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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
1:3
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
0:1
4' Гол
Фернандес Пауло
36' Желтая карточка
Фернандес Пауло
44' Желтая карточка
Цоканис Тасос
0:2
49' Гол
Ван Веерт Том
52' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
0:3
63' Гол
Бартоло Хулиан
1:3
65' Гол
Иоаннидис Николаос
72' Желтая карточка
Дентакис Антонис
80' Желтая карточка
Клейман Борис
90'+6
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
31
Лисгарас
Христос
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
21
Кастро
Фабри
11
Папагеоргиу
Гиоргос
14
Сливка
Выкинтас
7
Памлидис
Георгиос
27
Дауда
Абиола
77
Wajdi
Sehli
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
37
Грильо
Фаусто
27
Franco
Romero1
26
Феррари
Франко
70
Kevin
Rosero
10
Фернандес
Пауло
6
Цоканис
Тасос
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
17
Регаттен
Адриен
Аполлон Смирнис
4-3-3
Волос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иоаннидис Николаос 1 0.5
2. Цилулис Сотирис 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартоло Хулиан 2 1
2. Ван Веерт Том 2 1
3. Фернандес Пауло 1 0.5
4. Регаттен Адриен 0 0
5. Emiliano Purita 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 1 1
2. Баксеванидис Димос 1 0
3. Сливка Выкинтас 1 0
4. Дентакис Антонис 1 0
5. Цилулис Сотирис 1 0
6. Домингес Луис Густаво 1 0
7. Кастро Фабри 1 0
Волос
# Игрок      
1. Клейман Борис 1 0
2. Цоканис Тасос 1 0
3. Алекс Соареш 1 0
4. Фернандес Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 100% (1) 0
 Волос 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Панатинаикос 4:0 Аполлон Смирнис ПАС Янина 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 0:0 Волос
Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис
Волос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Волос 2:1 Ламия Утрехт 6:2 Волос Мехелен 2:1 Волос Атромитос 1:0 Волос
Волос 3:1 Лариса Аполлон Смирнис 0:0 Волос Волос 1:1 ПАС Янина Волос 3:1 Панетоликос Ламия 1:1 Волос Волос 0:0 ОФИ Волос 1:0 АЕК Панетоликос 1:0 Волос Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис 0:0 Волос Суперлига Волос 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 3:3 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
3. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
5. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Атромитос 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Панетоликос 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
11. ОФИ 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
3. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ОФИ 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
4. Волос Фернандес Пауло 1 0 1
5. ПАС Янина Гардавски Михаэль 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
3. ПАС Янина Лодыгин Юрий 2 0
4. Ионикос Чигринский Дмитрий 1 0
5. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Фернандес Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Фернандес Пауло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 1:3 Волос онлайн




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