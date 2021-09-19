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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
3:3
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
0:1
15' Гол
Араужо Серхио
31' Желтая карточка
Камау Брюс
36' Красная карточка
Гарсия Леви
36' Желтая карточка
Нейра Хуан
36' Желтая карточка
Лампру Лазарос
0:2
41' Гол
Цубер Стивен
42' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
61' Желтая карточка
Вурос Праксителис
0:3
64' Гол
Ансарифард Карим
1:3
78' Гол
Нейра Хуан
2:3
84' Гол
Нейра Хуан
3:3
90' Гол
Вурос Праксителис
90'+5
1
Эпасси
Дэвис
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
34
Коровесис
Никос
11
Камау
Брюс
33
Де
Гузман
Джонатан
16
Luis
Gallegos
8
Нейра
Хуан
7
Лампру
Лазарос
30
Кастаньос
Люк
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
17
Цубер
Стивен
9
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
7
Амрабат
Нордин
ОФИ
4-5-1
АЕК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нейра Хуан 2 1
2. Вурос Праксителис 1 0.5
3. Luis Gallegos 0 0
4. Коровесис Никос 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цубер Стивен 2 1
2. Ле Таллек Дамьен 1 0.5
3. Ансарифард Карим 1 0.5
4. Араужо Серхио 1 0.5
5. Амрабат Нордин 1 (1) 0.5
6. Манталос Петрос 0 0
7. Шахов Евгений 0 0
8. Шимански Дамиан 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Пасалидис Триантафиллос 2 0
2. Нейра Хуан 1 0
3. Вурос Праксителис 1 0
4. Камау Брюс 1 0
5. Лампру Лазарос 1 0
6. Luis Gallegos 1 0
7. Диамантис Апостолос 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Гарсия Леви 0 1
2. Враньеш Огнен 1 0
3. Ле Таллек Дамьен 1 0
4. Манталос Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 0 0 100% (3)
 АЕК 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Арис Салоники 0:0 ОФИ НЕК Неймеген 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ
Андерлехт 1:1 ОФИ Витесс 2:1 ОФИ ОФИ 2:2 Панетоликос Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос
АЕК Последние 20 матчей: +6 =4 -10
АЕК 3:0 Ионикос АЕК 1:0 Вележ Вележ 2:1 АЕК Брюгге 2:1 АЕК
Антверпен 0:2 АЕК Фейеноорд 3:1 АЕК Витесс 1:3 АЕК АЕК 0:0 Арис Салоники Астерас 1:1 АЕК Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 3:1 Астерас Арис Салоники 1:3 АЕК АЕК 0:1 ПАОК АЕК 1:5 Олимпиакос ПАОК 3:1 АЕК Волос 1:0 АЕК

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
АЕК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ 0:2 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ОФИ Суперлига АЕК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 АЕК Суперлига
АЕК 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 АЕК Суперлига ОФИ 1:4 АЕК Суперлига АЕК 4:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
2. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
3. АЕК 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Олимпиакос 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
7. ПАОК 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Астерас 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ламия 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ОФИ 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
11. ПАОК 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Астерас 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ламия 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Астерас 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Атромитос Томас Бединелли 1 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
4. Атромитос Саломон Патрик 2 0
5. ПАОК Шваб Штефан 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Пасалидис Триантафиллос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Цубер Стивен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Лампру Лазарос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Гарсия Леви увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    31'
    Камау Брюс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ОФИ 3:3 АЕК онлайн




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