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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
1:2
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
34' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
1:0
44' Гол
Струнгис Стефанос
48' Желтая карточка
Саломон Патрик
1:1
72' Гол
Вергос Николаос
79' Желтая карточка
Томас Бединелли
84' Вторая желтая карточка
Томас Бединелли
1:2
90' Гол
Жестед Рюди
90'+10
1
Пирич
Кенан
2
Василантонопулос
Ставрос
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
22
Клонаридис
Виктор
14
Муньис
Хуан
7
Карталис
Александрос
20
Кулурис
Эфтимос
1
Родригес
Диего
II
8
Льюй
Брайан
13
Корнелиус
Дерек
47
Малис
Александрос
3
Хухумис
Диамантис
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
6
Вароне
Иван
30
Мендоса
Хавьер
7
Карелис
Никос
25
Морсай
Йонатан
Атромитос
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Струнгис Стефанос 1 0.5
2. Муньис Хуан 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жестед Рюди 1 0.5
2. Вергос Николаос 1 0.5
3. Малис Александрос 0 0
4. Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Томас Бединелли 1 1
2. Саломон Патрик 2 0
3. Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Кастельяно Дани 1 0
5. Василантонопулос Ставрос 1 0
6. Пирич Кенан 1 0
7. Коцопулос Костас 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Хухумис Диамантис 1 0
2. Морсай Йонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 0 0 100% (1) 0 0 0
 Панетоликос 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Олимпиакос 0:0 Атромитос Леванте 2:1 Атромитос Хетафе 3:0 Атромитос Валенсия 3:0 Атромитос
Эльче 6:1 Атромитос Атромитос 1:0 Волос Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Панетоликос 0:0 Астерас ОФИ 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос
Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 2 0 0 5 - 2 6
2. ПАС Янина 2 2 0 0 2 - 0 6
3. АЕК 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Олимпиакос 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Панетоликос 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Панатинаикос 2 1 0 1 4 - 1 3
7. ПАОК 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Ионикос 2 1 0 1 1 - 3 3
9. ОФИ 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Астерас 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Атромитос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Арис Салоники 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ламия 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Аполлон Смирнис 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ионикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ОФИ 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
11. ПАОК 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Астерас 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ламия 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Волос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Панетоликос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Астерас 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕК 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ламия 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. Волос Бартоло Хулиан 2 0 1
3. АЕК Цубер Стивен 2 0 0
4. ОФИ Нейра Хуан 2 0 0
5. Волос Ван Веерт Том 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Атромитос Томас Бединелли 1 1
3. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
4. Атромитос Саломон Патрик 2 0
5. ПАОК Шваб Штефан 2 0
Весь список
Где смотреть матч Атромитос 1:2 Панетоликос онлайн




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