Греция: Суперлига 2021-2022
ОФИ
3:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
АЕК
0:1
15' ГолАраужо Серхио
31' Желтая карточкаКамау Брюс
36' Красная карточкаГарсия Леви
36' Желтая карточкаНейра Хуан
36' Желтая карточкаЛампру Лазарос
0:2
41' ГолЦубер Стивен
42' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
61' Желтая карточкаВурос Праксителис
0:3
64' ГолАнсарифард Карим
1:3
78' ГолНейра Хуан
2:3
84' ГолНейра Хуан
3:3
90' ГолВурос Праксителис
11
Камау
Брюс
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
Ход матча
15'
0:1
31'
36'
36'
36'
41'
0:2
64'
78'
1:3
84'
2:3
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нейра Хуан
|2
|1
|2.
|Вурос Праксителис
|1
|0.5
|3.
|Luis Gallegos
|0
|0
|4.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цубер Стивен
|2
|1
|2.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.5
|3.
|Ансарифард Карим
|1
|0.5
|4.
|Араужо Серхио
|1
|0.5
|5.
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.5
|6.
|Манталос Петрос
|0
|0
|7.
|Шахов Евгений
|0
|0
|8.
|Шимански Дамиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|2.
|Нейра Хуан
|1
|0
|3.
|Вурос Праксителис
|1
|0
|4.
|Камау Брюс
|1
|0
|5.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|6.
|Luis Gallegos
|1
|0
|7.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Леви
|0
|1
|2.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|3.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|4.
|Манталос Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|АЕК
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =8 -9Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ
АЕК Последние 20 матчей: +6 =4 -10АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК Брюгге 2:1 АЕК
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
АЕК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|АЕК
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Олимпиакос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|ПАОК
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Астерас
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ламия
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|ПАОК
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ламия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ПАОК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
|5.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0
|5.
|ПАОК
|Шваб Штефан
|2
|0