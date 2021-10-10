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Бразилия: Серия A 2021

2021
Форталеза
0:3
Конец матча
Фламенго
0'
37' Желтая карточка
Витиньо Виктор
45' Желтая карточка
Кайо Родриго
0:1
60' Гол
Педро Гильерме
0:2
64' Гол
Michael 3
0:3
67' Гол
Michael 3
68' Красная карточка
Ronald
90'+3
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
44
Тити
16
Jussa
22
Picachu
18
Arnaldo
Edinho2
13
Эдерсон
Хонорато
14
Ronald
10
Lucas
Crispim
25
Лима
Лукас
III
9
Веллингтон
Паулиста
22
Батиста
Габриэл
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
8
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
11
Витиньо
Виктор
18
Перейра
Андреас
19
Michael
3
21
Педро
Гильерме
Форталеза
3-5-2
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Фламенго

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
КБ
0:3
КБ
0:3
КБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 7 0.28
Picachu 5 0.2
David VI 4 0.16
Marcelo Conceicao 4 0.16
Igor Torres 3 0.12
Тити 2 0.08
Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.08
Lucas Crispim 1 0.04
Эдерсон Хонорато 1 0.04
Tinga I 1 0.04
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0.04
Энрике Луис 0 0
Гедес Даниэл 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 9 0.41
Педро Гильерме 6 0.27
Габриэл Барбоза 6 (2) 0.27
Michael 3 6 0.27
Витиньо Виктор 3 0.14
Муниз Родриго 3 0.14
Рибейро Эвертон 2 0.09
Перейра Андреас 2 0.09
Энрике Густаво 2 0.09
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.05
Виллиан Арао 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Луис Филипе 0 0
Котулио Матеус 0 0
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе 8 1
David VI 4 1
Тити 5 0
Эдерсон Хонорато 4 0
Ronald 2 1
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Tinga I 3 0
Marcelo Conceicao 3 0
Juan Quintero II 1 1
Энрике Луис 2 0
Robson IV 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Felipe Alves 2 0
Jussa 2 0
Igor Torres 2 0
Веллингтон Паулиста 1 0
Carlinho 1 0
Osvaldo 1 0
Энрикес Анхело 1 0
Жаксон 1 0
Romarinho3 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 6 0
Диего Рибас 5 0
Энрике Бруно 5 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Котулио Матеус 3 0
Max Alves 2 0
Луис Филипе 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Лео Перейра 1 0
Перейра Андреас 1 0
Марсело Родиней 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
4
24%
5
21%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
8
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
4
31%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Забито

33
41
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
3
9%
5
12%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
7
21%
10
24%
61-75
6
18%
11
27%
76-90

Пропущено

28
22
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
7%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
4
14%
7
32%
46-60
7
25%
3
14%
61-75
7
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Форталеза 0:2 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1
Форталеза - Орсомарсо 4:0 Атлетико Кали - Форталеза 0:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Форталеза - Богота 3:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Байя - Форталеза 4:2 Барранкилья - Форталеза 0:0 Форталеза - Куяба 0:0 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Сантос 1:1 Форталеза - Леонес 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3
Фламенго
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1
Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 24 16 5 3 38 - 16 53
2. Фламенго 22 13 3 6 43 - 20 42
3. Форталеза 25 11 6 8 32 - 29 39
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 24 12 3 9 35 - 30 39
5. Брагантино 2:0 24 9 11 4 37 - 27 38
6. Коринтианс 25 9 10 6 27 - 23 37
7. Интернасьонал Порту Алегре 23 8 9 6 26 - 23 33
8. Америка Минейро 1:0 25 8 9 8 24 - 25 33
9. Атлетико Паранаэнсе 24 10 3 11 31 - 31 33
10. Флуминенсе 24 8 9 7 24 - 26 33
11. Атлетико Гойяненсе 24 7 10 7 20 - 22 31
12. Куяба 24 6 12 6 25 - 26 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 20 - 25 29
14. Сеара 23 6 11 6 21 - 24 29
15. Жувентуде 0:1 25 6 9 10 23 - 30 27
16. Спорт Ресифи 25 6 8 11 14 - 21 26
17. Байя 24 7 5 12 28 - 38 26
18. Сантос 23 5 10 8 21 - 29 25
19. Гремио 22 6 5 11 20 - 26 23
20. Шапекоэнсе 24 1 9 14 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 9 1 1 23 - 6 28
2. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 13 7 2 4 21 - 19 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Форталеза 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Америка Минейро 1:0 13 5 4 4 12 - 9 19
9. Жувентуде 0:1 13 5 3 5 13 - 14 18
10. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
12. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
13. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
14. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
15. Брагантино 2:0 12 2 8 2 18 - 17 14
16. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
17. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 2:0 12 7 3 2 19 - 10 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 12 5 3 4 13 - 12 18
6. Форталеза 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 11 5 1 5 14 - 11 16
10. Америка Минейро 1:0 12 3 5 4 12 - 16 14
11. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
12. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
13. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
14. Байя 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
16. Жувентуде 0:1 12 1 6 5 10 - 16 9
17. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
18. Сантос 12 1 5 6 10 - 20 8
19. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
20. Сеара 11 0 6 5 6 - 16 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
3. Байя Gilberto IV 10 2 2
4. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
5. Брагантино Итало Хосе 9 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Спорт Ресифи Паулиньо Жозе 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Кайо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Витиньо Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Жусса уходит с поля. Жаксон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Форталеза 0:3 Фламенго онлайн




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