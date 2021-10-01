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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
0:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
27' Желтая карточка
Пржикрыл Томаш
0:1
53' Гол
Имас Хесус
63' Желтая карточка
Заиц Томаш
65' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
90'+8
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
74
Крук
Камиль
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
9
Даниэл
Эрик
20
Жигулёв
Илья
18
Стажиньски
Филип
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
1
Стейнбор
Павел
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
23
Струски
Кароль
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
5
Настич
Боян
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
Заглембе Любин
4-1-4-1
Ягеллония
3-5-2

История личных встреч

Заглембе Любин
Ягеллония

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
К
2:1
Э
3:4
Э
1:2
Э
0:2
К
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:0
OE
5:2
OE
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.33
Заиц Томаш 2 0.22
Даниэл Эрик 1 0.11
Пореба Лукаш 1 0.11
Башкиров Евгений 1 0.11
Живец Саша 1 0.11
Бартолевски Матеуш 1 0.11
Стажиньски Филип 0 0
Солер Ян 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 5 0.5
Пржикрыл Томаш 2 0.2
Романчук Тарас 2 0.2
Черных Фёдор 1 0.1
Пуэрто Исраэль 1 0.1
Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солер Ян 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Пореба Лукаш 3 0
Балич Саша 2 0
Заиц Томаш 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Вуйцицки Якуб 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Крук Камиль 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Черных Фёдор 2 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Kacper Tabis 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Настич Боян 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Квецень Бартош 1 0
Пуэрто Исраэль 1 0
Струски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-ом тайме 0
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
23%
1
9%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3
Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Заглембе Любин - Легия 0:4 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония 3:0 Краковия - Заглембе Любин 2:4
Ягеллония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1
Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Краковия 2:1 Ягеллония - Шлёнск 0:1 Лех - Ягеллония 2:3 Ягеллония - Погонь Щецин 0:1 Заглембе Любин - Ягеллония 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 8 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
6. Ракув 8 4 3 1 16 - 13 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Краковия 9 3 3 3 13 - 15 12
9. Висла Краков 0:0 10 3 3 4 13 - 15 12
10. Пяст 0:0 10 3 2 5 12 - 14 11
11. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
12. Радомьяк Радом 9 2 5 2 10 - 9 11
13. Гурник Забже 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Висла Плоцк 9 3 1 5 15 - 13 10
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 8 1 3 4 9 - 12 6
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
7. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
9. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Висла Краков 0:0 5 2 1 2 7 - 5 7
11. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Пяст 0:0 6 1 2 3 9 - 12 5
15. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 0:0 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Висла Краков 0:0 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
13. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
14. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 5 0 0 5 6 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
2. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
3. Ракув Иви Лопес 5 3 2
4. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
5. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Томаш Прикрил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:1 Ягеллония онлайн




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