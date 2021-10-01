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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Висла Краков
0' 32'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
2
Мосур
Ариэль
98
Катранис
Александрос
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
9
Alberto
Toril
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
10
Жуков
Георгий
82
Шкварка
Михал
77
Савич
Стефан
V
9
Климент
Ян
Пяст
4-2-3-1
Висла Краков
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Висла Краков

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:3
Э
3:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
OE
1:1
ТМС
4:0
КЛ
4:1
OE
2:0
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вида Кристофер 3 0.3
Соколовски Патрик 2 0.2
Кадзиор Дамиан 1 0.1
Пырка Аркадиуш 1 0.1
Храпек Михал 1 0.1
Червински Якуб 1 0.1
Alberto Toril 1 0.1
Michael Ameyaw 1 0.1
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 3 (1) 0.3
Климент Ян 2 0.2
Форбс Браун 2 0.2
Фрыдрых Михал 2 0.2
Шкварка Михал 1 0.1
Садлок Мацей 1 0.1
Жуков Георгий 1 0.1
Млыньски Матеуш 1 0.1
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 3 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Alberto Toril 1 0
Стечик Доминик 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шота Серафин 2 1
Форбс Браун 3 0
Эль-Махдиуи Ашраф 3 0
Грушковски Конрад 3 0
Садлок Мацей 2 0
Млыньски Матеуш 2 0
Фрыдрых Михал 1 0
Шкварка Михал 1 0
Климент Ян 1 0
Жуков Георгий 1 0
Савич Стефан V 1 0
Плевка Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Пяст - Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня - Пяст 0:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1 Пяст - Краковия 2:0
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2
Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Подбескидзе - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Сталь Мелец 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 8 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
6. Ракув 8 4 3 1 16 - 13 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Краковия 9 3 3 3 13 - 15 12
9. Висла Краков 0:0 10 3 3 4 13 - 15 12
10. Пяст 0:0 10 3 2 5 12 - 14 11
11. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
12. Радомьяк Радом 9 2 5 2 10 - 9 11
13. Гурник Забже 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Висла Плоцк 9 3 1 5 15 - 13 10
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 8 1 3 4 9 - 12 6
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
7. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
9. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Висла Краков 0:0 5 2 1 2 7 - 5 7
11. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Пяст 0:0 6 1 2 3 9 - 12 5
15. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 0:0 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Висла Краков 0:0 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
13. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
14. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 5 0 0 5 6 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
2. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
3. Ракув Иви Лопес 5 3 2
4. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
5. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
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  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Висла Краков
3.00
3.59
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 0:0 Висла Краков онлайн




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