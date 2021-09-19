Греция: Суперлига 2021-2022
Аполлон Смирнис
1:3
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Волос
0:1
4' ГолФернандес Пауло
36' Желтая карточкаФернандес Пауло
44' Желтая карточкаЦоканис Тасос
0:2
49' ГолВан Веерт Том
52' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
0:3
63' ГолБартоло Хулиан
1:3
65' ГолИоаннидис Николаос
72' Желтая карточкаДентакис Антонис
80' Желтая карточкаКлейман Борис
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
27
Дауда
Абиола
77
Wajdi
Sehli
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
77 Wajdi SehliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
Ход матча
4'
36'
44'
49'
0:2
63'
65'
72'
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.5
|2.
|Цилулис Сотирис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартоло Хулиан
|2
|1
|2.
|Ван Веерт Том
|2
|1
|3.
|Фернандес Пауло
|1
|0.5
|4.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|5.
|Emiliano Purita
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|1
|1
|2.
|Баксеванидис Димос
|1
|0
|3.
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|4.
|Дентакис Антонис
|1
|0
|5.
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|6.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0
|7.
|Кастро Фабри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клейман Борис
|1
|0
|2.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|3.
|Алекс Соареш
|1
|0
|4.
|Фернандес Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Волос
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос
Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис
Волос Последние 20 матчей: +7 =6 -7Волос 2:1 Ламия Утрехт 6:2 Волос Мехелен 2:1 Волос Атромитос 1:0 Волос
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Атромитос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Панетоликос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|ОФИ
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
|4.
|Волос
|Фернандес Пауло
|1
|0
|1
|5.
|ПАС Янина
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|3.
|ПАС Янина
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|4.
|Ионикос
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|5.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0