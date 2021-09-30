Финляндия: Вейккауслига 2021
Хака
2:0
Конец матча
Стадион: Tehtaan kentta
ХИФК
1:0
24' ГолРоджерсон Логан
34' Желтая карточкаАцка Нтоналнто
37' Желтая карточкаМаттила Сакари
45' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
45' Желтая карточкаВученович Александар
74' Желтая карточкаБушуе Джейкоб
2:0
80' ГолАцка Нтоналнто
87' Желтая карточкаДе Лукас Луии
87' Желтая карточкаДанвуди Джейк
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
77
Ярти
Ишмаель
10
Ягуби
Моштаг
7
Али
Юсиф
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ярти ИшмаельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
10 Чиди СэмюэлНападающий
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
Ход матча
24'
34'
37'
45'
74'
77'
80'
87'
87'
История личных встреч
Хака
ХИФК
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
-100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
0%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|4
|0.18
|Ярти Ишмаель
|3
|0.14
|Малундама Хенри
|2
|0.09
|Сааринен Сет
|2
|0.09
|Де Лукас Луии
|2
|0.09
|Тайнио Максимус
|1
|0.05
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Бушуе Джейкоб
|1
|0.05
|Роджерсон Логан
|1
|0.05
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.05
|Бошняк Андрия
|1 (1)
|0.05
|Кёстиля Джами
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.23
|Исакссон Китон
|3
|0.14
|Али Юсиф
|3
|0.14
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.14
|Саэс Фелипе
|2
|0.09
|Энтрена Хуан
|1
|0.05
|Данвуди Джейк
|1
|0.05
|Маттила Сакари
|1
|0.05
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.05
|Бакман Джани
|1
|0.05
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.05
|Палмасто Тино
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Халме Юкка
|0
|0
|Ахади Мосавер
|0
|0
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|Куйянпяя Аату
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайнио Максимус
|4
|1
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|1
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Бушуе Джейкоб
|4
|0
|Вученович Александар
|4
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Лун Юри
|3
|0
|Бошняк Андрия
|3
|0
|Чиди Сэмюэл
|2
|0
|Малундама Хенри
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ярти Ишмаель
|1
|0
|Хилска Антто
|1
|0
|Кёстиля Джами
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Ацка Нтоналнто
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ягуби Моштаг
|6
|1
|Бакман Джани
|5
|0
|Данвуди Джейк
|5
|0
|Эрнандес Алдайр
|4
|0
|Али Юсиф
|4
|0
|Маттила Сакари
|3
|0
|Халме Юкка
|3
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|1
|Саэс Фелипе
|1
|1
|Энтрена Хуан
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|Исакссон Китон
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хака
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|0
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|ХИФК
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|39.13% (9)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Хака Последние 20 матчей: +6 =3 -11Оулу 0:1 Хака Хака 4:0 СЯК Сейнайоки Хака 0:1 Ильвес Хака 1:2 Мариехамн
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =6 -6КуПС 0:0 ХИФК ХИК 0:2 ХИФК ХИФК 0:3 Мариехамн Ильвес 1:0 ХИФК
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|38 - 14
|49
|2.
|ХИК
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|32 - 12
|49
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|36 - 22
|39
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 24
|37
|5.
|Ильвес
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|21 - 23
|33
|6.
|ХИФК
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|23 - 23
|33
|7.
|Лахти
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 25
|32
|8.
|Хонка
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|28 - 29
|26
|9.
|Хака
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 26
|24
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|20 - 32
|23
|11.
|Оулу
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 35
|18
|12.
|КТП
|Заявка
|22
|1
|5
|16
|18 - 45
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|13 - 7
|25
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|ХИК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Хака
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|10.
|Оулу
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 5
|19
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 12
|16
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|7.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|10
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
|5.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1