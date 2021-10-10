Бразилия: Серия A 2021
37' Желтая карточкаВитиньо Виктор
45' Желтая карточкаКайо Родриго
0:1
60' ГолПедро Гильерме
0:2
64' ГолMichael 3
0:3
67' ГолMichael 3
68' Красная карточкаRonald
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
44
Тити
16
Jussa
22
Picachu
14
Ronald
16
Луис
Филипе
19
Michael
3
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
44 ТитиЗащитник
-
16 JussaЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЖаксонЗащитник
-
29 Гедес ДаниэлЗащитник
-
30 Bruno MeloПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Romarinho3
-
17 David VI
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
-
13 ЛазароЗащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
37'
45'
60'
60'
64'
0:2
67'
0:3
68'
74'
История личных встреч
Форталеза
Фламенго
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|7
|0.28
|Picachu
|5
|0.2
|David VI
|4
|0.16
|Marcelo Conceicao
|4
|0.16
|Igor Torres
|3
|0.12
|Тити
|2
|0.08
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.08
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.04
|Tinga I
|1
|0.04
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0.04
|Энрике Луис
|0
|0
|Гедес Даниэл
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.41
|Педро Гильерме
|6
|0.27
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.27
|Michael 3
|6
|0.27
|Витиньо Виктор
|3
|0.14
|Муниз Родриго
|3
|0.14
|Рибейро Эвертон
|2
|0.09
|Перейра Андреас
|2
|0.09
|Энрике Густаво
|2
|0.09
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.05
|Виллиан Арао
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Луис Филипе
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе
|8
|1
|David VI
|4
|1
|Тити
|5
|0
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Ronald
|2
|1
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Juan Quintero II
|1
|1
|Энрике Луис
|2
|0
|Robson IV
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Felipe Alves
|2
|0
|Jussa
|2
|0
|Igor Torres
|2
|0
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Carlinho
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Энрикес Анхело
|1
|0
|Жаксон
|1
|0
|Romarinho3
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|6
|0
|Диего Рибас
|5
|0
|Энрике Бруно
|5
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Max Alves
|2
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
4
24%
5
21%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
8
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
4
31%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Забито
33
41
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
3
9%
5
12%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
7
21%
10
24%
61-75
6
18%
11
27%
76-90
Пропущено
28
22
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
7%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
4
14%
7
32%
46-60
7
25%
3
14%
61-75
7
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Форталеза 0:2 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1
Форталеза - Орсомарсо 4:0 Атлетико Кали - Форталеза 0:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Форталеза - Богота 3:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Байя - Форталеза 4:2 Барранкилья - Форталеза 0:0 Форталеза - Куяба 0:0 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Сантос 1:1 Форталеза - Леонес 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3
Фламенго
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1
Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|24
|16
|5
|3
|38 - 16
|53
|2.
|Фламенго
|22
|13
|3
|6
|43 - 20
|42
|3.
|Форталеза
|25
|11
|6
|8
|32 - 29
|39
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|24
|12
|3
|9
|35 - 30
|39
|5.
|Брагантино
|2:0
|24
|9
|11
|4
|37 - 27
|38
|6.
|Коринтианс
|25
|9
|10
|6
|27 - 23
|37
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|8
|9
|6
|26 - 23
|33
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|3
|11
|31 - 31
|33
|10.
|Флуминенсе
|24
|8
|9
|7
|24 - 26
|33
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|7
|10
|7
|20 - 22
|31
|12.
|Куяба
|24
|6
|12
|6
|25 - 26
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|20 - 25
|29
|14.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|15.
|Жувентуде
|0:1
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|16.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|17.
|Байя
|24
|7
|5
|12
|28 - 38
|26
|18.
|Сантос
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|19.
|Гремио
|22
|6
|5
|11
|20 - 26
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|1
|9
|14
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|9
|1
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|13
|7
|2
|4
|21 - 19
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Форталеза
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|9.
|Жувентуде
|0:1
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|10.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|12.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|15.
|Брагантино
|2:0
|12
|2
|8
|2
|18 - 17
|14
|16.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|17.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|2:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|10.
|Америка Минейро
|1:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|12.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|13.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|14.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|16.
|Жувентуде
|0:1
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|17.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|18.
|Сантос
|12
|1
|5
|6
|10 - 20
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|9
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0