)
Ничья
49.3% (67)
Витория Гимарайнш
34.6% (47)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
79.1% (106)
Нет
20.9% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (60)
1:2 Витория Гимарайнш
19.9% (27)
2:1 Фамаликан
9.6% (13)
0:1 Витория Гимарайнш
8.8% (12)
1:0 Фамаликан
4.4% (6)
0:2 Витория Гимарайнш
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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