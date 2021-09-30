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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хака
2:0
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
1:0
24' Гол
Роджерсон Логан
34' Желтая карточка
Ацка Нтоналнто
37' Желтая карточка
Маттила Сакари
45' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
45' Желтая карточка
Вученович Александар
74' Желтая карточка
Бушуе Джейкоб
2:0
80' Гол
Ацка Нтоналнто
87' Желтая карточка
Де Лукас Луии
87' Желтая карточка
Данвуди Джейк
90'+4
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
17
Лайне
Янне-Пекка
28
Ацка
Нтоналнто
19
Тайнио
Максимус
77
Ярти
Ишмаель
8
Вученович
Александар
29
Роджерсон
Логан
1
Ууситало
Маркус
3
Маттила
Сакари
88
Хинг-Гловер
Макарио
23
Эрнандес
Алдайр
22
Градецки
Матей
10
Ягуби
Моштаг
6
Данвуди
Джейк
70
Ахади
Мосавер
7
Али
Юсиф
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
Хака
ХИФК

История личных встреч

Хака
ХИФК

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
0%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

В
2:0
В
0:1
В
0:2
И
2:0
И
2:0
И
1:2
И
2:1
И
1:0
И
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 4 0.18
Ярти Ишмаель 3 0.14
Малундама Хенри 2 0.09
Сааринен Сет 2 0.09
Де Лукас Луии 2 0.09
Тайнио Максимус 1 0.05
Лайне Янне-Пекка 1 0.05
Фриберг Никлас 1 0.05
Бушуе Джейкоб 1 0.05
Роджерсон Логан 1 0.05
Аувинен Ээро-Матти 1 0.05
Ацка Нтоналнто 1 0.05
Бошняк Андрия 1 (1) 0.05
Кёстиля Джами 0 0
Пурме Тино 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.23
Исакссон Китон 3 0.14
Али Юсиф 3 0.14
Ягуби Моштаг 3 (3) 0.14
Саэс Фелипе 2 0.09
Энтрена Хуан 1 0.05
Данвуди Джейк 1 0.05
Маттила Сакари 1 0.05
Тукиайнен Сакари 1 0.05
Бакман Джани 1 0.05
Эрнандес Алдайр 1 0.05
Палмасто Тино 1 0.05
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Халме Юкка 0 0
Ахади Мосавер 0 0
Стренг Джеремайя 0 0
Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайнио Максимус 4 1
Аувинен Ээро-Матти 3 1
Фриберг Никлас 4 0
Бушуе Джейкоб 4 0
Вученович Александар 4 0
Де Лукас Луии 4 0
Лун Юри 3 0
Бошняк Андрия 3 0
Чиди Сэмюэл 2 0
Малундама Хенри 2 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ярти Ишмаель 1 0
Хилска Антто 1 0
Кёстиля Джами 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0
Ацка Нтоналнто 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ягуби Моштаг 6 1
Бакман Джани 5 0
Данвуди Джейк 5 0
Эрнандес Алдайр 4 0
Али Юсиф 4 0
Маттила Сакари 3 0
Халме Юкка 3 0
Хинг-Гловер Макарио 1 1
Саэс Фелипе 1 1
Энтрена Хуан 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Градецки Матей 1 0
Тукиайнен Сакари 1 0
Исакссон Китон 1 0
Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хака 4.76% (1) 14.29% (3) 33.33% (7) 0 19.05% (4) 28.57% (6)
 ХИФК 8.7% (2) 17.39% (4) 39.13% (9) 4.35% (1) 21.74% (5) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Хака Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Оулу 0:1 Хака Хака 4:0 СЯК Сейнайоки Хака 0:1 Ильвес Хака 1:2 Мариехамн
СЯК Сейнайоки 4:0 Хака Хака 0:1 Оулу Лахти 0:2 Хака Хака 1:0 Интер Турку ХИК 2:0 Хака КТП 0:0 Хака Хака 0:1 КуПС Ильвес 1:0 Хака Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака Хака 1:1 Лахти Хака 1:2 ХИК КуПС 1:2 Хака Мариехамн 0:3 Хака Хака 0:3 КТП Интер Турку 2:1 Хака
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =6 -6
КуПС 0:0 ХИФК ХИК 0:2 ХИФК ХИФК 0:3 Мариехамн Ильвес 1:0 ХИФК
ХИФК 3:1 Оулу ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Хонка 0:3 ХИФК ХИФК 1:5 КуПС ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 0:1 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 Хонка КТП 0:2 ХИФК ХИФК 1:4 Интер Турку Оулу 1:2 ХИФК ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 22 15 4 3 38 - 14 49
2. ХИК Заявка 22 15 4 3 32 - 12 49
3. Интер Турку Заявка 22 12 3 7 36 - 22 39
4. СЯК Сейнайоки Заявка 22 11 4 7 29 - 24 37
5. Ильвес Заявка 22 10 3 9 21 - 23 33
6. ХИФК Заявка 22 9 6 7 23 - 23 33
7. Лахти Заявка 22 8 8 6 27 - 25 32
8. Хонка Заявка 22 7 5 10 28 - 29 26
9. Хака Заявка 22 7 3 12 21 - 26 24
10. Мариехамн Заявка 22 7 2 13 20 - 32 23
11. Оулу Заявка 22 5 3 14 17 - 35 18
12. КТП Заявка 22 1 5 16 18 - 45 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ильвес Заявка 11 8 1 2 13 - 7 25
2. КуПС Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3. ХИК Заявка 11 7 2 2 17 - 8 23
4. Интер Турку Заявка 11 7 2 2 20 - 9 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
7. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9. Хака Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
10. Оулу Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 11 5 4 2 11 - 5 19
4. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 5 1 5 7 - 12 16
6. Лахти Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
7. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
8. Мариехамн Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
9. Хонка Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
12. КТП Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 10 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
5. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. ХИФК Ягуби Моштаг 6 1
5. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
Весь список
Где смотреть матч Хака 2:0 ХИФК онлайн




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