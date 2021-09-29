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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
2:2
Конец матча

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
1:0
6' Пенальти
Иви Лопес
1:1
23' Гол
Мауридес Жуниор
31' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
37' Желтая карточка
Машаду Луиш
68' Желтая карточка
Damian Jakubik
1:2
72' Гол
Мауридес Жуниор
2:2
79' Гол
Мусёлик Себастьян
84' Желтая карточка
Сапала Игор
90' Желтая карточка
Michal Kaput
90'
12
Треловски
Кацпер
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
66
Папаниколау
Яннис
7
Тудор
Фран
88
Гвилия
Валериане
20
Полетанович
Марко
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
9
Мусёлик
Себастьян
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
55
Meik
Karwot
13
Мауридес
Жуниор
Ракув
3-4-2-1
Радомьяк Радом
4-4-2

История личных встреч

Ракув
Радомьяк Радом

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВД
0:0
ВД
3:0
ВД
1:0
ВД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 5 (3) 0.63
Цебуля Марчин 3 (1) 0.38
Гутковский Владислав 2 0.25
Мусёлик Себастьян 2 0.25
Вдовяк Матеуш 2 0.25
Тудор Фран 1 0.13
Длугош Виктор 1 0.13
Нивулис Анджей 0 0
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леандро 2 0.22
Мауридес Жуниор 2 0.22
Ангельски Кароль 2 (1) 0.22
Рондон Марио 1 0.11
Машаду Луиш 1 0.11
Радецки Матеуш 1 0.11
Dominik Sokol 1 0.11
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Нашименту Филипе 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 3 1
Стургеон Фабиу 1 1
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Петрашек Томаш 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Тудор Фран 2 0
Нивулис Анджей 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 3 1
Damian Jakubik 3 0
Машаду Луиш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Michal Kaput 3 0
Meik Karwot 2 0
Рондон Марио 1 0
Леандро 1 0
Бранко Рафаэл 1 0
Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 25% (4)
 Радомьяк Радом 0 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Легия 2:3 Ракув Сталь Жешув 2:4 Ракув Сталь Мелец 0:3 Ракув Ракув 2:2 Лех
Висла Плоцк 1:1 Ракув Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сталь Мелец 1:0 Радомьяк Радом Гурник Забже 2:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:1 Шлёнск Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 8 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Заглембе Любин 8 5 0 3 11 - 12 15
6. Ракув 8 4 3 1 16 - 13 15
7. Краковия 9 3 3 3 13 - 15 12
8. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
10. Висла Краков 9 3 2 4 13 - 15 11
11. Радомьяк Радом 9 2 5 2 10 - 9 11
12. Пяст 9 3 1 5 12 - 14 10
13. Гурник Забже 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Висла Плоцк 9 3 1 5 15 - 13 10
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 8 1 3 4 9 - 12 6
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
11. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
15. Пяст 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
12. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
13. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 5 0 0 5 6 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
2. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
3. Ракув Иви Лопес 5 3 2
4. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Папаниколау Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мауридес Жуниор бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Иви Лопес из команды Ракув забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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