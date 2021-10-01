Польша: Экстракласса 2021-2022
Пяст
1:0
Конец матча
Стадион: Пяст
Висла Краков
34' Желтая карточкаГрушковски Конрад
34' Желтая карточкаХрапек Михал
65' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
1:0
68' ГолAlberto Toril
69' Желтая карточкаКишек Павел
75' Желтая карточкаЙебоа Яв
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
34'
68'
1:0
69'
75'
История личных встреч
Пяст
Висла Краков
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вида Кристофер
|3
|0.3
|Соколовски Патрик
|2
|0.2
|Alberto Toril
|2
|0.2
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.1
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.1
|Храпек Михал
|1
|0.1
|Червински Якуб
|1
|0.1
|Michael Ameyaw
|1
|0.1
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.3
|Климент Ян
|2
|0.2
|Форбс Браун
|2
|0.2
|Фрыдрых Михал
|2
|0.2
|Шкварка Михал
|1
|0.1
|Садлок Мацей
|1
|0.1
|Жуков Георгий
|1
|0.1
|Млыньски Матеуш
|1
|0.1
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0
|Грушковски Конрад
|4
|0
|Шота Серафин
|2
|1
|Форбс Браун
|3
|0
|Садлок Мацей
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Фрыдрых Михал
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Жуков Георгий
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 9
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
5
36%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Пяст - Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня - Пяст 0:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1 Пяст - Краковия 2:0
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2
Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Подбескидзе - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Сталь Мелец 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|6.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Краковия
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|11.
|Радомьяк Радом
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|13.
|Гурник Забже
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Висла Плоцк
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|11.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|5
|0
|0
|5
|6 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|2.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|2
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
|5.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0