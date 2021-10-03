Польша: Экстракласса 2021-2022
Лехия Гданьск
3:0
Второй тайм: 89'
Стадион: Энерга Гданьск
Легия
31' Желтая карточкаПайшау Флавиу
1:0
34' ГолГаёс Мацей
38' Желтая карточкаНавроцкий Майк
2:0
54' ГолКубицки Ярослав
57' Желтая карточкаЛима Лукас
64' Желтая карточкаМладенович Филип
65' Желтая карточкаГаёс Мацей
3:0
68' ГолЗволински Лукаш
88' Желтая карточкаНалепа Михал
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
99
Слиш
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
31'
34'
1:0
38'
54'
2:0
57'
64'
65'
68'
88'
История личных встреч
Лехия Гданьск
Легия
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
109.1%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед
37 матчей
21.6%
16.2%
62.2%
8 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.5%
56.8%
29.7%
5 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
21.6%
24.3%
54.1%
8 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|5
|0.5
|Гаёс Мацей
|3
|0.3
|Пайшау Флавиу
|2
|0.2
|Кубицки Ярослав
|2
|0.2
|Жуковски Матеуш
|2
|0.2
|Kacper Sezonienko
|1
|0.1
|Дурмуш Илкай
|1
|0.1
|Маковский Томаш
|1
|0.1
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|2
|0.25
|Мучи Эрнест
|2
|0.25
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.13
|Навроцкий Майк
|1
|0.13
|Пекхарт Томаш
|1
|0.13
|Харатин Игорь
|1
|0.13
|Младенович Филип
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоча Марио
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Kacper Sezonienko
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Налепа Михал
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Младенович Филип
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Харатин Игорь
|2
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|Боруц Артур
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
8
8 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 4
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2
Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 2:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 2:2
Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1
Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1 Легия - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Легия 2:3 Легия - Краснодар 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Лехия Гданьск
|3:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Погонь Щецин
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|4.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|5.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|6.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Гурник Забже
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|10.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|13.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Висла Плоцк
|10
|3
|1
|6
|17 - 17
|10
|15.
|Легия
|0:3
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|10
|1
|2
|7
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|3:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|0:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|15.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|3:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|0:3
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|4.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|3
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0