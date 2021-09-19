Греция: Суперлига 2021-2022
ОФИ
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
АЕК
0:1
15' ГолАраужо Серхио
31' Желтая карточкаКамау Брюс
36' Красная карточкаГарсия Леви
36' Желтая карточкаНейра Хуан
36' Желтая карточкаЛампру Лазарос
11
Камау
Брюс
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
Ход матча
15'
0:1
31'
36'
36'
36'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.5
|2.
|Цубер Стивен
|1
|0.5
|3.
|Араужо Серхио
|1
|0.5
|4.
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.5
|5.
|Манталос Петрос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luis Gallegos
|1
|0
|2.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|3.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|2.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|АЕК
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =8 -9Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ
АЕК Последние 20 матчей: +6 =4 -10АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК Брюгге 2:1 АЕК
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
АЕК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Атромитос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Панетоликос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|ОФИ
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
|4.
|Волос
|Фернандес Пауло
|1
|0
|1
|5.
|ПАС Янина
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|3.
|ПАС Янина
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|4.
|Ионикос
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|5.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0