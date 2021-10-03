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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Варта Познань
0'
1:0
23' Гол
Рундич Милан
33' Желтая карточка
Купчак Матеуш
41'
12
Треловски
Кацпер
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
88
Гвилия
Валериане
20
Полетанович
Марко
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
15
Гедеш
Алешандре
9
Мусёлик
Себастьян
1
Лис
Адриан
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
16
Лавничак
Алекс
2
Гжесик
Ян
6
Тралка
Лукаш
21
Купчак
Матеуш
22
Konrad
Matuszewski
77
Папо
Джейсон
10
Коррин
Милан
99
Зреляк
Адам
Ракув
3-4-2-1
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Варта Познань

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:2
ВД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 5 (3) 0.56
Цебуля Марчин 3 (1) 0.33
Гутковский Владислав 2 0.22
Мусёлик Себастьян 2 0.22
Вдовяк Матеуш 2 0.22
Тудор Фран 1 0.11
Рундич Милан 1 0.11
Длугош Виктор 1 0.11
Нивулис Анджей 0 0
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.2
Гжесик Ян 2 0.2
Зреляк Адам 1 0.1
Кузимски Матеуш 1 0.1
Иванов Роберт 1 0.1
Чижички Матеуш 1 0.1
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 3 1
Стургеон Фабиу 1 1
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Петрашек Томаш 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Тудор Фран 2 0
Нивулис Анджей 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 3 0
Тралка Лукаш 1 1
Зреляк Адам 2 0
Иванов Роберт 2 0
Папо Джейсон 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
2
3 В 1-ом тайме 0
9 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
50%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

16
8
5 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
3
38%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3
Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0 Легия - Ракув 1:1 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Ракув - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Подбескидзе 2:0 Легия - Варта Познань 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
2. Ракув 1:0 9 5 3 1 17 - 13 18
3. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 12 17
4. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
5. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
6. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Гурник Забже 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
10. Пяст 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
13. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 16 11
14. Висла Плоцк 10 3 1 6 17 - 17 10
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Брук-Бет Термалица 9 1 4 4 10 - 13 7
17. Варта Познань 0:1 10 1 4 5 8 - 11 7
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Гурник Забже 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
10. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
11. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Ракув 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
15. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
16. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
17. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
18. Варта Познань 0:1 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:0 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Варта Познань 0:1 5 1 1 3 6 - 5 4
12. Висла Краков 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
14. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
4. Ракув Иви Лопес 5 3 2
5. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Висла Краков Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Варта Познань
1.66
5.93
5.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 1:0 Варта Познань онлайн




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