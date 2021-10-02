Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Арока
1:2
Второй тайм: 89'
Стадион: Муниципальный стадион Ароки
Спортинг Л
0:1
16' ГолЛуис Матеус
45' Желтая карточкаСарабия Пабло
45' Желтая карточкаАрсенио
1:1
51' ГолДаббаг Одай
1:2
54' ГолСантуш Нуну II
63' Желтая карточкаПаулинью Жуан
63' Желтая карточкаПорро Педро
63' Желтая карточкаЛеонарду Перейра
77' Желтая карточкаБраганса Даниэл
85' Желтая карточкаАраужу Тьягу
31
Эшгаю
Тьягу
53
Абдулайе
Ба
13
Бассо
Жоау
72
Бенто
Талес
18
Куасси
Эбуэ
10
Букия
Андре
8
Арсенио
15
Даббаг
Одай
24
Порро
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
53 Абдулайе БаЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
72 Бенто ТалесЗащитник
-
18 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Букия АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
-
15 Даббаг ОдайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
19 Даса ОрПолузащитник
-
14 Пите ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
60 Соареш МаркуПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Томаш ТьягуНападающий
-
41 Диего Каллай
-
Главный тренер: Аморим Рубен
Ход матча
16'
0:1
45'
45'
51'
1:1
54'
1:2
61'
63'
63'
63'
64'
77'
77'
85'
История личных встреч
Арока
Спортинг Л
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|2
|0.25
|Даббаг Одай
|2
|0.25
|Пите Луиш
|1
|0.13
|Леонарду Перейра
|1
|0.13
|Букия Андре
|1
|0.13
|Бассо Жоау
|1 (1)
|0.13
|Арсенио
|0
|0
|Бенто Талес
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|3
|0.38
|Сантуш Нуну II
|2
|0.25
|Порро Педро
|2 (2)
|0.25
|Пальинья Жоау
|2
|0.25
|Паулинью Жуан
|1
|0.13
|Кабрал Жоване
|1
|0.13
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.13
|Луис Матеус II
|1
|0.13
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Сарабия Пабло
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонарду Перейра
|4
|0
|Куасси Эбуэ
|2
|0
|Даббаг Одай
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Виктор Брага
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Абдулайе Ба
|1
|0
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Арсенио
|1
|0
|Бенто Талес
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Сантос Адилио
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Матеус Рейс
|1
|1
|Адан Антонио
|2
|0
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Эсгаю Рикарду
|2
|0
|Нету Луиш
|2
|0
|Пальинья Жоау
|2
|0
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Поте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Пропущено
9
1
7 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
4
57%
2
17%
76-90
Пропущено
14
2
10 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 2
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
1
7%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Морейренсе - Арока 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Маритиму - Арока 2:2 Порту - Арока 3:0
Арока - Фамаликан 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Арока - Эшторил 0:2 Арока - Риу Аве 0:1 Вилафранкенше - Арока 0:3 Арока - Шавиш 3:1 Мафра - Арока 0:1 Арока - Каса Пиа 2:1 Академика - Арока 0:1 Арока - Вилафранкенше 3:0 Спортинг Ковилья - Арока 1:2 Арока - Оливейренсе 3:0 Порту-2 - Арока 0:3 Арока - Фейренсе 1:0 Визела - Арока 1:1 Арока - Пенафьел 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Аякс 1:5
Спортинг Л - Порту 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:0 Брага - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:0 Спортинг Л - Брага 2:1 Лион - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Анже 2:0 Спортинг Л - Белененсеш 2:1 Спортинг Л - Маритиму 5:1 Бенфика - Спортинг Л 4:3 Спортинг Л - Боавишта 1:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Насьонал Мадейра 2:0 Брага - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Порту
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|2:1
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|4.
|Эшторил
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Брага
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Портимоненсе
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|Витория Гимарайнш
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Боавишта
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Визела
|8
|1
|5
|2
|7 - 13
|8
|11.
|Жил Висенте
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|12.
|Маритиму
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|14.
|Тондела
|7
|2
|0
|5
|10 - 14
|6
|15.
|Санта-Клара
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|16.
|Арока
|1:2
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|Белененсеш
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Фамаликан
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Спортинг Л
|2:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Визела
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Тондела
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|9.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Арока
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Белененсеш
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Спортинг Л
|2:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Порту
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Портимоненсе
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|12.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|14.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|Арока
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|18.
|Тондела
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Диас Луис
|5
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|3.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|4
|0
|1
|4.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|4
|1
|1
|5.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Визела
|Куао Коффи
|5
|0
|3.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|4.
|Морейренсе
|Витория Стивен
|4
|0
|5.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
Прогнозы на матч Арока 1:2 Спортинг Л
Исход игры
Арока
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Спортинг Л
97.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
39.1% (52)
Меньше
60.9% (81)
Обе команды забьют
Да
38.35% (51)
Нет
61.65% (82)
Популярный счёт
0:2 Спортинг Л
39.9% (55)
1:2 Спортинг Л
27.5% (38)
0:1 Спортинг Л
17.4% (24)
1:3 Спортинг Л
6.5% (9)
0:3 Спортинг Л
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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