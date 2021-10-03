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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
4:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
1:0
30' Гол
Ковальчик Себастьян
1:1
40' Гол
Bartosz Spiaczka
2:1
45' Гол в свои ворота
Щесняк Криспин
3:1
49' Гол
Козловски Кацпер
4:1
60' Гол
Кухарчик Михал
90'+2
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
2
Бартковски
Якуб
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Пажишек
Пётр
33
Гостомски
Мацей
4
Орловски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
8
Szymon
Drewniak
23
Калинковски
Бартоломей
13
Вендрыховски
Марцел
77
Гаска
Дамиан
22
Serhij
Krykun
18
Bartosz
Spiaczka
Погонь Щецин
4-1-4-1
Гурник Ленчна
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Гурник Ленчна

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:1
Э
4:2
ПЛ
0:1
FL
4:0
FL
3:3
FL
1:3
FL
0:3
FL
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козловски Кацпер 3 0.3
Дрыгас Камил 3 (3) 0.3
Салес Жеан Карлос 2 0.2
Кухарчик Михал 2 0.2
Ковальчик Себастьян 1 0.1
Захович Лука 1 0.1
Пажишек Пётр 1 0.1
Триантафиллопулос Константинос 1 0.1
Мата Луиш 0 0
Бартковски Якуб 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 5 (1) 0.5
Przemyslaw Banaszak 1 0.1
Вендрыховски Марцел 1 0.1
Мак Михал 0 0
Гаска Дамиан 0 0
Гарсия Алекс 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарчик Михал 3 0
Журавски Мачей 1 1
Дрыгас Камил 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Рыманяк Бартош 3 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Мак Михал 2 0
Szymon Drewniak 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Serhij Krykun 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
80%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
80%
2
13%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 3
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
56%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Пропущено

9
25
4 В 1-ом тайме 10
5 Во 2-ом тайме 15
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
12%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
7
28%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
4
44%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Легия - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2
Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Одра Ополе 1:1 Тыхы - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 3:3 Медзь - Гурник Ленчна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
2. Погонь Щецин 10 5 4 1 16 - 8 19
3. Ракув 9 5 3 1 19 - 13 18
4. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 12 17
5. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
6. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Гурник Забже 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
10. Пяст 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
13. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 16 11
14. Висла Плоцк 10 3 1 6 17 - 17 10
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Брук-Бет Термалица 9 1 4 4 10 - 13 7
17. Варта Познань 10 1 4 5 8 - 13 7
18. Гурник Ленчна 10 1 2 7 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Гурник Забже 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
10. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
11. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
15. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
16. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
17. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Варта Познань 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Висла Краков 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
14. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
4. Ракув Иви Лопес 5 3 3
5. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Висла Краков Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Kryspin Szczesniak уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ковальчик Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погонь Щецин 4:1 Гурник Ленчна онлайн




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