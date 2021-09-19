Греция: Суперлига 2021-2022
Атромитос
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Перистери
Панетоликос
34' Желтая карточкаХухумис Диамантис
14
Муньис
Хуан
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Жестед РюдиНападающий
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|2.
|Саломон Патрик
|1
|0
|3.
|Кастельяно Дани
|1
|0
|4.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|5.
|Пирич Кенан
|1
|0
|6.
|Коцопулос Костас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морсай Йонатан
|1
|0
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +3 =7 -10Олимпиакос 0:0 Атромитос Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос
Эльче 6:1 Атромитос Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =6 -10Панетоликос 0:0 Астерас ОФИ 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос
Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Панетоликос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Атромитос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Панетоликос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|ОФИ
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|АЕК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ОФИ
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Атромитос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
|4.
|Волос
|Фернандес Пауло
|1
|0
|1
|5.
|ПАС Янина
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|3.
|ПАС Янина
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|4.
|Ионикос
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|5.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0