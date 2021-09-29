Польша: Экстракласса 2021-2022
Ракув
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
Радомьяк Радом
1:0
6' ПенальтиИви Лопес
1:1
23' ГолМауридес Жуниор
31' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
37' Желтая карточкаМашаду Луиш
68' Желтая карточкаDamian Jakubik
1:2
72' ГолМауридес Жуниор
2:2
79' ГолМусёлик Себастьян
84' Желтая карточкаСапала Игор
90' Желтая карточкаMichal Kaput
11
Иви
Лопес
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
55
Meik
Karwot
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
55 Meik KarwotНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
6'
1:0
23'
37'
68'
72'
1:2
79'
2:2
84'
86'
90'
История личных встреч
Ракув
Радомьяк Радом
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|5 (3)
|0.63
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.38
|Гутковский Владислав
|2
|0.25
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.25
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.25
|Тудор Фран
|1
|0.13
|Длугош Виктор
|1
|0.13
|Нивулис Анджей
|0
|0
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леандро
|2
|0.22
|Мауридес Жуниор
|2
|0.22
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.22
|Рондон Марио
|1
|0.11
|Машаду Луиш
|1
|0.11
|Радецки Матеуш
|1
|0.11
|Dominik Sokol
|1
|0.11
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Петрашек Томаш
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Damian Jakubik
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Meik Karwot
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Леандро
|1
|0
|Бранко Рафаэл
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Радомьяк Радом
|0
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +13 =5 -2Легия 2:3 Ракув Сталь Жешув 2:4 Ракув Сталь Мелец 0:3 Ракув Ракув 2:2 Лех
Висла Плоцк 1:1 Ракув Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сталь Мелец 1:0 Радомьяк Радом Гурник Забже 2:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:1 Шлёнск Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|6.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|7.
|Краковия
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|Висла Краков
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|11.
|Радомьяк Радом
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|12.
|Пяст
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|13.
|Гурник Забже
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Висла Плоцк
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|15.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|5
|0
|0
|5
|6 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|2.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|2
|4.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|5.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1