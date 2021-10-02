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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Визела
1:1
Конец матча

Стадион:
Санта-Клара
0'
30' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
40' Желтая карточка
Пауло Маркос II
62' Желтая карточка
Линкольн
0:1
74' Гол
Jean Patrick
80' Желтая карточка
Нейва Кристиан
83' Желтая карточка
Аллано Лима
90' Желтая карточка
Jean Patrick
90' Желтая карточка
Нене III
90' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
1:1
90' Гол
Кассиано Диас
90' Желтая карточка
Гонсалвеш Иво
90' Желтая карточка
Куао Коффи
90'+9
87
Шарлес
Силва
39
Куао
Коффи
3
Вилсон
Бруно
4
Фернандеш
Иванилду
24
Нейва
Кристиан
17
Пауло
Маркос
II
6
Клаудемир
де
Соуза
22
Зохи
Кевин
20
Гарсия
Самуэль
79
Nuno
Moreira
95
Шеттине
Гильерме
99
Перейра
Марку
2
Рамуш
Рафаэл
17
Гонсалес
Кристиан
3
Вильянуэва
Микель
6
Mansur
25
Морита
Хидемаса
8
Карвалью
Андерсон
7
Аллано
Лима
10
Линкольн
II
77
Кошта
Руи
29
Феллипе
Луис
Визела
4-2-3-1
Санта-Клара
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Санта-Клара

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:3
ПВЛ
0:0
ПВЛ
0:0
ГЛ
1:2
ГЛ
5:1
ГЛ
0:1
ГЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шеттине Гильерме 2 0.25
Пауло Маркос II 2 (1) 0.25
Фемения Кико 1 0.13
Кассиано Диас 1 0.13
Куао Коффи 1 0.13
Гарсия Самуэль 0 0
Нейва Кристиан 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 2 0.25
Карлос XI 2 (1) 0.25
Jean Patrick 1 0.13
Линкольн II 1 0.13
Аллано Лима 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 5 0
Пауло Маркос II 4 0
Гарсия Самуэль 4 0
Нейва Кристиан 3 0
Вилсон Бруно 3 0
Гуззу Рафаэл 2 0
Шеттине Гильерме 2 0
Гонсалвеш Иво 1 0
Шарлес Силва 1 0
Фернандеш Иванилду 1 0
Tomas Silva 1 0
Nuno Moreira 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 4 0
Аллано Лима 2 1
Mansur 3 0
Карвалью Андерсон 3 0
Рамуш Рафаэл 2 0
Jean Patrick 2 0
Линкольн II 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Гонсалес Кристиан 1 0
Санья Пьер 1 0
Энрике Паулу 1 0
Карлос XI 1 0
Нене III 1 0
Кошта Жоау 1 0
Julio Romao 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
8
0 В 1-ом тайме 1
9 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
5
56%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

13
16
1 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
6
46%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Визела - Боавишта 1:1
Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Визела - Тондела 2:1 Спортинг Л - Визела 3:0 Эштрела - Визела 2:1 Визела - Маритиму 0:1 Визела - Эшторил 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Визела - Жил Висенте 2:3 Визела - Вилафранкенше 5:2 Пенафьел - Визела 1:2 Кова-Пьедаде - Визела 1:1 Визела - Фейренсе 1:1 Варзим - Визела 0:3 Визела - Бенфика-2 1:0 Академику Визеу - Визела 1:3 Визела - Эшторил 1:1
Санта-Клара
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санта-Клара - Брага 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 2:2 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:5
Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Партизан - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Санта-Клара - Партизан 2:1 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Олимпия Любляна - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Олимпия Любляна 2:0 Фаренсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Шкупи 2:0 Шкупи - Санта-Клара 0:3 Санта-Клара - Варзим 0:0 Санта-Клара - Фаренсе 4:0 Белененсеш - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Риу Аве 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Порту 0:0 8 5 3 0 16 - 4 18
3. Спортинг Л 7 5 2 0 11 - 3 17
4. Эшторил 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Брага 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Портимоненсе 7 3 2 2 7 - 4 11
7. Витория Гимарайнш 8 2 4 2 9 - 7 10
8. Пасуш де Феррейра 0:0 8 2 4 2 7 - 9 10
9. Боавишта 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Визела 8 1 5 2 7 - 13 8
11. Жил Висенте 7 2 2 3 8 - 8 8
12. Маритиму 8 1 4 3 6 - 9 7
13. Морейренсе 8 1 4 3 10 - 16 7
14. Тондела 7 2 0 5 10 - 14 6
15. Санта-Клара 8 1 3 4 6 - 16 6
16. Арока 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Белененсеш 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Фамаликан 8 0 3 5 8 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 4 3 1 0 10 - 0 10
2. Спортинг Л 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Бенфика 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Боавишта 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Визела 4 1 3 0 5 - 4 6
6. Тондела 4 2 0 2 7 - 7 6
7. Пасуш де Феррейра 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 8 5
9. Брага 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Эшторил 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Арока 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Портимоненсе 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 5 - 4 4
15. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Белененсеш 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Эшторил 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Брага 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Порту 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Портимоненсе 3 2 1 0 5 - 1 7
6. Спортинг Л 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Пасуш де Феррейра 0:0 4 1 2 1 2 - 4 5
9. Жил Висенте 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Маритиму 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Морейренсе 4 0 3 1 3 - 8 3
12. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
13. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
14. Боавишта 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1
16. Арока 4 0 1 3 3 - 9 1
17. Фамаликан 4 0 1 3 5 - 9 1
18. Тондела 3 0 0 3 3 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Тареми Мехди 5 1 1
2. Бенфика Яремчук Роман 4 0 1
3. Порту Диас Луис 4 0 1
4. Боавишта Зауэр Густаво 4 1 1
5. Морейренсе Луис Андре V 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 4 1
2. Визела Куао Коффи 5 0
3. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
4. Морейренсе Витория Стивен 4 0
5. Морейренсе Жорж Артур 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Пауло Маркос II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Гарсия Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Зохи Кевин уходит с поля. Kiko выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Визела 33.1% (45)
X 44.1% (60)
Санта-Клара 22.8% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Визела 1:1 Санта-Клара онлайн


Прогнозы на матч Визела 1:1 Санта-Клара

Исход игры
Визела
33.1% (45)
Ничья
44.1% (60)
Санта-Клара
22.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Визела
22.1% (30)
1:2 Санта-Клара
15.4% (21)
2:1 Визела
8.1% (11)
0:1 Санта-Клара
6.6% (9)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Визела
2.2% (3)
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