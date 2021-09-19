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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
АЕК
0'
0:1
15' Гол
Араужо Серхио
31' Желтая карточка
Камау Брюс
36' Красная карточка
Гарсия Леви
36' Желтая карточка
Нейра Хуан
36' Желтая карточка
Лампру Лазарос
39'
1
Эпасси
Дэвис
14
Вурос
Праксителис
4
Сакор
Важебах
15
Диамантис
Апостолос
34
Коровесис
Никос
11
Камау
Брюс
33
Де
Гузман
Джонатан
16
Luis
Gallegos
8
Нейра
Хуан
7
Лампру
Лазарос
30
Кастаньос
Люк
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
17
Цубер
Стивен
9
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
7
Амрабат
Нордин
ОФИ
4-5-1
АЕК
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Араужо Серхио
31'
Камау Брюс
 
36'
 
Гарсия Леви
36'
Нейра Хуан
 
36'
Лампру Лазарос
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Таллек Дамьен 1 0.5
2. Цубер Стивен 1 0.5
3. Араужо Серхио 1 0.5
4. Амрабат Нордин 1 (1) 0.5
5. Манталос Петрос 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Luis Gallegos 1 0
2. Пасалидис Триантафиллос 1 0
3. Диамантис Апостолос 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Враньеш Огнен 1 0
2. Ле Таллек Дамьен 1 0
3. Манталос Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 0 0 0
 АЕК 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ
Андерлехт 1:1 ОФИ Витесс 2:1 ОФИ ОФИ 2:2 Панетоликос Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос
АЕК Последние 20 матчей: +6 =4 -10
АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК Брюгге 2:1 АЕК
Антверпен 0:2 АЕК Фейеноорд 3:1 АЕК Витесс 1:3 АЕК АЕК 0:0 Арис Салоники Астерас 1:1 АЕК Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 3:1 Астерас Арис Салоники 1:3 АЕК АЕК 0:1 ПАОК АЕК 1:5 Олимпиакос ПАОК 3:1 АЕК Волос 1:0 АЕК

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
АЕК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ 0:2 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ОФИ Суперлига АЕК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 АЕК Суперлига
АЕК 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 АЕК Суперлига ОФИ 1:4 АЕК Суперлига АЕК 4:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
3. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
5. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Атромитос 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Панетоликос 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
11. ОФИ 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
3. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ОФИ 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
4. Волос Фернандес Пауло 1 0 1
5. ПАС Янина Гардавски Михаэль 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
3. ПАС Янина Лодыгин Юрий 2 0
4. Ионикос Чигринский Дмитрий 1 0
5. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Лампру Лазарос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Гарсия Леви увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    31'
    Камау Брюс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
АЕК
5.25
5.90
1.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:1 АЕК онлайн




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