Польша: Экстракласса 2021-2022
Заглембе Любин
0:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Ягеллония
27' Желтая карточкаПржикрыл Томаш
0:1
53' ГолИмас Хесус
63' Желтая карточкаЗаиц Томаш
65' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
74
Крук
Камиль
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жиро МихалНападающий
- Нападающий
-
20 Kacper Tabis
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
27'
53'
0:1
63'
65'
70'
История личных встреч
Заглембе Любин
Ягеллония
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.33
|Заиц Томаш
|2
|0.22
|Даниэл Эрик
|1
|0.11
|Пореба Лукаш
|1
|0.11
|Башкиров Евгений
|1
|0.11
|Живец Саша
|1
|0.11
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.11
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|5
|0.5
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.2
|Романчук Тарас
|2
|0.2
|Черных Фёдор
|1
|0.1
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.1
|Поспишил Мартин
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солер Ян
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Пореба Лукаш
|3
|0
|Балич Саша
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Kacper Tabis
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
23%
1
9%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3
Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Заглембе Любин - Легия 0:4 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония 3:0 Краковия - Заглембе Любин 2:4
Ягеллония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1
Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1 Ягеллония - Шлёнск 0:1 Лех - Ягеллония 2:3 Ягеллония - Погонь Щецин 0:1 Заглембе Любин - Ягеллония 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|6.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Краковия
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|9.
|Висла Краков
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|10.
|Пяст
|0:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|11.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|12.
|Радомьяк Радом
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|13.
|Гурник Забже
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Висла Плоцк
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Висла Краков
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Пяст
|0:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|0:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Висла Краков
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|5
|0
|0
|5
|6 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|2.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|2
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
|5.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|5.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1