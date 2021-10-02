Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Визела
1:1
Конец матча
Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela
Санта-Клара
30' Желтая карточкаГарсия Самуэль
40' Желтая карточкаПауло Маркос II
62' Желтая карточкаЛинкольн
0:1
74' ГолJean Patrick
80' Желтая карточкаНейва Кристиан
83' Желтая карточкаАллано Лима
90' Желтая карточкаJean Patrick
90' Желтая карточкаНене III
90' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
1:1
90' ГолКассиано Диас
90' Желтая карточкаГонсалвеш Иво
90' Желтая карточкаКуао Коффи
87
Шарлес
Силва
39
Куао
Коффи
22
Зохи
Кевин
79
Nuno
Moreira
6
Mansur
10
Линкольн
II
77
Кошта
Руи
29
Феллипе
Луис
- Основной состав
-
87 Шарлес СилваВратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Nuno MoreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
-
14 Igor JuliaoЗащитник
-
10 Фемения КикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
82 Tomas Silva
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 MansurЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
77 Кошта РуиПолузащитник
-
29 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
- Защитник
-
21 Нене IIIПолузащитник
-
23 КризанНападающий
-
26 Jean PatrickНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
Ход матча
30'
40'
62'
63'
74'
0:1
80'
83'
90'
90'
90'
90'
1:1
90'
90'
История личных встреч
Визела
Санта-Клара
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шеттине Гильерме
|2
|0.25
|Пауло Маркос II
|2 (1)
|0.25
|Фемения Кико
|1
|0.13
|Кассиано Диас
|1
|0.13
|Куао Коффи
|1
|0.13
|Гарсия Самуэль
|0
|0
|Нейва Кристиан
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кошта Руи
|2
|0.25
|Карлос XI
|2 (1)
|0.25
|Jean Patrick
|1
|0.13
|Линкольн II
|1
|0.13
|Аллано Лима
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|5
|0
|Пауло Маркос II
|4
|0
|Гарсия Самуэль
|4
|0
|Нейва Кристиан
|3
|0
|Вилсон Бруно
|3
|0
|Гуззу Рафаэл
|2
|0
|Шеттине Гильерме
|2
|0
|Гонсалвеш Иво
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|0
|Tomas Silva
|1
|0
|Nuno Moreira
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|4
|0
|Аллано Лима
|2
|1
|Mansur
|3
|0
|Карвалью Андерсон
|3
|0
|Рамуш Рафаэл
|2
|0
|Jean Patrick
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Санья Пьер
|1
|0
|Энрике Паулу
|1
|0
|Карлос XI
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Кошта Жоау
|1
|0
|Julio Romao
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
8
0 В 1-ом тайме 1
9 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
5
56%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
13
16
1 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
6
46%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Визела - Боавишта 1:1
Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Визела - Тондела 2:1 Спортинг Л - Визела 3:0 Эштрела - Визела 2:1 Визела - Маритиму 0:1 Визела - Эшторил 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Визела - Жил Висенте 2:3 Визела - Вилафранкенше 5:2 Пенафьел - Визела 1:2 Кова-Пьедаде - Визела 1:1 Визела - Фейренсе 1:1 Варзим - Визела 0:3 Визела - Бенфика-2 1:0 Академику Визеу - Визела 1:3 Визела - Эшторил 1:1
Санта-Клара
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санта-Клара - Брага 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 2:2 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:5
Санта-Клара - Жил Висенте 1:0 Партизан - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Санта-Клара - Партизан 2:1 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Олимпия Любляна - Санта-Клара 0:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Олимпия Любляна 2:0 Фаренсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Шкупи 2:0 Шкупи - Санта-Клара 0:3 Санта-Клара - Варзим 0:0 Санта-Клара - Фаренсе 4:0 Белененсеш - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Риу Аве 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Порту
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 4
|18
|3.
|Спортинг Л
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|4.
|Эшторил
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Брага
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Портимоненсе
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|Витория Гимарайнш
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Пасуш де Феррейра
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|9.
|Боавишта
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Визела
|8
|1
|5
|2
|7 - 13
|8
|11.
|Жил Висенте
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|12.
|Маритиму
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|14.
|Тондела
|7
|2
|0
|5
|10 - 14
|6
|15.
|Санта-Клара
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|16.
|Арока
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|17.
|Белененсеш
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Фамаликан
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Визела
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Тондела
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|Пасуш де Феррейра
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|9.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Белененсеш
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Порту
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Портимоненсе
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Спортинг Л
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|9.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|12.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|14.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|Арока
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|18.
|Тондела
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|2.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|4
|0
|1
|3.
|Порту
|Диас Луис
|4
|0
|1
|4.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|4
|1
|1
|5.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Визела
|Куао Коффи
|5
|0
|3.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|4.
|Морейренсе
|Витория Стивен
|4
|0
|5.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
Прогнозы на матч Визела 1:1 Санта-Клара
Исход игры
Визела
33.1% (45)
Ничья
44.1% (60)
Санта-Клара
22.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
65.19% (88)
Нет
34.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Визела
22.1% (30)
1:2 Санта-Клара
15.4% (21)
2:1 Визела
8.1% (11)
0:1 Санта-Клара
6.6% (9)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Визела
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!