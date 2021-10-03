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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
3:0
Второй тайм: 89'

Стадион:
Легия
0'
31' Желтая карточка
Пайшау Флавиу
1:0
34' Гол
Гаёс Мацей
38' Желтая карточка
Навроцкий Майк
2:0
54' Гол
Кубицки Ярослав
57' Желтая карточка
Лима Лукас
64' Желтая карточка
Младенович Филип
65' Желтая карточка
Гаёс Мацей
3:0
68' Гол
Зволински Лукаш
88' Желтая карточка
Налепа Михал
89'
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
79
Kacper
Sezonienko
31
Мишта
Цезарий
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
22
Скибицки
Кацпер
99
Слиш
Бартош
14
Харатин
Игорь
25
Младенович
Филип
21
Лопеш
Рафаэл
9
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
Лехия Гданьск
4-3-3
Легия
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Легия

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
109.1%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 20 побед

37 матчей

21.6%
16.2%
62.2%
8 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.5%
56.8%
29.7%
5 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

21.6%
24.3%
54.1%
8 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
ЭГА
0:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:2
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:1
Э
1:3
К
4:1
ЭГА
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
2:1
К
4:0
К
0:1
Э
0:3
Э
2:3
Э
2:0
OE
2:3
OE
3:0
К
0:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 5 0.5
Гаёс Мацей 3 0.3
Пайшау Флавиу 2 0.2
Кубицки Ярослав 2 0.2
Жуковски Матеуш 2 0.2
Kacper Sezonienko 1 0.1
Дурмуш Илкай 1 0.1
Маковский Томаш 1 0.1
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Конрадо 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 2 0.25
Мучи Эрнест 2 0.25
Лопеш Рафаэл 1 0.13
Навроцкий Майк 1 0.13
Пекхарт Томаш 1 0.13
Харатин Игорь 1 0.13
Младенович Филип 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоча Марио 3 0
Конрадо 3 0
Кубицки Ярослав 3 0
Kacper Sezonienko 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Налепа Михал 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Младенович Филип 1 1
Мартинш Андре 2 0
Пекхарт Томаш 2 0
Харатин Игорь 2 0
Слиш Бартош 2 0
Жозуэ Филипе 0 1
Боруц Артур 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Лима Лукас II 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 4
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2
Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 2:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 2:2
Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1
Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1 Легия - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Легия 2:3 Легия - Краснодар 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
2. Лехия Гданьск 3:0 10 5 4 1 18 - 8 19
3. Погонь Щецин 10 5 4 1 16 - 8 19
4. Ракув 9 5 3 1 19 - 13 18
5. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 12 17
6. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Гурник Забже 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
10. Пяст 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
13. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 16 11
14. Висла Плоцк 10 3 1 6 17 - 17 10
15. Легия 0:3 8 3 0 5 9 - 12 9
16. Брук-Бет Термалица 9 1 4 4 10 - 13 7
17. Варта Познань 10 1 4 5 8 - 13 7
18. Гурник Ленчна 10 1 2 7 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 3:0 5 4 1 0 10 - 2 13
4. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Гурник Забже 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
11. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
13. Легия 0:3 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
15. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
16. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
17. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 3:0 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Варта Познань 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Висла Краков 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
14. Легия 0:3 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
4. Ракув Иви Лопес 5 3 3
5. Ягеллония Имас Хесус 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Висла Краков Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Maik Nawrocki получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Гаёс Мацей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Пайшау Флавиу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Легия
2.85
4.43
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лехия Гданьск 3:0 Легия онлайн




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