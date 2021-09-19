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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Панетоликос
0'
34' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
40'
1
Пирич
Кенан
2
Василантонопулос
Ставрос
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
22
Клонаридис
Виктор
14
Муньис
Хуан
7
Карталис
Александрос
20
Кулурис
Эфтимос
1
Родригес
Диего
II
8
Льюй
Брайан
13
Корнелиус
Дерек
47
Малис
Александрос
3
Хухумис
Диамантис
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
6
Вароне
Иван
30
Мендоса
Хавьер
7
Карелис
Никос
25
Морсай
Йонатан
Атромитос
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

Ход матча

16'
Струнгис Стефанос
Хациисаяс Димитриос
 
34'
 
Хухумис Диамантис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Пападопулос Кирьякос 1 0
2. Саломон Патрик 1 0
3. Кастельяно Дани 1 0
4. Василантонопулос Ставрос 1 0
5. Пирич Кенан 1 0
6. Коцопулос Костас 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Морсай Йонатан 1 0

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Олимпиакос 0:0 Атромитос Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос
Эльче 6:1 Атромитос Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Панетоликос 0:0 Астерас ОФИ 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос
Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
3. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
5. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Атромитос 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Панетоликос 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
11. ОФИ 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
3. АЕК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ОФИ 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Атромитос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
4. Волос Фернандес Пауло 1 0 1
5. ПАС Янина Гардавски Михаэль 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
3. ПАС Янина Лодыгин Юрий 2 0
4. Ионикос Чигринский Дмитрий 1 0
5. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Панетоликос
1.81
3.58
6.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Панетоликос онлайн




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