Польша: Экстракласса 2021-2022
Ракув
3:0
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
Варта Познань
1:0
23' ГолРундич Милан
33' Желтая карточкаКупчак Матеуш
2:0
45' ГолГутковский Владислав
3:0
48' ГолНивулис Анджей
11
Иви
Лопес
77
Папо
Джейсон
10
Коррин
Милан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
23'
1:0
33'
45'
48'
3:0
61'
История личных встреч
Ракув
Варта Познань
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|5 (3)
|0.56
|Гутковский Владислав
|3
|0.33
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.33
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.22
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.22
|Тудор Фран
|1
|0.11
|Нивулис Анджей
|1
|0.11
|Рундич Милан
|1
|0.11
|Длугош Виктор
|1
|0.11
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
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|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.2
|Гжесик Ян
|2
|0.2
|Зреляк Адам
|1
|0.1
|Кузимски Матеуш
|1
|0.1
|Иванов Роберт
|1
|0.1
|Чижички Матеуш
|1
|0.1
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Петрашек Томаш
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
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|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Тралка Лукаш
|1
|1
|Зреляк Адам
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
2
3 В 1-ом тайме 0
9 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
50%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
19
8
7 В 1-ом тайме 2
12 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
2
25%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
4
21%
3
38%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3
Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0 Легия - Ракув 1:1 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Ракув - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0
Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Подбескидзе 2:0 Легия - Варта Познань 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|4.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Гурник Забже
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|10.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|13.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Висла Плоцк
|10
|3
|1
|6
|17 - 17
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|15.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|4.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|3
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0