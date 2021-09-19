Греция: Суперлига 2021-2022
Атромитос
1:2
Конец матча
Стадион: Перистери
Панетоликос
34' Желтая карточкаХухумис Диамантис
1:0
44' ГолСтрунгис Стефанос
48' Желтая карточкаСаломон Патрик
1:1
72' ГолВергос Николаос
79' Желтая карточкаТомас Бединелли
84' Вторая желтая карточкаТомас Бединелли
1:2
90' ГолЖестед Рюди
14
Муньис
Хуан
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Жестед РюдиНападающий
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
44'
1:0
48'
72'
79'
84'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 9
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Струнгис Стефанос
|1
|0.5
|2.
|Муньис Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жестед Рюди
|1
|0.5
|2.
|Вергос Николаос
|1
|0.5
|3.
|Малис Александрос
|0
|0
|4.
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Бединелли
|1
|1
|2.
|Саломон Патрик
|2
|0
|3.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|4.
|Кастельяно Дани
|1
|0
|5.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|6.
|Пирич Кенан
|1
|0
|7.
|Коцопулос Костас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|2.
|Морсай Йонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +3 =7 -10Олимпиакос 0:0 Атромитос Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос
Эльче 6:1 Атромитос Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =6 -10Панетоликос 0:0 Астерас ОФИ 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос
Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Панетоликос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|ПАС Янина
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|АЕК
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Олимпиакос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|ПАОК
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Астерас
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ламия
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|ПАОК
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ламия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ПАОК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ламия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|2
|0
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|2
|0
|0
|5.
|Волос
|Ван Веерт Том
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Атромитос
|Томас Бединелли
|1
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|4.
|Атромитос
|Саломон Патрик
|2
|0
|5.
|ПАОК
|Шваб Штефан
|2
|0