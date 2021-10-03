Польша: Экстракласса 2021-2022
Погонь Щецин
4:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Гурник Ленчна
1:0
30' ГолКовальчик Себастьян
1:1
40' ГолBartosz Spiaczka
2:1
45' Гол в свои воротаЩесняк Криспин
3:1
49' ГолКозловски Кацпер
4:1
60' ГолКухарчик Михал
23
Цех
Бенедикт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
97 Мата ЛуишЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
30'
40'
45'
2:1
49'
60'
4:1
История личных встреч
Погонь Щецин
Гурник Ленчна
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козловски Кацпер
|3
|0.3
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.3
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.2
|Кухарчик Михал
|2
|0.2
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.1
|Захович Лука
|1
|0.1
|Пажишек Пётр
|1
|0.1
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.1
|Мата Луиш
|0
|0
|Бартковски Якуб
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|5 (1)
|0.5
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.1
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.1
|Мак Михал
|0
|0
|Гаска Дамиан
|0
|0
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Мак Михал
|2
|0
|Szymon Drewniak
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Serhij Krykun
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
80%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
80%
2
13%
76-90
Забито
15
9
7 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 3
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
56%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Пропущено
9
25
4 В 1-ом тайме 10
5 Во 2-ом тайме 15
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
12%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
7
28%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
4
44%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Легия - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2
Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Одра Ополе 1:1 Тыхы - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 3:3 Медзь - Гурник Ленчна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Погонь Щецин
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|3.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|4.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Гурник Забже
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|10.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|13.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Висла Плоцк
|10
|3
|1
|6
|17 - 17
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|10
|1
|2
|7
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|15.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|4.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|3
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0